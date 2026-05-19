“Sudah berakhir!” - Antonio Conte akan meninggalkan Napoli setahun sebelum kontraknya berakhir “tanpa ada kesepakatan dengan klub lain”

Era Conte di Napoli secara resmi akan segera berakhir. Meskipun ditugaskan untuk melakukan perombakan besar-besaran di Partenopei setelah finis di peringkat ke-10 yang mengecewakan pada musim 2023-24, pelatih asal Italia ini telah memutuskan bahwa masa jabatannya di Stadio Diego Armando Maradona telah berakhir. Kabar ini menandai perubahan mendadak bagi klub yang semula berharap Conte dapat memberikan stabilitas jangka panjang.

Saat mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhirnya di bangku cadangan Napoli, pria berusia 54 tahun ini telah berkeliling untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam momen yang mengharukan pada hari Selasa, Conte mengunjungi Palazzo San Giacomo untuk bertemu dengan Walikota Napoli, Gaetano Manfredi.

Didampingi oleh direktur jenderal kota, Pasquale Granata, pertemuan tersebut berfungsi sebagai perpisahan resmi kepada para pemimpin kota yang telah mendukung proyeknya selama ia berada di bawah bayang-bayang Gunung Vesuvius.