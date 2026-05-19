“Sudah berakhir!” - Antonio Conte akan meninggalkan Napoli setahun sebelum kontraknya berakhir “tanpa ada kesepakatan dengan klub lain”
Kepergian yang mengejutkan dari Naples
Era Conte di Napoli secara resmi akan segera berakhir. Meskipun ditugaskan untuk melakukan perombakan besar-besaran di Partenopei setelah finis di peringkat ke-10 yang mengecewakan pada musim 2023-24, pelatih asal Italia ini telah memutuskan bahwa masa jabatannya di Stadio Diego Armando Maradona telah berakhir. Kabar ini menandai perubahan mendadak bagi klub yang semula berharap Conte dapat memberikan stabilitas jangka panjang.
Saat mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhirnya di bangku cadangan Napoli, pria berusia 54 tahun ini telah berkeliling untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam momen yang mengharukan pada hari Selasa, Conte mengunjungi Palazzo San Giacomo untuk bertemu dengan Walikota Napoli, Gaetano Manfredi.
Didampingi oleh direktur jenderal kota, Pasquale Granata, pertemuan tersebut berfungsi sebagai perpisahan resmi kepada para pemimpin kota yang telah mendukung proyeknya selama ia berada di bawah bayang-bayang Gunung Vesuvius.
Tidak ada pesangon dan tidak ada program
Rincian seputar kepergiannya mengindikasikan sebuah perpisahan yang damai, bukan perselisihan yang pahit. Menurut Fabrizio Romano, Conte akan hengkang tanpa pesangon dan tanpa kesepakatan dengan klub lain, yang menunjukkan keinginannya untuk memulai lembaran baru terlepas dari apakah ada tawaran pekerjaan bergengsi lainnya yang menantinya.
Terungkap pula bahwa ini bukanlah keputusan mendadak yang diambil di tengah panasnya pekan-pekan terakhir musim ini. Manajer tersebut dilaporkan telah memutuskan hal ini cukup lama sebelumnya, memastikan jajaran klub tidak ditinggalkan dalam kegelapan.
Langkah ini menandai dimulainya pencarian pelatih kepala baru bagi Presiden Aurelio De Laurentiis, yang kini harus menemukan pengganti yang mampu melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh Conte.
Ucapan penghormatan terakhir dari Wali Kota
Selama kunjungannya ke balai kota, rasa saling menghormati antara manajer dan pihak berwenang setempat terlihat jelas. Wali Kota Manfredi telah menjadi pendukung setia metode yang diterapkan manajer tersebut, dan baru-baru ini memuji mantan pelatih Inter itu atas fokusnya yang tak kenal kompromi terhadap kesuksesan.
"Dia adalah seorang pemenang; pada akhirnya, hasil yang penting dan para penggemar ingin menang," kata Wali Kota tersebut dalam pertemuan terakhir mereka.
Dengan mengunjungi Wali Kota sebelum secara resmi berbicara kepada para pemain dan media untuk terakhir kalinya, Conte telah menunjukkan tingkat rasa hormat terhadap institusi yang seringkali langka di dunia sepak bola Italia yang penuh gejolak. Ini merupakan akhir yang diplomatis bagi perjalanan yang banyak orang harapkan akan berlangsung jauh lebih lama.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Conte dan Napoli?
Dengan teriakan "Sudah berakhir!" yang bergema di seluruh jalanan Naples, para penggemar pun bertanya-tanya seperti apa masa depan tim ini. Conte telah menjadi ikon dari Napoli yang baru dan disiplin, dan kepergiannya meninggalkan kekosongan besar di bangku cadangan.
Keputusannya untuk pergi tanpa klub baru yang sudah menanti menunjukkan bahwa ia mungkin sedang mencari waktu istirahat atau menunggu proyek spesifik yang memenuhi tuntutannya yang tinggi.
Bagi Napoli, prioritas kini beralih ke jendela transfer musim panas dan pencarian pemimpin baru. Setelah kehilangan kontinuitas yang seharusnya diberikan Conte, klub harus bertindak cepat untuk memastikan kemajuan yang dicapai musim ini tidak hilang.