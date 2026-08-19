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Substansi versus gaya: Apakah Jose Mourinho memang harus menang di Real Madrid? Legenda Real Madrid Steve McManaman menjelaskan tugas ‘Special One’ di Santiago Bernabeu
'Galacticos' milik Madrid pada 2026 gagal meraih gelar-gelar utama
Kebijakan perekrutan ‘Galacticos’ legendaris milik presiden Florentino Perez mungkin tidak lagi sekuat dulu pada 2026, tetapi skuad bertabur bintang telah dibangun di ibu kota Spanyol, dan hasil tahunan dalam bentuk trofi dituntut atas investasi besar berupa kepercayaan dan dana.
Penyerang Prancis Kylian Mbappe bergabung dengan barisan itu pada 2024 dan diharapkan mengejar trofi Liga Champions yang sulit diraih serta Ballon d’Or di Madrid, tetapi ia masih belum menikmati ganjaran nyata atas 86 gol yang telah ia lesakkan dan dua Sepatu Emas yang telah diraihnya.
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Mourinho bekerja dengan Mbappe, Vini Jr, dan Bellingham
Vinicius Junior, setelah sempat memicu pembicaraan soal transfer, telah menandatangani kontrak baru, sementara Jude Bellingham kembali ke performa terbaiknya bersama Inggris di Piala Dunia 2026 dan remaja Pantai Gading yang menarik perhatian, Yan Diomande, telah datang dalam transfer senilai €140 juta (£120 juta/$162 juta).
Secara kolektif, mereka dibebani tugas untuk merebut dominasi domestik dari rival El Clasico, Barcelona. Mourinho didatangkan untuk membantu misi tersebut, dengan sosok Portugal yang penuh teka-teki itu kembali ke Bernabeu 13 tahun setelah periode sebelumnya bersama Real Madrid berakhir.
Ruang lingkup Mourinho: Akankah The Special One diizinkan menang dengan buruk?
Ketika ditanya apakah mantan bos Chelsea dan Manchester United itu berada di bawah tekanan yang lebih kecil untuk menghadirkan gaya bermain sepakbola yang memikat mengingat kesulitan belakangan ini dalam meraih gelar-gelar utama di dalam negeri dan Eropa, McManaman, yang berbicara kepada GOAL atas kebaikan ESPN di Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Mourinho saat kembali menangani tim di La Liga Sabtu ini ketika Real bertandang ke Espanyol, mengatakan: “Saya pikir ketika Anda berbicara tentang Real Madrid, ada sedikit perbedaan.
“[Fabio] Capello memenangkan liga bertahun-tahun lalu dan pada dasarnya dicemooh di hampir setiap pertandingan karena menang 1-0, jadi saya pikir pasti ada unsur substansi di dalamnya.
“Mereka harus lebih sulit dikalahkan, mereka harus berlari, mereka harus bekerja keras, tetapi Anda dan saya tahu itu seharusnya memang menjadi hal mendasar, itu seharusnya menjadi makanan sehari-hari, Anda berlari habis-habisan dan Anda terus berlari dan berlari, dan jika Anda sedang menjalani pertandingan yang buruk, yang kita semua pernah alami, Anda berlari dan berlari dan berlari, dan Anda membantu orang lain.
“Saya pikir harus ada sejumlah gaya tertentu, tetapi saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah bagi Madrid atau Barca, gaya itu akan datang, para pemain yang mereka miliki punya gaya itu, itu hanya bagian dari DNA mereka, itu akan terjadi secara alami di lapangan karena memang itulah yang mereka lakukan.
“Saya memperkirakan Madrid akan mencetak banyak gol tahun ini, biasanya memang begitu, mereka mencetak banyak gol di bawah Jose terakhir kali, tetapi timnya bertarung melawan Pep [Guardiola] dan tim itu, mereka memenangkan satu liga, mereka memenangkan satu Copa del Rey, mereka memenangkan satu Piala Super melawan Barcelona, tetapi itu terjadi dalam tiga tahun. Saya pikir mereka harus lebih dari itu tahun ini.
“Investasi mereka kembali besar. Setelah investasi mereka di lini belakang tahun lalu, mereka bergerak lagi tahun ini, dengan beberapa rekrutan baru yang bagus. Tiga bek didatangkan, setelah tiga pada tahun lalu, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, dll.
“Dia mendatangkan tiga pemain lagi sehingga Anda bisa melihat di mana menurutnya letak kelemahannya dan Anda tahu dia ingin kuat di lini belakang pertama dan terutama, lalu empat pemain depan itu, Anda tahu mereka akan mencetak gol dengan mudah, tidak ada masalah soal itu di La Liga.”
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La Liga 2026-27: Real Madrid berusaha menggulingkan juara bertahan Barcelona
Mourinho membangun kariernya, dan menegaskan reputasinya sebagai salah satu otak taktik terhebat di generasi modern, berkat raihan trofi-trofi bergengsi di hampir setiap tempat yang pernah ia singgahi.
Ada pertanyaan yang diajukan soal apakah, pada usia 63 tahun, ia bisa kembali mencapai level juara La Liga dan Liga Champions. Real mendukungnya untuk melakukan hal itu, dengan pemain-pemain seperti Mbappe dan Vinicius Junior ada dalam skuadnya, dan akan berharap bisa mengawali upaya mereka pada 2026-27 dengan sangat baik.
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