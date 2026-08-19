Ketika ditanya apakah mantan bos Chelsea dan Manchester United itu berada di bawah tekanan yang lebih kecil untuk menghadirkan gaya bermain sepakbola yang memikat mengingat kesulitan belakangan ini dalam meraih gelar-gelar utama di dalam negeri dan Eropa, McManaman, yang berbicara kepada GOAL atas kebaikan ESPN di Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Mourinho saat kembali menangani tim di La Liga Sabtu ini ketika Real bertandang ke Espanyol, mengatakan: “Saya pikir ketika Anda berbicara tentang Real Madrid, ada sedikit perbedaan.

“[Fabio] Capello memenangkan liga bertahun-tahun lalu dan pada dasarnya dicemooh di hampir setiap pertandingan karena menang 1-0, jadi saya pikir pasti ada unsur substansi di dalamnya.

“Mereka harus lebih sulit dikalahkan, mereka harus berlari, mereka harus bekerja keras, tetapi Anda dan saya tahu itu seharusnya memang menjadi hal mendasar, itu seharusnya menjadi makanan sehari-hari, Anda berlari habis-habisan dan Anda terus berlari dan berlari, dan jika Anda sedang menjalani pertandingan yang buruk, yang kita semua pernah alami, Anda berlari dan berlari dan berlari, dan Anda membantu orang lain.

“Saya pikir harus ada sejumlah gaya tertentu, tetapi saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah bagi Madrid atau Barca, gaya itu akan datang, para pemain yang mereka miliki punya gaya itu, itu hanya bagian dari DNA mereka, itu akan terjadi secara alami di lapangan karena memang itulah yang mereka lakukan.

“Saya memperkirakan Madrid akan mencetak banyak gol tahun ini, biasanya memang begitu, mereka mencetak banyak gol di bawah Jose terakhir kali, tetapi timnya bertarung melawan Pep [Guardiola] dan tim itu, mereka memenangkan satu liga, mereka memenangkan satu Copa del Rey, mereka memenangkan satu Piala Super melawan Barcelona, tetapi itu terjadi dalam tiga tahun. Saya pikir mereka harus lebih dari itu tahun ini.

“Investasi mereka kembali besar. Setelah investasi mereka di lini belakang tahun lalu, mereka bergerak lagi tahun ini, dengan beberapa rekrutan baru yang bagus. Tiga bek didatangkan, setelah tiga pada tahun lalu, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, dll.

“Dia mendatangkan tiga pemain lagi sehingga Anda bisa melihat di mana menurutnya letak kelemahannya dan Anda tahu dia ingin kuat di lini belakang pertama dan terutama, lalu empat pemain depan itu, Anda tahu mereka akan mencetak gol dengan mudah, tidak ada masalah soal itu di La Liga.”