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Substansi versus gaya: Apakah Jose Mourinho hanya harus menang di Real Madrid? Legenda Real Madrid Steve McManaman menjelaskan tugas 'The Special One' di Santiago Bernabeu
'Galacticos' Madrid pada 2026 gagal meraih gelar-gelar utama
Kebijakan perekrutan ‘Galacticos’ yang melegenda dari presiden Florentino Perez mungkin tidak lagi sekuat dulu pada 2026, tetapi skuad bertabur bintang telah dibangun di ibu kota Spanyol, dan pengembalian tahunan dalam bentuk trofi dituntut atas besarnya investasi kepercayaan dan dana.
Penyerang Prancis Kylian Mbappe bergabung pada 2024 dan diharapkan memburu gelar Liga Champions yang sulit diraih serta Ballon d’Or di Madrid, tetapi ia belum juga menikmati ganjaran nyata atas 86 gol yang telah dicetaknya dan dua Sepatu Emas yang telah diraihnya.
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Mourinho bekerja dengan Mbappe, Vini Jr, dan Bellingham
Vinicius Junior telah, setelah sempat memunculkan pembicaraan transfer, menandatangani kontrak baru, sementara Jude Bellingham kembali ke performa terbaiknya bersama Inggris di Piala Dunia 2026 dan remaja Pantai Gading yang menjanjikan Yan Diomande telah datang dalam transfer senilai €140 juta (£120 juta/$162 juta).
Secara kolektif, mereka dibebani tugas untuk merebut dominasi domestik dari rival El Clasico, Barcelona. Mourinho didatangkan untuk membantu misi tersebut, dengan sosok Portugal yang enigmatik itu kembali ke Bernabeu 13 tahun setelah periode sebelumnya bersama Real Madrid berakhir.
Ruang lingkup Mourinho: Akankah The Special One diizinkan menang dengan cara yang tidak indah?
Ketika ditanya apakah mantan bos Chelsea dan Manchester United itu menghadapi tekanan yang lebih ringan untuk menghadirkan gaya bermain sepakbola yang menarik perhatian mengingat kesulitan belakangan ini dalam meraih gelar-gelar utama di kompetisi domestik dan Eropa, McManaman, yang berbicara kepada GOAL atas kerja sama dengan Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Mourinho setelah kembali memimpin di La Liga di ESPN pada Sabtu ini saat Real bertandang ke markas Espanyol, mengatakan: "Saya pikir ketika Anda berbicara tentang Real Madrid, ada sedikit perbedaan.
"[Fabio] Capello memenangkan liga bertahun-tahun lalu dan pada dasarnya mendapat cemoohan di hampir setiap pertandingan karena menang 1-0, jadi saya pikir jelas ada unsur substansi di dalamnya.
"Mereka harus lebih sulit dikalahkan, mereka harus berlari, mereka harus bekerja keras, tetapi Anda dan saya tahu itu seharusnya memang menjadi hal mendasar, itu seharusnya jadi makanan sehari-hari, Anda mengerahkan segalanya, Anda terus berlari dan berlari, dan jika Anda sedang memainkan pertandingan yang buruk, yang kita semua pernah alami, Anda tetap berlari dan berlari dan berlari serta membantu orang lain.
"Saya pikir harus ada kadar gaya tertentu, tetapi saya rasa itu tidak akan menjadi masalah bagi Madrid atau Barca, gayanya akan datang, para pemain yang mereka miliki punya gaya itu, itu hanya bagian dari DNA mereka, itu akan terjadi secara alami di lapangan karena memang itulah yang mereka lakukan.
"Saya memperkirakan Madrid akan mencetak banyak gol tahun ini, mereka biasanya memang begitu, mereka mencetak banyak gol di bawah Jose pada periode sebelumnya, tetapi timnya berduel melawan Pep [Guardiola] dan tim itu, mereka memenangkan satu liga, mereka memenangkan satu Copa del Rey, mereka memenangkan satu Piala Super melawan Barcelona, tetapi itu terjadi dalam tiga tahun. Tahun ini saya pikir mereka harus lebih dari itu.
"Investasi mereka kembali besar. Setelah investasi mereka di lini pertahanan tahun lalu, mereka melakukannya lagi tahun ini, dengan beberapa rekrutan baru yang bagus. Tiga bek telah didatangkan, ditambah tiga pada tahun lalu, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, dan lainnya.
"Dia mendatangkan tiga lagi sehingga Anda bisa melihat di mana menurutnya letak kelemahannya, dan Anda tahu dia ingin kuat di lini belakang pertama-tama dan terutama, lalu empat pemain di depan itu, Anda tahu mereka akan mencetak gol dengan mudah, tidak ada masalah soal itu di La Liga."
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La Liga 2026-27: Real Madrid berusaha menggulingkan juara Barcelona
Mourinho membangun kariernya, dan menegaskan reputasinya sebagai salah satu otak taktik terhebat di generasi modern, berkat keberhasilannya meraih trofi-trofi utama hampir di setiap tempat yang pernah ia singgahi.
Muncul pertanyaan apakah, di usia 63 tahun, ia bisa kembali mencapai level juara La Liga dan Liga Champions. Real mendukungnya untuk melakukan hal itu, dengan pemain seperti Mbappe dan Vinicius Junior ada dalam skuadnya, dan berharap dapat mengawali upaya mereka pada 2026-27 dengan sangat baik.
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