Ketika ditanya apakah mantan bos Chelsea dan Manchester United itu menghadapi tekanan yang lebih ringan untuk menghadirkan gaya bermain sepakbola yang menarik perhatian mengingat kesulitan belakangan ini dalam meraih gelar-gelar utama di kompetisi domestik dan Eropa, McManaman, yang berbicara kepada GOAL atas kerja sama dengan Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Mourinho setelah kembali memimpin di La Liga di ESPN pada Sabtu ini saat Real bertandang ke markas Espanyol, mengatakan: "Saya pikir ketika Anda berbicara tentang Real Madrid, ada sedikit perbedaan.

"[Fabio] Capello memenangkan liga bertahun-tahun lalu dan pada dasarnya mendapat cemoohan di hampir setiap pertandingan karena menang 1-0, jadi saya pikir jelas ada unsur substansi di dalamnya.

"Mereka harus lebih sulit dikalahkan, mereka harus berlari, mereka harus bekerja keras, tetapi Anda dan saya tahu itu seharusnya memang menjadi hal mendasar, itu seharusnya jadi makanan sehari-hari, Anda mengerahkan segalanya, Anda terus berlari dan berlari, dan jika Anda sedang memainkan pertandingan yang buruk, yang kita semua pernah alami, Anda tetap berlari dan berlari dan berlari serta membantu orang lain.

"Saya pikir harus ada kadar gaya tertentu, tetapi saya rasa itu tidak akan menjadi masalah bagi Madrid atau Barca, gayanya akan datang, para pemain yang mereka miliki punya gaya itu, itu hanya bagian dari DNA mereka, itu akan terjadi secara alami di lapangan karena memang itulah yang mereka lakukan.

"Saya memperkirakan Madrid akan mencetak banyak gol tahun ini, mereka biasanya memang begitu, mereka mencetak banyak gol di bawah Jose pada periode sebelumnya, tetapi timnya berduel melawan Pep [Guardiola] dan tim itu, mereka memenangkan satu liga, mereka memenangkan satu Copa del Rey, mereka memenangkan satu Piala Super melawan Barcelona, tetapi itu terjadi dalam tiga tahun. Tahun ini saya pikir mereka harus lebih dari itu.

"Investasi mereka kembali besar. Setelah investasi mereka di lini pertahanan tahun lalu, mereka melakukannya lagi tahun ini, dengan beberapa rekrutan baru yang bagus. Tiga bek telah didatangkan, ditambah tiga pada tahun lalu, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, dan lainnya.

"Dia mendatangkan tiga lagi sehingga Anda bisa melihat di mana menurutnya letak kelemahannya, dan Anda tahu dia ingin kuat di lini belakang pertama-tama dan terutama, lalu empat pemain di depan itu, Anda tahu mereka akan mencetak gol dengan mudah, tidak ada masalah soal itu di La Liga."