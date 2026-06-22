"Suatu saat nanti kamu harus mengerti ini!" Deniz Undav mendapat nasihat menarik seputar Piala Dunia dari pemain pengganti terbaik dalam sejarah Bundesliga

Dengan 34 gol yang dicetaknya dari bangku cadangan sepanjang kariernya, Petersen sendiri dianggap sebagai pemain pengganti yang sempurna. Karena itu, ia bisa "berbicara dari pengalaman sendiri". "Dulu aku juga pernah menolak hal itu, aku selalu enggan mendengarnya, dan aku juga lebih suka masuk ke lapangan di hadapan 80.000 penonton. Tapi pada akhirnya kamu harus paham: Kamu bukan pemain cadangan, kamu adalah pemain pengganti," tegas mantan pemain Freiburg itu: "Kamu punya peran untuk sepuluh atau 20 menit terakhir—saat pertandingan mulai memanas."

Bagi Petersen, ini “semua soal pola pikir. Kamu masuk, rekan-rekan setim terlihat lelah, dan kamu merasa bisa memberikan kontribusi luar biasa dengan energi dan kelincahanmu.” Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann sejauh ini mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang utama di starting eleven Piala Dunia. Dan melawan Ekuador? Undav mengaku “puas di lubuk hati dengan bagaimana semuanya berjalan. “Kami memiliki tujuan bersama, dan saat ini semuanya berjalan dengan baik...,” kata Nagelsmann. Namun tentu saja “bukan tidak mungkin” bahwa pemain asal Stuttgart itu akan diturunkan sebagai starter.