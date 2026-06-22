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Deniz UndavGetty Images

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"Suatu saat nanti kamu harus mengerti ini!" Deniz Undav mendapat nasihat menarik seputar Piala Dunia dari pemain pengganti terbaik dalam sejarah Bundesliga

World Cup
Ecuador vs Germany
Ecuador
Germany
J. Nagelsmann
D. Undav

Sepanjang kariernya, ia merupakan pemain pengganti andalan di Bundesliga — kini Nils Petersen berusaha meyakinkan "super sub" Jerman, Deniz Undav, untuk menerima peran sebagai pemain pengganti di Piala Dunia.

"Mulai babak 16 besar, pertandingan akan semakin ketat, dan di situlah kami membutuhkanmu. Meskipun kami sekarang melakukan rotasi penuh saat melawan Ekuador, aku tetap bilang: Tetaplah menjadi pemain pengganti andalan! Tetaplah di peran itu! Kamu bisa menularkan energi seperti ini kepada tim, para pemain cadangan, penonton di tribun, bahkan seluruh negara,” kata Petersen dalam acara kicker “Spotlight DFB” menjelang pertandingan terakhir babak penyisihan grup tim nasional melawan Ekuador pada hari Kamis.

Komentar: Nagelsmann tidak boleh lengah dalam hal Deniz Undav!

  • Dengan dua golnya dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, Undav kembali membuktikan dirinya layak menjadi pemain inti di sisa turnamen ini. Sebelumnya, saat tim DFB menang 7-1 atas Curacao, penyerang asal Stuttgart ini telah tampil gemilang dengan mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Menurut Petersen, Undav selalu memancarkan “ketenangan yang luar biasa”: “Itulah mengapa dia adalah pemain pengganti yang sempurna.”

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    Deniz Undav? "Kamu bukan pemain cadangan, kamu adalah pemain pengganti"

    Dengan 34 gol yang dicetaknya dari bangku cadangan sepanjang kariernya, Petersen sendiri dianggap sebagai pemain pengganti yang sempurna. Karena itu, ia bisa "berbicara dari pengalaman sendiri". "Dulu aku juga pernah menolak hal itu, aku selalu enggan mendengarnya, dan aku juga lebih suka masuk ke lapangan di hadapan 80.000 penonton. Tapi pada akhirnya kamu harus paham: Kamu bukan pemain cadangan, kamu adalah pemain pengganti," tegas mantan pemain Freiburg itu: "Kamu punya peran untuk sepuluh atau 20 menit terakhir—saat pertandingan mulai memanas."

    Bagi Petersen, ini “semua soal pola pikir. Kamu masuk, rekan-rekan setim terlihat lelah, dan kamu merasa bisa memberikan kontribusi luar biasa dengan energi dan kelincahanmu.” Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann sejauh ini mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang utama di starting eleven Piala Dunia. Dan melawan Ekuador? Undav mengaku “puas di lubuk hati dengan bagaimana semuanya berjalan. “Kami memiliki tujuan bersama, dan saat ini semuanya berjalan dengan baik...,” kata Nagelsmann. Namun tentu saja “bukan tidak mungkin” bahwa pemain asal Stuttgart itu akan diturunkan sebagai starter.

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