'Suasana yang tidak kondusif' - Keputusan pemecatan Arne Slot didukung oleh mantan penyerang Man Utd, sementara The Reds dikritik karena 'ketinggalan kereta' setelah kepindahan Xabi Alonso ke Chelsea

Sheringham sangat tegas dalam menilai situasi tersebut, dan menegaskan bahwa suasana di sekitar klub semakin tidak sehat. Mantan striker ini juga mempertanyakan logika mempertahankan seorang manajer jika kepercayaan terhadapnya sudah lenyap. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Sheringham mengatakan: "Saya pikir ada suasana yang tidak sehat berkembang di Liverpool dengan Arne Slot masih berada di klub. Akan menjadi cara yang sangat negatif untuk memasuki musim baru jika Slot tetap di sana dan dipecat jika musim baru tidak dimulai dengan baik. Anda tidak bisa memasuki musim seperti itu.

"Klub seperti Liverpool tidak seharusnya memulai musim dengan pemikiran seperti itu. Itu hanya akan menyia-nyiakan satu musim lagi. Jika itu yang terjadi, dan setelah dua belas pertandingan mereka tertinggal sepuluh poin dari pemuncak klasemen atau semacamnya, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak bisa melakukan itu di Liverpool. Mereka perlu melakukan perubahan karena situasinya akan semakin memburuk jika Slot tetap memimpin."