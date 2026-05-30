'Suasana yang tidak kondusif' - Keputusan pemecatan Arne Slot didukung oleh mantan penyerang Man Utd, sementara The Reds dikritik karena 'ketinggalan kereta' setelah kepindahan Xabi Alonso ke Chelsea
Liverpool mengambil langkah untuk menghindari ketidakpastian lebih lanjut
Keputusan Liverpool untuk melepas Slot mendapat dukungan dari mantan striker Man Utd, Sheringham. Ia berpendapat bahwa membiarkan pelatih asal Belanda itu tetap memimpin tim akan menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu menjelang musim baru.
Sheringham yakin klub perlu mengambil keputusan tegas daripada memulai musim baru dengan pertanyaan seputar masa depan manajer. Perubahan ini terjadi setelah musim 2025-26 yang sulit, di mana Liverpool finis di peringkat kelima. Hasil tersebut tidak sesuai harapan dan mendorong klub untuk bertindak cepat dalam mencari arah baru.
Sheringham memperingatkan agar tidak membawa ketidakpastian ke musim baru
Sheringham sangat tegas dalam menilai situasi tersebut, dan menegaskan bahwa suasana di sekitar klub semakin tidak sehat. Mantan striker ini juga mempertanyakan logika mempertahankan seorang manajer jika kepercayaan terhadapnya sudah lenyap. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Sheringham mengatakan: "Saya pikir ada suasana yang tidak sehat berkembang di Liverpool dengan Arne Slot masih berada di klub. Akan menjadi cara yang sangat negatif untuk memasuki musim baru jika Slot tetap di sana dan dipecat jika musim baru tidak dimulai dengan baik. Anda tidak bisa memasuki musim seperti itu.
"Klub seperti Liverpool tidak seharusnya memulai musim dengan pemikiran seperti itu. Itu hanya akan menyia-nyiakan satu musim lagi. Jika itu yang terjadi, dan setelah dua belas pertandingan mereka tertinggal sepuluh poin dari pemuncak klasemen atau semacamnya, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak bisa melakukan itu di Liverpool. Mereka perlu melakukan perubahan karena situasinya akan semakin memburuk jika Slot tetap memimpin."
Kesempatan yang didapat Alonso justru menambah rasa frustrasi
Situasi kepelatihan Liverpool semakin rumit setelah Xabi Alonso, yang sudah lama menjadi incaran mereka, memilih untuk bergabung dengan Chelsea. Sheringham berpendapat bahwa Liverpool seharusnya bertindak lebih cepat jika mereka ragu mengenai masa depan Slot.
"Apakah kepindahan Xabi Alonso ke Chelsea merupakan pukulan telak bagi para penggemar Liverpool? Tidak juga," katanya. "Tanda-tandanya sudah terlihat jelas di Liverpool dengan Arne Slot. Mereka tahu Xabi Alonso tersedia. Pergilah dan selesaikan kesepakatannya. Selesaikan masalah ini. Kesempatan itu ada di depan mata.
"Jika Anda tidak sepenuhnya percaya pada manajer Anda, selesaikan masalahnya selagi Alonso masih tersedia. Tapi mereka tidak melakukannya. Bukan salah Alonso jika Liverpool ketinggalan kesempatan. Hal itu hanya menambah suasana aneh di sekitar Liverpool melihat dia pindah ke Chelsea."
Perhatian kini beralih ke pertandingan Liverpool berikutnya
Perhatian kini beralih ke upaya Liverpool mencari manajer baru, dengan prioritas klub adalah menemukan pengganti yang mampu memulihkan kepercayaan diri dan membangkitkan semangat di Anfield. Laporan terbaru menyebutkan bahwa The Reds akan menunjuk Andoni Iraola sebagai manajer baru mereka untuk musim depan.