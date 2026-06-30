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'Suasana yang terbuka di segala sisi' menyambut kembalinya Marcus Rashford ke Man Utd setelah opsi peminjaman ketiga dikesampingkan
Forward memberi harapan baru bagi Old Trafford
Dinamika internal di Old Trafford telah berubah secara signifikan terkait masa depan jangka panjang Rashford. Setelah menghabiskan delapan belas bulan terakhir dengan status pinjaman di Aston Villa dan juara La Liga, Barcelona, penyerang berusia 28 tahun itu kini siap kembali ke Carrington bulan depan. Pihak manajemen dengan tegas menentang rencana peminjaman untuk ketiga kalinya, sehingga membuka peluang tak terduga bagi lulusan akademi klub tersebut untuk tampil di bawah asuhan manajer Michael Carrick.
- Getty Images Sport
Dinamika skuad yang berubah terungkap
Dalam kolomnya yang berjudul “One To Watch” di The Athletic, jurnalis sepak bola David Ornstein menyoroti bahwa fleksibilitas finansial yang dihasilkan dari langkah-langkah penghematan biaya baru-baru ini telah memungkinkan United untuk mengevaluasi kembali opsi skuad mereka tanpa tekanan mendesak untuk menjual pemain.
Meskipun jendela transfer sebelumnya mengarah pada perpisahan permanen, situasinya kini telah berkembang menjadi skenario yang saling menguntungkan bagi sang pemain dan staf teknis. Ornstein menyatakan: "Sebagian dari proses pengambilan keputusan tersebut melibatkan Marcus Rashford. Penyerang timnas Inggris ini sedang dalam jalur untuk kembali bergabung dengan skuad tim utama dalam latihan pramusim bulan depan dan, berdasarkan situasi saat ini, akan tersedia untuk dimanfaatkan oleh Carrick.
"Situasinya tentu saja bisa berubah, karena belum ada keputusan yang pasti dari kedua belah pihak. Namun, ada keterbukaan dari semua pihak terhadap kemungkinan reintegrasi tersebut."
Faktor-faktor pasar menghalangi kepergian permanen
Transfer permanen terbukti sulit terwujud karena berbagai faktor, seperti durasi kontrak, tuntutan gaji, dan preferensi pribadi sang pemain. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga Juni 2028, Rashford tidak berkeinginan untuk bergabung dengan rival domestik, sementara klub-klub luar negeri yang tertarik padanya tidak memiliki status elit yang diperlukan untuk memikatnya.
Ornstein menambahkan: "United ingin menghindari peminjaman untuk ketiga kalinya dan Barcelona tidak berniat membelinya secara permanen - sementara pemain berusia 28 tahun itu terikat kontrak hingga 2028, tidak berkeinginan pindah ke klub lain di Liga Premier, dan saat ini tidak diincar oleh klub-klub dengan level yang cukup untuk membujuknya meninggalkan United."
- AFP
Carrick bersiap menghadapi musim panas yang krusial
Rashford kemungkinan besar akan diturunkan saat United memulai musim Liga Premier 2026-27 dengan bertandang ke markas Hull City pada 22 Agustus. Skuad asuhan Carrick, yang diperkirakan akan diperkuat dengan kedatangan Ederson dari Atalanta, harus segera menemukan ritme permainan mereka, mengingat masih ada pemain baru lainnya yang diperkirakan akan bergabung dalam beberapa pekan mendatang. Periode pramusim yang krusial ini menawarkan kesempatan penting bagi Rashford untuk membuktikan kembali nilainya dan memperebutkan posisi starter, meskipun kembalinya dia mungkin tertunda tergantung pada perkembangan timnas Inggris di Piala Dunia.