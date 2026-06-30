'Suasana yang terbuka di segala sisi' menyambut kembalinya Marcus Rashford ke Man Utd setelah opsi peminjaman ketiga dikesampingkan

Dalam kolomnya yang berjudul “One To Watch” di The Athletic, jurnalis sepak bola David Ornstein menyoroti bahwa fleksibilitas finansial yang dihasilkan dari langkah-langkah penghematan biaya baru-baru ini telah memungkinkan United untuk mengevaluasi kembali opsi skuad mereka tanpa tekanan mendesak untuk menjual pemain.

Meskipun jendela transfer sebelumnya mengarah pada perpisahan permanen, situasinya kini telah berkembang menjadi skenario yang saling menguntungkan bagi sang pemain dan staf teknis. Ornstein menyatakan: "Sebagian dari proses pengambilan keputusan tersebut melibatkan Marcus Rashford. Penyerang timnas Inggris ini sedang dalam jalur untuk kembali bergabung dengan skuad tim utama dalam latihan pramusim bulan depan dan, berdasarkan situasi saat ini, akan tersedia untuk dimanfaatkan oleh Carrick.

"Situasinya tentu saja bisa berubah, karena belum ada keputusan yang pasti dari kedua belah pihak. Namun, ada keterbukaan dari semua pihak terhadap kemungkinan reintegrasi tersebut."