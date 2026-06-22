Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Suasana yang luar biasa!" - Mohamed Salah bereaksi setelah mengantarkan Mesir meraih kemenangan PERTAMA SEJARAH di Piala Dunia lewat gol dan assistnya saat melawan Selandia Baru
Terguncang di babak pertama
Mesir meraih kemenangan bersejarah 3-1 atas Selandia Baru di BC Place, yang menandai kemenangan pertama negara tersebut dalam sejarah Piala Dunia. Tim Firaun berhasil bangkit dari ketertinggalan di awal pertandingan untuk mengamankan tiga poin penuh dan kini mengoleksi empat poin di Grup G, setelah sebelumnya bermain imbang dengan Belgia pada laga pembuka.
Meskipun memasuki pertandingan sebagai favorit kuat dengan Salah dan Omar Marmoush memimpin lini depan, Mesir justru mendapat pukulan telak pada menit ke-15. Pertahanan yang longgar saat situasi bola mati memungkinkan Finn Surman dari Selandia Baru melompat paling tinggi dan menyundul bola dengan keras dari tendangan sudut Tim Payne, yang sejenak membungkam suporter Mesir yang bersemangat.
Tim All Whites, yang sebelumnya telah menunjukkan ketangguhan mereka dalam hasil imbang 2-2 melawan Iran, tampak mampu mempertahankan keunggulan mereka saat Mesir kesulitan menemukan ritme permainan di babak pertama. Namun, kualitas teknis tim Mesir akhirnya membuahkan hasil saat mereka mulai mendominasi penguasaan bola dan mengatur tempo permainan setelah jeda.
- Getty Images Sport
Raja Mesir mengambil alih kendali
Kebangkitan itu dimulai secara serius pada menit ke-58 ketika Mostafa Ziko menyambut umpan silang yang menggiurkan dari Mohamed Hany untuk mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan. Gol tersebut sepenuhnya mengubah momentum, dan hanya sembilan menit kemudian, momen yang telah ditunggu-tunggu oleh penonton di stadion pun tiba. Kali ini Ziko berperan sebagai pemberi umpan, melakukan kombinasi satu-dua yang apik dengan Salah sehingga sang kapten bisa menempatkan diri dengan baik. Salah tidak mengecewakan, melepaskan tendangan kaki kiri khasnya yang keras dan melesat ke dalam gawang, membawa Mesir memimpin. Mahmoud Trezeguet kemudian memastikan kemenangan pada menit ke-82, dengan menyundul bola hasil tendangan sudut dari Salah.
Salah sangat senang dengan suasananya
Setelah peluit akhir berbunyi, Salah menyoroti hasil pertandingan sekaligus dukungan yang diterima Mesir di Vancouver.
"Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi semua pemain. Ini adalah kemenangan yang luar biasa. Suasana di sini sangat luar biasa. Pertandingan berikutnya sangat penting," kata kapten Mesir itu kepada para wartawan setelah membantu memimpin comeback bersejarah tersebut.
- Getty Images Sport
Kualifikasi sistem gugur sudah di depan mata
Mesir memasuki pertandingan terakhir fase grup dengan penuh keyakinan setelah meraih kemenangan bersejarah. Dengan mengoleksi empat poin dari dua pertandingan pembuka, tim Firaun kini berada dalam posisi yang kuat untuk memperebutkan tempat di babak gugur. Dalam pertandingan terakhir fase grup tersebut, Mesir akan menghadapi Iran di Seattle Stadium pada hari Sabtu, dengan target finis di puncak Grup G.