"Suasana yang luar biasa!" - Mohamed Salah bereaksi setelah mengantarkan Mesir meraih kemenangan PERTAMA SEJARAH di Piala Dunia lewat gol dan assistnya saat melawan Selandia Baru

Mesir meraih kemenangan bersejarah 3-1 atas Selandia Baru di BC Place, yang menandai kemenangan pertama negara tersebut dalam sejarah Piala Dunia. Tim Firaun berhasil bangkit dari ketertinggalan di awal pertandingan untuk mengamankan tiga poin penuh dan kini mengoleksi empat poin di Grup G, setelah sebelumnya bermain imbang dengan Belgia pada laga pembuka.

Meskipun memasuki pertandingan sebagai favorit kuat dengan Salah dan Omar Marmoush memimpin lini depan, Mesir justru mendapat pukulan telak pada menit ke-15. Pertahanan yang longgar saat situasi bola mati memungkinkan Finn Surman dari Selandia Baru melompat paling tinggi dan menyundul bola dengan keras dari tendangan sudut Tim Payne, yang sejenak membungkam suporter Mesir yang bersemangat.

Tim All Whites, yang sebelumnya telah menunjukkan ketangguhan mereka dalam hasil imbang 2-2 melawan Iran, tampak mampu mempertahankan keunggulan mereka saat Mesir kesulitan menemukan ritme permainan di babak pertama. Namun, kualitas teknis tim Mesir akhirnya membuahkan hasil saat mereka mulai mendominasi penguasaan bola dan mengatur tempo permainan setelah jeda.