Pencetak gol penentu kemenangan, Erling Haaland, merasakan suasana yang muram setelah kemenangan 1-0 (1-0) Manchester City atas FC Burnley — dan menghadapi suasana itu layaknya seorang bek yang tangguh. "Kami berada di puncak klasemen," seru striker bintang asal Norwegia itu, "jadi bersukacitalah!"
Suasana hati yang suram meski memimpin klasemen? Erling Haaland menyampaikan permintaan tegas kepada para penggemar Manchester City
Memang benar: Setelah 200 hari, City akhirnya berhasil menggantikan FC Arsenal yang sebelumnya memimpin klasemen, namun tiga hari setelah kemenangan 2-1 dalam laga puncak melawan The Gunners, mereka justru membuang banyak peluang emas. Gol penentu kemenangan dari Haaland (menit ke-5) hanyalah salah satu dari 28 tembakan ke gawang. "Dan kami pikir Arsenal akan merasa cemas," ejek surat kabar tabloid The Sun menyikapi semua peluang yang terbuang itu.
Pemborosan ini bisa berbalik menjadi bumerang; lima pekan sebelum akhir musim, City berada di atas rivalnya yang memiliki poin sama hanya karena jumlah gol yang lebih banyak (66:63), meski selisih golnya identik (+37). "Saya tidak frustrasi," tegas manajer City Pep Guardiola, "mengapa saya harus? Kami meraih tiga poin, kami memimpin klasemen. Tentu saja kami bisa bermain lebih baik, tapi para pemain sudah memberikan segalanya."
Pep Guardiola: "Pertandingan yang fantastis dan luar biasa"
Guardiola menilai timnya telah menampilkan "pertandingan yang fantastis dan luar biasa". Dan yang terpenting: Secara umum, namun terutama pada fase musim ini, "yang terpenting hanyalah menang. Kita harus menang, apa pun yang terjadi."
Namun, The Gunners memiliki jadwal sisa yang sedikit lebih mudah. Arsenal masih harus menghadapi Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, dan Crystal Palace. City harus berhadapan dengan Everton, Brentford, Bournemouth, Palace, dan Aston Villa. Karena Manchester harus terlebih dahulu bertanding di semifinal Piala FA melawan FC Southampton pada Sabtu (pukul 18.15), The Gunners bisa menjauh hingga enam poin hingga pertandingan liga berikutnya dari rival mereka (4 Mei).