Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Marca, saat ini ada enam pemain yang menolak untuk berbicara dengan pelatih Real Madrid. Nama-nama mereka tidak disebutkan.
Suasana dingin dan perselisihan baru di Real Madrid: Enam pemain dilaporkan tidak lagi mau berbicara dengan pelatih Alvaro Arbeloa
Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa ada ketegangan di antara sebagian anggota tim dan terhadap Arbeloa. Mundo Deportivo menulis tentang "suasana yang memanas" dan menggambarkan ruang ganti sebagai "bom waktu". Para pemain bintang seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Jude Bellingham dilaporkan menjadi pemicu ketegangan, bahkan di antara mereka sendiri.
Sebelumnya, Marca dan AS secara serempak melaporkan adanya pertengkaran sengit antara Dani Ceballos dan Arbeloa - yang berujung pada keputusan gelandang tersebut untuk tidak lagi berhubungan dengan pelatih Real Madrid itu. Selain itu, Dani Carvajal dikabarkan sangat tidak puas dengan perannya saat ini di tim. Kontrak bek kanan yang kembali mengalami cedera ini akan berakhir pada musim panas dan diperkirakan tidak akan diperpanjang.
Real Madrid: Terjadi pertengkaran sengit antara Valverde dan Tchouameni?
Menurut laporan terbaru dari Marca, kabarnya terjadi perselisihan antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni. Selama sesi latihan, keduanya dilaporkan saling berteriak dan mendorong satu sama lain. Keributan tersebut berlanjut di ruang ganti. Hampir saja terjadi perkelahian fisik.
Insiden ini sejalan dengan insiden lama antara Antonio Rüdiger dan Alvaro Carreras yang baru-baru ini terungkap. Namun, menurut informasi dari SPOX, laporan bahwa pemain timnas Jerman itu bahkan menampar bek kiri tersebut tidak benar.
Selain itu, The Athletic baru-baru ini melaporkan bahwa Mbappe berselisih dengan seorang staf dan menghina orang tersebut. L’Equipe menyebutkan bahwa semakin banyak pemain yang sudah muak dengan sikap dan hak istimewa pemain berusia 27 tahun itu.
Karena kemungkinan besar musim kedua tanpa gelar besar - FC Barcelona justru bisa menjadi juara pada hari Minggu dalam El Clasico - Arbeloa tampaknya akan segera dipecat dari Los Blancos, yang baru saja mengambil alih posisi Xabi Alonso pada awal tahun ini. Kabarnya, Jose Mourinho dianggap sebagai kandidat pilihan Presiden Florentino Perez. Selain itu, selama berminggu-minggu telah beredar spekulasi mengenai kembalinya Toni Kroos dalam peran sebagai pejabat klub.