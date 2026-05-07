Menurut laporan terbaru dari Marca, kabarnya terjadi perselisihan antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni. Selama sesi latihan, keduanya dilaporkan saling berteriak dan mendorong satu sama lain. Keributan tersebut berlanjut di ruang ganti. Hampir saja terjadi perkelahian fisik.

Insiden ini sejalan dengan insiden lama antara Antonio Rüdiger dan Alvaro Carreras yang baru-baru ini terungkap. Namun, menurut informasi dari SPOX, laporan bahwa pemain timnas Jerman itu bahkan menampar bek kiri tersebut tidak benar.

Selain itu, The Athletic baru-baru ini melaporkan bahwa Mbappe berselisih dengan seorang staf dan menghina orang tersebut. L’Equipe menyebutkan bahwa semakin banyak pemain yang sudah muak dengan sikap dan hak istimewa pemain berusia 27 tahun itu.

Karena kemungkinan besar musim kedua tanpa gelar besar - FC Barcelona justru bisa menjadi juara pada hari Minggu dalam El Clasico - Arbeloa tampaknya akan segera dipecat dari Los Blancos, yang baru saja mengambil alih posisi Xabi Alonso pada awal tahun ini. Kabarnya, Jose Mourinho dianggap sebagai kandidat pilihan Presiden Florentino Perez. Selain itu, selama berminggu-minggu telah beredar spekulasi mengenai kembalinya Toni Kroos dalam peran sebagai pejabat klub.