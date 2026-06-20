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'Suara tulang yang patah terdengar jelas' - Cedera mengerikan yang dialami Ismael Kone memaksa BBC untuk mengedit cuplikan pertandingan, sementara skuad Kanada 'terguncang' akibat patah tulang kaki tersebut
Suara siaran dimatikan setelah pertandingan
Penyiar tersebut menghapus trek audio asli dari paket siaran iPlayer-nya setelah mikrofon di stadion dengan jelas merekam suara patah tulang di BC Place. Meskipun insiden tersebut tetap terlihat, klip tersebut telah disensor untuk memastikan tidak ada adegan close-up atau rekaman yang mengganggu yang ditayangkan. Seorang perwakilan menegaskan bahwa langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk melindungi pemirsa, sekaligus mendoakan agar gelandang tersebut segera pulih dari cedera yang dialaminya.
- Getty Images Sport
Manajer menceritakan pengalaman mengerikan di pinggir lapangan
Manajer tim nasional Jesse Marsch tampak sangat terguncang setelah pertandingan, dan mengungkapkan bahwa suara benturan yang sangat keras dari tekel tersebut terdengar jelas dari area teknis. Ia menyatakan: “[Kalian] bisa mendengar tulang patah. Hati kita turut berduka untuknya. Semua orang terguncang melihat keadaannya.”
Seorang juru bicara BBC kemudian memberikan keterangan kepada media mengenai perubahan siaran tersebut, dengan menjelaskan: “Kami mengedit audio di iPlayer dari program cuplikan pertandingan Piala Dunia Kanada vs Qatar karena pertimbangan sensitivitas seputar cedera yang dialami Ismael Kone. Kami telah mengambil semua langkah yang sesuai dan tidak menayangkan ulang adegan tekel tersebut maupun gambar sang pemain yang sedang kesakitan. Kami mendoakan agar ia segera pulih.”
Diperkirakan proses rehabilitasi akan memakan waktu lama
Mantan gelandang Watford dan Marseille, yang baru-baru ini berhasil menancapkan namanya di Serie A bersama Sassuolo, kini harus menghadapi masa pemulihan yang melelahkan selama empat hingga lima bulan sambil menunggu operasi.
Marsch menambahkan: “Ismael adalah anak yang luar biasa. Dia memang tidak sempurna, tapi justru itulah yang membuat kita menyukainya. Dia bisa melakukan hal-hal hebat, tapi di saat berikutnya dia kehilangan konsentrasi. Dia mewakili banyak hal tentang tim ini. Ini merupakan kerugian besar bagi kami. Dia akan baik-baik saja, kami akan mencarikan dokter terbaik untuknya. Dia memiliki masa depan yang cerah dan dia merupakan bagian penting dari segala hal yang akan kami lakukan.”
- Getty Images Sport
Langkah ke babak gugur sudah menanti
Saat ini sama-sama mengoleksi empat poin di puncak klasemen Grup B, Kanada akan menghadapi Swiss dalam pertandingan penentu babak penyisihan grup pada Rabu, 24 Juni. Pemenang pertandingan ini dipastikan lolos sebagai juara grup. Marsch harus menghadapi pertandingan krusial ini dan menata ulang lini tengah timnya tanpa salah satu motor penggerak utama untuk sisa kompetisi.