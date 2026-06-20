'Suara tulang yang patah terdengar jelas' - Cedera mengerikan yang dialami Ismael Kone memaksa BBC untuk mengedit cuplikan pertandingan, sementara skuad Kanada 'terguncang' akibat patah tulang kaki tersebut

Manajer tim nasional Jesse Marsch tampak sangat terguncang setelah pertandingan, dan mengungkapkan bahwa suara benturan yang sangat keras dari tekel tersebut terdengar jelas dari area teknis. Ia menyatakan: “[Kalian] bisa mendengar tulang patah. Hati kita turut berduka untuknya. Semua orang terguncang melihat keadaannya.”

Seorang juru bicara BBC kemudian memberikan keterangan kepada media mengenai perubahan siaran tersebut, dengan menjelaskan: “Kami mengedit audio di iPlayer dari program cuplikan pertandingan Piala Dunia Kanada vs Qatar karena pertimbangan sensitivitas seputar cedera yang dialami Ismael Kone. Kami telah mengambil semua langkah yang sesuai dan tidak menayangkan ulang adegan tekel tersebut maupun gambar sang pemain yang sedang kesakitan. Kami mendoakan agar ia segera pulih.”