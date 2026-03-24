Suami Kate Scott, Malik, menawarkan bantuan kepada Thierry Henry untuk debut tinju pertamanya — namun mantan pelatih Deontay Wilder menampik kemungkinan kerja sama dengan Roy Keane
Potensi bertarung dan postur tubuh Henry
Henry telah lama dipuji karena kemampuan atletisnya di lapangan, namun transformasi fisiknya belakangan ini telah menarik perhatian para pelaku dunia olahraga bela diri. Mantan juara Piala Dunia ini telah menerapkan gaya hidup disiplin yang berpusat pada pola makan ketat, bahkan menghilangkan gula dari menu makanannya demi mempertahankan tingkat kebugaran elit hingga masa pensiunnya. Dedikasi ini tidak luput dari perhatian Malik, mantan pelatih petinju kelas berat spesialis KO, Wilder. Scott yakin bahwa transisi Henry dari lapangan sepak bola ke ring tinju akan berjalan mulus berkat ketangguhan mental dan disiplin sang pemain Prancis dalam menjaga kesehatannya.
Tawaran 'Superman' untuk legenda Arsenal
Ikatan di antara keduanya melampaui sekadar kekaguman profesional; Scott mengungkapkan hubungan pribadi yang mendalam, di mana Henry meneleponnya via FaceTime menjelang pernikahannya dengan Kate, yang bekerja bersama sang pemain Prancis dalam acara Liga Champions di CBS Sports. Hubungan ini membuat Scott menawarkan jasa pelatihannya yang berkelas dunia jika suatu saat Henry memutuskan untuk mengenakan sarung tinju.
Berbicara kepada Action Network, Scott mengatakan: "Apakah Thierry Henry dengan fisik barunya layak mempertimbangkan pertandingan tinju? Tentu saja, karena, bahkan tanpa postur tubuh yang ideal, dia memiliki ketangguhan mental yang kuat, apa yang dibutuhkan untuk bersaing di level tinggi. Ketika melihat fisik barunya, saat saya membicarakan hal itu dengannya, dia memberi tahu saya bahwa dia telah mengurangi konsumsi gula. Itulah yang benar-benar dia tekuni. Dia juga ingin semua orang pada dasarnya mengurangi konsumsi gula.
"Baru-baru ini saya berbincang dengannya soal itu, dan dia bilang, 'Malik, coba saja selama sebulan, dua bulan, dan sebelum kamu sadari, kamu akan merasa lebih baik.' Dan dia benar-benar serius soal itu. Dan hal itu membuahkan hasil baginya, karena kamu lihat fisiknya, dia dalam kondisi prima. Dan saya percaya bahwa dengan kekuatan mentalnya dan segala hal yang harus dia atasi untuk menjadi seperti sekarang, itulah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang petarung, dan saya yakin Henry memiliki kualitas-kualitas itu. Bukan hanya di tinju, tapi di olahraga apa pun yang dia pilih. Jika Thierry Henry tertarik untuk terjun ke dunia tinju, dan dia membutuhkan bantuan saya, saya akan ada untuknya, lebih cepat daripada Superman berganti pakaian. Tentu saja, saya akan melakukannya dan membantunya dalam hal itu.
Pintu sudah tertutup bagi Keane
Meskipun pintu terbuka lebar bagi Henry, Scott sama sekali tidak berniat untuk menerima Keane ke dalam timnya. Prospek pertandingan eksibisi antara ikon Manchester United dan mantan juara dunia Carl Froch sama sekali tidak menarik bagi Scott.
"Saya hanya peduli pada tinju tingkat tinggi. Jika saya membicarakan hal ini dengan istri saya, dia hanya ingin saya terlibat dalam tinju tingkat tinggi. Sekarang setelah saya menikah, saya mempertimbangkan segala hal, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga apa yang membuat istri saya nyaman," katanya. "Yang membuat istri saya nyaman adalah saya melatih petinju di level yang lebih tinggi, bukan melatih selebriti, atau atlet lain di level tinggi."
Ambisi untuk Masuk ke Hall of Fame
Saat ini, Scott sedang berfokus untuk mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pelatih terbaik di ring. Setelah sebelumnya berkarier di puncak divisi kelas berat, kini ia lebih mengincar tempat di Hall of Fame daripada pertarungan lintas divisi yang spektakuler. Pelatih tersebut menyimpulkan: "Dia [Kate] memahami gairah saya dan betapa seriusnya saya dalam melatih, serta impian saya suatu hari nanti menjadi pelatih Hall of Fame dan diakui sebagai pelatih hebat."