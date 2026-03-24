Suami Kate Scott, Malik, menawarkan bantuan kepada Thierry Henry untuk debut tinju pertamanya — namun mantan pelatih Deontay Wilder menampik kemungkinan kerja sama dengan Roy Keane

Ikatan di antara keduanya melampaui sekadar kekaguman profesional; Scott mengungkapkan hubungan pribadi yang mendalam, di mana Henry meneleponnya via FaceTime menjelang pernikahannya dengan Kate, yang bekerja bersama sang pemain Prancis dalam acara Liga Champions di CBS Sports. Hubungan ini membuat Scott menawarkan jasa pelatihannya yang berkelas dunia jika suatu saat Henry memutuskan untuk mengenakan sarung tinju.

Berbicara kepada Action Network, Scott mengatakan: "Apakah Thierry Henry dengan fisik barunya layak mempertimbangkan pertandingan tinju? Tentu saja, karena, bahkan tanpa postur tubuh yang ideal, dia memiliki ketangguhan mental yang kuat, apa yang dibutuhkan untuk bersaing di level tinggi. Ketika melihat fisik barunya, saat saya membicarakan hal itu dengannya, dia memberi tahu saya bahwa dia telah mengurangi konsumsi gula. Itulah yang benar-benar dia tekuni. Dia juga ingin semua orang pada dasarnya mengurangi konsumsi gula.

"Baru-baru ini saya berbincang dengannya soal itu, dan dia bilang, 'Malik, coba saja selama sebulan, dua bulan, dan sebelum kamu sadari, kamu akan merasa lebih baik.' Dan dia benar-benar serius soal itu. Dan hal itu membuahkan hasil baginya, karena kamu lihat fisiknya, dia dalam kondisi prima. Dan saya percaya bahwa dengan kekuatan mentalnya dan segala hal yang harus dia atasi untuk menjadi seperti sekarang, itulah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang petarung, dan saya yakin Henry memiliki kualitas-kualitas itu. Bukan hanya di tinju, tapi di olahraga apa pun yang dia pilih. Jika Thierry Henry tertarik untuk terjun ke dunia tinju, dan dia membutuhkan bantuan saya, saya akan ada untuknya, lebih cepat daripada Superman berganti pakaian. Tentu saja, saya akan melakukannya dan membantunya dalam hal itu.