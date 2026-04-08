Stuttgart mematok harga €50 juta untuk pemain yang diincar Man Utd dan Real Madrid, sementara klub Bundesliga itu mengincar bintang Championship sebagai pengganti yang ideal
Stuttgart mematok harga jual yang sangat tinggi
Klub asal Jerman tersebut dilaporkan telah memutuskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah batas tertentu untuk para pemain bintang mereka. Menurut laporan dari Sport Bild, pemain timnas Jerman Stiller dan Jamie Leweling hanya akan diizinkan hengkang dari klub jika ada tawaran mulai dari €50 juta. Meskipun Stiller saat ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya senilai €36,5 juta, Stuttgart memiliki keunggulan unik dalam negosiasi.
Klub memiliki opsi untuk 'membeli' klausul ini kapan saja dengan biaya yang relatif kecil, yaitu hanya €2 juta. Langkah strategis ini memastikan pihak Swabia mempertahankan kendali penuh atas nilai pasar sang pemain, yang secara efektif menaikkan harga masuk menjadi €50 juta bagi pihak-pihak yang tertarik seperti Real Madrid dan Manchester United. The Red Devils dilaporkan mengincar Stiller sebagai pengganti ideal untuk Casemiro, yang akan hengkang pada akhir kontraknya musim panas ini. Dengan Stiller yang terikat kontrak hingga 2028, klub Bundesliga ini tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk menjualnya kecuali jika penilaian mereka terpenuhi sepenuhnya.
Rencana suksesi sedang dijalankan
Jika Stiller hengkang dengan nilai transfer rekor, Stuttgart telah mengidentifikasi pemain yang mereka inginkan untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Klub tersebut kembali menunjukkan minatnya pada target lama yang saat ini sedang bersinar di kasta kedua Inggris. Menurut laporan dari Bild, pengganti yang ideal telah ditemukan: Caspar Jander adalah kandidat utama untuk menggantikan pemain internasional Jerman tersebut jika transfer itu terwujud.
Jander, 23, yang saat ini bermain untuk Southampton, hampir bergabung dengan Stuttgart pada 2025 sebelum kepindahannya dari Nuremberg gagal. Sejak pindah ke Inggris dengan biaya €12 juta, pemain berusia 23 tahun ini telah mengalami peningkatan nilai yang signifikan, terutama setelah berperan penting dalam kemenangan mengejutkan Southampton atas Arsenal di perempat final Piala FA. Performa impresifnya telah mengantarkan The Saints ke peringkat keenam di Championship saat mereka berjuang untuk promosi ke Liga Premier. Akibatnya, ia kini dihargai sekitar €25 juta, angka yang akan bersedia diinvestasikan kembali oleh klub Jerman tersebut dari potensi keuntungan yang diperoleh dari penjualan Stiller.
Strategi penguatan skuad
Aktivitas transfer di MHP Arena diperkirakan tidak akan berhenti di lini tengah. Pihak manajemen klub dilaporkan telah mengalokasikan anggaran sebesar €25 juta hingga €30 juta untuk mencari pengganti yang memadai jika Stiller dan Leweling hengkang setelah Piala Dunia musim panas nanti. Tim perekrutan saat ini sedang menjajaki pasar untuk mencari pemain serang yang fleksibel dan lincah, yang mampu bermain di beberapa posisi.
Selain itu, perkuatan lini belakang juga menjadi prioritas. Klub sedang aktif mencari cadangan yang andal untuk bek kiri utama Maximilian Mittelstadt. Meskipun beberapa pemain diperkirakan akan hengkang dari skuad, fleksibilitas finansial klub akan sangat bergantung pada apakah mereka dapat memastikan kualifikasi ke Liga Champions, yang akan memberikan dorongan tambahan bagi dana transfer musim panas mereka.
Para bintang yang tak tersentuh
Meskipun terbuka terhadap tawaran bernilai besar untuk Stiller dan Leweling, Stuttgart telah menandai para pemain bertahan andalannya sebagai "tak bisa dijual". Bintang muda Finn Jeltsch dan pemain yang sedang naik daun Ramon Hendriks dianggap sebagai aset yang tak boleh dilepas dan sangat penting bagi stabilitas jangka panjang klub. Saat klub mengincar tambahan pemain seperti Grischa Promel melalui transfer gratis, tujuannya jelas: mempertahankan talenta-talenta muda untuk memastikan mereka tetap kompetitif baik di kancah domestik maupun Eropa.