Stuttgart mematok harga €50 juta untuk pemain yang diincar Man Utd dan Real Madrid, sementara klub Bundesliga itu mengincar bintang Championship sebagai pengganti yang ideal

Klub asal Jerman tersebut dilaporkan telah memutuskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah batas tertentu untuk para pemain bintang mereka. Menurut laporan dari Sport Bild, pemain timnas Jerman Stiller dan Jamie Leweling hanya akan diizinkan hengkang dari klub jika ada tawaran mulai dari €50 juta. Meskipun Stiller saat ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya senilai €36,5 juta, Stuttgart memiliki keunggulan unik dalam negosiasi.

Klub memiliki opsi untuk 'membeli' klausul ini kapan saja dengan biaya yang relatif kecil, yaitu hanya €2 juta. Langkah strategis ini memastikan pihak Swabia mempertahankan kendali penuh atas nilai pasar sang pemain, yang secara efektif menaikkan harga masuk menjadi €50 juta bagi pihak-pihak yang tertarik seperti Real Madrid dan Manchester United. The Red Devils dilaporkan mengincar Stiller sebagai pengganti ideal untuk Casemiro, yang akan hengkang pada akhir kontraknya musim panas ini. Dengan Stiller yang terikat kontrak hingga 2028, klub Bundesliga ini tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk menjualnya kecuali jika penilaian mereka terpenuhi sepenuhnya.