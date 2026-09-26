Gyokeres akhirnya membuka keran golnya musim ini, sekaligus memberikan pengingat tepat waktu soal ketajamannya saat Swedia menang 2-1 atas Rumania. Penyerang Arsenal itu menjalani awal yang membuat frustrasi di kompetisi domestik di Emirates Stadium, tempat ia sebagian besar harus berada di belakang Kai Havertz. Namun, membela negaranya di Solna terbukti menjadi obat yang sempurna untuk kesulitannya baru-baru ini di level klub saat ia menyambar bola muntah untuk memastikan gol yang pada akhirnya menjadi gol kemenangan bagi tim asuhan Graham Potter.

Gol tersebut terasa sangat signifikan karena itu merupakan gol kompetitif pertamanya sejak laga pembuka Piala Dunia melawan Tunisia pada musim panas. "Selalu menyenangkan bisa mencetak gol," kata Gyokeres, seperti dikutip oleh Fotbollskanalen. "Itu penyelesaian yang bagus dari Lucas (Bergvall) dan saya berada di posisi yang bagus di tiang jauh. Saya menerimanya dan memasukkannya, jadi itu menyenangkan. Senang bisa bermain dan itu menyenangkan di sana."