AFP
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Striker Arsenal Viktor Gyokeres menepis kritik dan mengungkap pesan dari Mikel Arteta setelah memecah kebuntuan gol musim ini untuk Swedia
Mandul gol berakhir saat membela tim nasional
Gyokeres akhirnya membuka keran golnya musim ini, sekaligus memberikan pengingat tepat waktu soal ketajamannya saat Swedia menang 2-1 atas Rumania. Penyerang Arsenal itu menjalani awal yang membuat frustrasi di kompetisi domestik di Emirates Stadium, tempat ia sebagian besar harus berada di belakang Kai Havertz. Namun, membela negaranya di Solna terbukti menjadi obat yang sempurna untuk kesulitannya baru-baru ini di level klub saat ia menyambar bola muntah untuk memastikan gol yang pada akhirnya menjadi gol kemenangan bagi tim asuhan Graham Potter.
Gol tersebut terasa sangat signifikan karena itu merupakan gol kompetitif pertamanya sejak laga pembuka Piala Dunia melawan Tunisia pada musim panas. "Selalu menyenangkan bisa mencetak gol," kata Gyokeres, seperti dikutip oleh Fotbollskanalen. "Itu penyelesaian yang bagus dari Lucas (Bergvall) dan saya berada di posisi yang bagus di tiang jauh. Saya menerimanya dan memasukkannya, jadi itu menyenangkan. Senang bisa bermain dan itu menyenangkan di sana."
- Getty Images Sport
Menghadapi panasnya media Inggris
Dengan Arsenal menjadi sorotan di setiap pertandingan, minimnya gol dari pencetak gol terbanyak mereka pada musim sebelumnya secara alami memicu tajuk negatif. Media Inggris dengan cepat mempertanyakan apakah Gyokeres bisa mempertahankan level performa tingginya atau apakah ia hanya menjadi korban dari sistem taktik Arteta yang terus berkembang. Namun, penyerang Swedia itu tetap sangat tenang saat membahas hiruk-pikuk dari luar, mengisyaratkan bahwa ia telah mengembangkan mental yang kuat sejak pindah ke kasta tertinggi sepak bola Inggris dan memahami sifat industri ini.
"Jika ada banyak (kritik) dan Anda membacanya, tentu Anda bisa terpengaruh, tetapi itu bukan sesuatu yang saya lakukan. Jika Anda bermain baik, Anda mendapat pujian dan jika Anda tidak mencetak gol sebagai striker serta bermain seperti yang mereka harapkan, akan ada kritik. Begitulah adanya bagi semua pesepakbola. Ada naik dan turun. Itu normal," kata Gyokeres.
Tuntutan blak-blakan Arteta terungkap
Agar Gyokeres kembali menjadi pilihan utama Arsenal, ia harus memenuhi standar tinggi dari manajer asal Spanyol tersebut. Mikel Arteta dikenal dengan tuntutannya yang tanpa henti terhadap para pemain lini serangnya, yang mengharuskan pressing intensitas tinggi dan disiplin taktis selain kemampuan mencetak gol. Penyerang Swedia itu kini mengungkapkan masukan yang ia terima dari staf pelatih mengenai jalannya kembali ke starting XI, dan mengisyaratkan bahwa instruksi dari pinggir lapangan sangatlah lugas.
Saat ditanya mengenai persyaratan spesifik yang ditetapkan Arteta agar ia bisa merebut kembali tempat reguler di susunan pemain Arsenal, Gyokeres memberikan penilaian yang sangat jujur tentang situasi tersebut. "Saya jelas harus tampil lebih baik, dan ya, saya ingin melakukannya, jadi itu bukan masalah. Itu bagus (dialog dengan Arteta). Saya hanya berusaha tampil baik ketika mendapat kesempatan dan mencetak gol," ujarnya.
- AFP
Berbicara kepada petinggi Emirates
Kurangnya kesempatan tampil sebagai starter secara konsisten di bawah Arteta telah menjadi bahan pembicaraan di ibu kota Inggris, terutama mengingat catatan performa Gyokeres sebelumnya. Meski penyerang timnas Swedia itu telah tampil dalam beberapa pertandingan, preferensi terhadap Havertz di peran sentral membuat mantan pemain Coventry City tersebut harus berebut sisa-sisa menit bermain.
Gyokeres berbicara blak-blakan soal tantangan yang ia hadapi ketika harus menyaksikan dari pinggir lapangan pada tahap awal perburuan gelar Arsenal. "Sebagai pesepakbola, Anda selalu ingin berada di lapangan, memang seperti itu. Saya memang belum banyak bermain, tetapi saya sudah menjalani beberapa pertandingan. Saat itu rasanya baik-baik saja, tetapi jelas Anda ingin bermain sepakbola dan Anda ingin bermain sebanyak mungkin. Jika saya tetap fokus, itu juga akan datang," kata Gyokeres.
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