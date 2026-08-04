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Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Striker Amerika Serikat yang terlibat dalam kontroversi Piala Dunia Donald Trump muncul sebagai target transfer mengejutkan Tottenham

Transfers
F. Balogun
USA
World Cup
Tottenham Hotspur
Monaco
Premier League

Penyerang tim nasional Amerika Serikat Folarin Balogun muncul sebagai target transfer mengejutkan Tottenham Hotspur setelah kontroversinya di Piala Dunia yang mendapat sorotan luas. Striker Monaco itu, yang berada di pusat skandal kartu merah aneh yang melibatkan Donald Trump, kini bisa membuat sensasi dengan kembali ke Premier League saat Roberto De Zerbi berupaya membangun ulang skuadnya.

  • Bintang Piala Dunia ditawarkan kepada Tottenham Hotspur

    Balogun, 25, telah ditawarkan kepada Tottenham melalui perantara, menurut laporan dari The Sun. De Zerbi sedang aktif mencari penyerang andal untuk menambah kedalaman skuad yang dibutuhkan. Balogun meninggalkan Arsenal pada 2023, setelah hanya mencatatkan 10 penampilan dan mencetak dua gol selama waktunya di klub tersebut.

    Namun, perwakilan sang pemain mendekati Tottenham secara langsung dengan sebuah proposal. Kontraknya saat ini bersama Monaco akan berakhir pada 30 Juni 2028, tetapi ketersediaannya dengan biaya yang masuk akal membuatnya menjadi opsi yang menarik.

    Ketidakpastian seputar peran jangka panjangnya di Prancis telah menguntungkan klub London utara itu, yang sedang mengevaluasi opsi-opsi lini serang mereka dengan cermat.

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  • Donald Trump Gianni InfantinoGetty Images

    Kontroversi kartu merah Donald Trump

    Balogun baru-baru ini tampil menonjol dalam kampanye Piala Dunia yang penuh peristiwa, dengan mencetak tiga gol dalam dua penampilan pertamanya. Namun, ia menjadi pusat skandal terbesar di turnamen yang sarat kontroversi itu. Secara luar biasa, ia diizinkan bermain dalam laga fase gugur melawan Belgia meski menerima kartu merah saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.

    Keputusan mengejutkan ini muncul setelah tekanan dari Presiden AS Trump untuk membatalkan skorsing tersebut. Mengenang situasi ganjil itu, sang penyerang mengakui bahwa Amerika Serikat yang "gugup" dibuat "bingung" menjelang tersingkir dari Piala Dunia setelah intervensi Trump.

    Terlepas dari drama di luar lapangan ini, kecepatannya dan kemampuannya menciptakan ancaman dengan kedua kaki sangat selaras dengan atribut yang diharapkan De Zerbi.

  • De Zerbi ingin membangun kembali setelah pertarungan menghindari degradasi

    De Zerbi, yang secara ajaib menyelamatkan Tottenham dari degradasi musim lalu, bertekad membangun skuad tangguh yang mampu mengembalikan klub ke tempat yang semestinya di antara raksasa Premier League.

    Balogun bisa menjadi sosok kunci dalam proyek ini, setelah membuktikan kualitasnya dengan 91 penampilan dan 31 gol untuk Monaco. Jika kesepakatan terhambat, Tottenham memiliki alternatif. Penyerang Chelsea Nicolas Jackson telah ditawarkan kepada klub, meski ia juga diminati Aston Villa dan Newcastle United. Penyerang Galatasaray Victor Osimhen tetap masuk dalam pertimbangan, tetapi banderolnya sebesar £65 juta hingga £70 juta saat ini dinilai terlalu mahal.

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  • Roberto De Zerbi(C)Getty Images

    Apa yang terjadi selanjutnya untuk Tottenham?

    Tottenham kini harus memutuskan apakah akan melayangkan tawaran resmi untuk Balogun atau mengejar alternatif seperti Jackson. Jika Monaco setuju untuk bernegosiasi dengan nilai transfer yang masuk akal, De Zerbi bisa mendapatkan peningkatan krusial untuk lini depannya. Beberapa pekan ke depan akan sangat krusial karena Tottenham ingin merampungkan skuad mereka dan memastikan diri bersaing di papan atas klasemen.