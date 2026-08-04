Balogun, 25, telah ditawarkan kepada Tottenham melalui perantara, menurut laporan dari The Sun. De Zerbi sedang aktif mencari penyerang andal untuk menambah kedalaman skuad yang dibutuhkan. Balogun meninggalkan Arsenal pada 2023, setelah hanya mencatatkan 10 penampilan dan mencetak dua gol selama waktunya di klub tersebut.

Namun, perwakilan sang pemain mendekati Tottenham secara langsung dengan sebuah proposal. Kontraknya saat ini bersama Monaco akan berakhir pada 30 Juni 2028, tetapi ketersediaannya dengan biaya yang masuk akal membuatnya menjadi opsi yang menarik.

Ketidakpastian seputar peran jangka panjangnya di Prancis telah menguntungkan klub London utara itu, yang sedang mengevaluasi opsi-opsi lini serang mereka dengan cermat.