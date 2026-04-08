Hatem Ben Arfa

Streets Won’t Forget: Hatem Ben Arfa, pemain dengan kemampuan menggiring bola yang memukau dunia sepak bola

Dalam ‘The Streets Won't Forget’, setiap minggu kami menengok kembali para pemain yang meninggalkan jejak tak terlupakan berkat bakat mereka, namun sayangnya belum berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia sepak bola. Voetbalzone akan mengulasnya untuk Anda dalam rubrik ini. Pada edisi kali ini: Hatem Ben Arfa.

Ben Arfa dikenang sebagai salah satu pemain dengan kemampuan teknis terbaik dalam sepak bola. Tidak heran ia sering dibandingkan dengan pemain sepak bola terbesar sepanjang masa, Diego Maradona dan Lionel Messi. Talenta memang tidak pernah kurang pada pemain yang tak tertandingi ini, namun ia tak pernah sepenuhnya memenuhi janji besarnya. Perselisihan dengan pelatih dan rekan setim berkali-kali membuatnya hengkang dari sejumlah klub tempat ia bermain. 

  Awal

    Ben Arfa lahir pada tahun 1987 di Clamart, sebuah kota pinggiran di dekat Paris. Ia tumbuh besar di sana bersama orang tuanya yang berasal dari Tunisia dan telah berimigrasi ke Prancis. Bakat sepak bolanya sudah terdeteksi sejak usia dua belas tahun, sehingga ia diterima di salah satu akademi pemuda paling terkenal di Prancis: Clairefontaine.

    Pusat pelatihan sepak bola ini secara khusus berfokus pada banyak talenta muda yang bertebaran di pinggiran kota Paris. Begitu pula dengan Ben Arfa, yang dengan permainannya yang lincah segera masuk radar para pengambil keputusan di Clairefontaine. Pada usia lima belas tahun, ia sudah dikenal karena tingkah lakunya yang unik dalam sebuah serial dokumenter tentang akademi pemuda tersebut. Ia memainkan peran penting dalam serial tersebut dan terlibat dalam pertengkaran di depan kamera dengan Abou Diaby, yang kemudian bersinar di Arsenal. 

    Tak lama setelah itu, Ben Arfa membuktikan bakatnya dengan memenangkan Kejuaraan Eropa bersama rekan-rekan sebayanya di timnas Prancis U-17. Ia melakukannya bersama talenta-talenta lain seperti Samir Nasri dan Karim Benzema. Akhirnya, Ben Arfa direkrut oleh Olympique Lyon, di mana ia pun berhasil menembus tim utama beberapa musim kemudian.

    Terobosan

    Pada usia tujuh belas tahun, Ben Arfa melakukan debutnya di tim utama Lyon. Dengan demikian, ia menjadi salah satu remaja pertama yang bermain di Ligue 1 pada abad ke-21. Tak lama setelah itu, Benzema, rekan seangkatannya yang juga meninggalkan Clairefontaine demi Lyon, menyusulnya di l'OL. Di dalam klub, Ben Arfa segera dianggap sebagai talenta yang temperamental namun menjanjikan.

    Dengan dua talenta top ini, Lyon memiliki aset berharga. Benzema sudah menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir yang luar biasa dan pemilihan posisi yang cerdas sejak usia muda. Ben Arfa memukau dengan gaya bermainnya yang penuh gaya, kreativitas, dan gerakan melewati lawan yang elegan. 

    Meskipun debutnya di liga dan Liga Champions terjadi lebih awal, Ben Arfa harus menunggu lebih lama untuk terobosan sesungguhnya. Saat itu, ia dianggap belum cukup bugar untuk merebut posisi starter tetap. 

    Transfer Florent Malouda ke Chelsea pada 2007 memberinya lebih banyak peluang, dan ia memanfaatkannya dengan baik. Dengan permainannya yang energik dan penuh warna, ia berhasil menonjol. Pada musim 2007/08, ia mencetak delapan gol dalam 43 pertandingan dan membantu Lyon meraih gelar Ligue 1 lagi. Selain itu, ia tampil dalam semua delapan pertandingan Liga Champions, di mana tim Prancis itu mencapai babak 16 besar, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Manchester United.

     Dengan dribelnya dan cara dia melewati lawan seolah-olah mereka tidak ada, dia menjadi pemain yang luar biasa. Meskipun ia menonjol sejak dini dan memiliki masa depan yang menjanjikan, segera menjadi jelas bahwa perilakunya terhadap orang lain membuatnya tak akan pernah menjadi bintang utama Lyon. Setelah empat musim di tim utama klub papan atas Prancis tersebut—di mana ia, bagaimanapun, menjadi juara liga setiap tahunnya—Ben Arfa pindah ke rival Olympique Marseille setelah terjadi konflik.

    Selama tiga musim di klub asal selatan Prancis itu, ia tampil dalam total 91 pertandingan. Dalam periode tersebut, ia mencetak 15 gol dan memberikan 12 assist. Meskipun tampil sering pada dua musim pertama, ia kurang produktif. Pada musim terakhirnya, dengan Didier Deschamps sebagai pelatih, Ben Arfa hanya tampil dua kali untuk Marseille. Jelas bahwa ia tidak lagi masuk dalam rencana tim dan harus mencari klub baru.

    Les Bleus

    Ben Arfa membuktikan dirinya sebagai pemain kelas atas begitu ia mendapat kesempatan serius di Lyon, sehingga tidak mengherankan ketika Raymond Domenech memanggilnya ke tim nasional Prancis pada usia 20 tahun. Setelah kekalahan di final Piala Dunia 2006, di mana Zinedine Zidane mendapat kartu merah akibat sundulan spektakulernya terhadap Marco Materazzi, Les Bleus sangat membutuhkan talenta baru untuk membuktikan bahwa masa depan cerah menanti tim nasional.

    Talenta muda dari Lyon itu kembali langsung membuat kesan dan mencetak gol pada debutnya setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Kepulauan Faroe. Ben Arfa bermain dalam empat pertandingan berikutnya, termasuk laga melawan Spanyol, sebelum ia mendapat tempat starter pertamanya dan memberikan assist dalam kemenangan 2-0 atas Ekuador. Sayangnya, ia jarang diturunkan setelah itu dan tidak masuk dalam skuad untuk Euro 2008.

    Baru menjelang Euro 2012, Ben Arfa kembali bisa bermain dalam serangkaian pertandingan internasional setelah masuk dalam skuad final. Namun, impian untuk bermain di panggung besar Eropa berubah menjadi mimpi buruk. Konon, ia meminta pelatih tim nasional Laurent Blanc untuk memulangkannya, karena ia marah karena diganti pada pertandingan grup ketiga melawan Swedia. Ben Arfa membuat Blanc semakin marah dengan menelepon dari ruang ganti, sehingga ia pun harus duduk di bangku cadangan pada perempat final melawan Spanyol, yang pada akhirnya menang 2-0.

    Ben Arfa mengakhiri karier internasionalnya dengan pertandingan persahabatan melawan Inggris dan Jerman. 

    Newcastle United

    Setelah masa baktinya di Prancis, Ben Arfa pindah ke Inggris, di mana Newcastle United meminjamnya dari Marseille pada awalnya. Di Inggris pun ia memulai dengan menjanjikan dan terus membuat orang terkesan dengan aksi-aksinya. Ia mencatatkan awal yang menonjol di bawah asuhan pelatih Chris Hughton dan mencetak gol penentu dalam penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Premier. Dari jarak tiga puluh meter dari gawang lawan, ia menerima bola dari rekan setimnya, Wayne Routledge. Setelah ragu sejenak, ia melakukan gerakan tipuan tubuh seolah akan menggunakan kaki kirinya, lalu melepaskan tendangan keras ke sudut kanan atas gawang. The Magpies akhirnya memenangkan pertandingan 1-0 atas Everton berkat tendangan keras Ben Arfa ini. 

    Namun, nasib Ben Arfa segera berbalik buruk. Setelah dua pertandingan, ia mengalami patah tulang kaki akibat benturan dengan Nigel de Jong dari Manchester City, sehingga harus absen sepanjang sisa musim. Meskipun cedera, Newcastle tetap membeli Ben Arfa secara permanen dari Marseille seharga enam juta euro. Di St. James’ Park, mereka sudah lama tidak melihat talenta sekelas itu bermain.

    Menjelang musim 2011/12, ia kembali mengalami cedera, kali ini pada pergelangan kakinya. Setelah pulih, ia kembali menunjukkan keahliannya dan mencetak beberapa gol indah untuk The Magpies. Salah satu gol tersebut bahkan membuatnya dinominasikan untuk Puskás Award. Gol itu dicetaknya dalam kemenangan 2-1 di Piala FA melawan Blackburn Rovers. 

    Mungkin gol terindah dalam kariernya dicetaknya saat masih di Newcastle, sebuah gol yang menggambarkan seperti apa Ben Arfa sebagai pesepakbola. Tanggal 9 April 2012. Newcastle bertanding melawan Bolton Wanderers dan Ben Arfa menerima bola di wilayah pertahanannya sendiri. Setelah menerima umpan dari Yohan Cabaye, ia dengan gerakan sederhana berputar melewati kaki penopangnya untuk mengelabui lawan langsungnya, Sam Ricketts, dan memulai serangan yang sensasional. Jalan menuju gawang masih panjang, tetapi setelah ia juga mengelabui lawan berikutnya, ia mengarahkan langkahnya menuju kotak penalti. Melintasi tengah lapangan, pemain Prancis itu mendekati dua bek terakhir, yang ia lewati dengan lincah dengan meluncur di antara mereka. Berhadapan langsung dengan kiper, ia tetap tenang dan dengan tenang menggeser bola melewati lengan kiper yang terulur.

    Aksi dan gol-gol Ben Arfa di Newcastle memberinya status kultus di kalangan para pendukung. Bagi sebagian orang, ia bahkan dianggap sebagai simbol ‘harapan’: seseorang yang dapat membantu klub mewujudkan ambisi baru. Namun, kesuksesan itu tak kunjung datang. Ben Arfa membuat rekan-rekannya terkesan selama latihan dengan teknik dan gaya bermainnya yang luar biasa, tetapi juga sering membuat mereka kesal karena kurangnya disiplin dan sikap egoisnya. Konon, ia sering absen dalam latihan atau menolak untuk memberikan usaha maksimal, yang membuat beberapa pemain mendesak manajer Alan Pardew untuk mengeluarkannya dari skuad. Pardew mengatakan kepada The Athletic: “Dia sangat menuntut, dan saya melihat para pemain mulai kehilangan kepercayaan padanya. Dalam hal itu, dia tidak lagi cocok dengan sistem yang telah kami bangun dan yang sebelumnya berjalan dengan baik. Ketika kami menurunkannya, semuanya tidak berjalan seperti dulu. Dia tidak melakukan tugas bertahan, sering berada di posisi yang salah, dan hal itu mulai membuat kami kebobolan gol. Saya sendiri juga mengalami masalah dengannya.”

    Akhirnya, Ben Arfa dikembalikan ke tim cadangan The Magpies untuk berlatih di sana, sebelum kemudian pindah ke Hull City dengan status pinjaman. Petualangan itu pun berakhir dengan kekecewaan. Dia berselisih dengan manajer Steve Bruce dan tampil kurang memuaskan saat melawan Manchester United, hingga akhirnya diganti pada babak pertama. Itu adalah pertandingan kesembilannya untuk The Tigers, tetapi pertandingan kesepuluh tidak akan terjadi: masa peminjamannya dihentikan lebih awal.

    Ben Arfa kemudian berpindah-pindah klub seperti Nice, PSG, Stade Rennes, Real Valladolid, Bordeaux, dan Lille. Sesekali ia masih menunjukkan kilasan bakat yang sudah ia tunjukkan sejak kecil di jalanan Paris. Namun, lebih sering penampilannya tidak konsisten dan kurang bersemangat. 

    Gaya bermain Ben Arfa yang memukau dan kemampuannya untuk menentukan hasil pertandingan membuat Michel Platini membandingkannya dengan legenda seperti Diego Maradona, sementara yang lain menyebutnya dalam satu nafas dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Thierry Henry pun berbicara dengan penuh kekaguman tentang 'bakat istimewanya'.

    “Hatem Ben Arfa adalah seorang kreator, seorang jenius sepak bola,” kata pelatihnya di Bordeaux, Jean-Louis Gasset. Sementara itu, rekan-rekan setimnya menyebutnya sebagai 'monster', 'fenomenal', dan 'hampir tak tersentuh'.

    Ben Arfa adalah talenta alami sejati. Dengan kualitasnya, ia bisa saja mengikuti jejak mantan rekan setimnya Benzema dan membangun karier yang sukses, namun ia memilih jalan yang sama sekali berbeda, meskipun ia sering menunjukkan momen-momen keunggulan. Pada tahun 2024, Ben Arfa gantung sepatu.