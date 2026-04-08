Streets Won’t Forget: Hatem Ben Arfa, pemain dengan kemampuan menggiring bola yang memukau dunia sepak bola

Setelah masa baktinya di Prancis, Ben Arfa pindah ke Inggris, di mana Newcastle United meminjamnya dari Marseille pada awalnya. Di Inggris pun ia memulai dengan menjanjikan dan terus membuat orang terkesan dengan aksi-aksinya. Ia mencatatkan awal yang menonjol di bawah asuhan pelatih Chris Hughton dan mencetak gol penentu dalam penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Premier. Dari jarak tiga puluh meter dari gawang lawan, ia menerima bola dari rekan setimnya, Wayne Routledge. Setelah ragu sejenak, ia melakukan gerakan tipuan tubuh seolah akan menggunakan kaki kirinya, lalu melepaskan tendangan keras ke sudut kanan atas gawang. The Magpies akhirnya memenangkan pertandingan 1-0 atas Everton berkat tendangan keras Ben Arfa ini.

Namun, nasib Ben Arfa segera berbalik buruk. Setelah dua pertandingan, ia mengalami patah tulang kaki akibat benturan dengan Nigel de Jong dari Manchester City, sehingga harus absen sepanjang sisa musim. Meskipun cedera, Newcastle tetap membeli Ben Arfa secara permanen dari Marseille seharga enam juta euro. Di St. James’ Park, mereka sudah lama tidak melihat talenta sekelas itu bermain.

Menjelang musim 2011/12, ia kembali mengalami cedera, kali ini pada pergelangan kakinya. Setelah pulih, ia kembali menunjukkan keahliannya dan mencetak beberapa gol indah untuk The Magpies. Salah satu gol tersebut bahkan membuatnya dinominasikan untuk Puskás Award. Gol itu dicetaknya dalam kemenangan 2-1 di Piala FA melawan Blackburn Rovers.

Mungkin gol terindah dalam kariernya dicetaknya saat masih di Newcastle, sebuah gol yang menggambarkan seperti apa Ben Arfa sebagai pesepakbola. Tanggal 9 April 2012. Newcastle bertanding melawan Bolton Wanderers dan Ben Arfa menerima bola di wilayah pertahanannya sendiri. Setelah menerima umpan dari Yohan Cabaye, ia dengan gerakan sederhana berputar melewati kaki penopangnya untuk mengelabui lawan langsungnya, Sam Ricketts, dan memulai serangan yang sensasional. Jalan menuju gawang masih panjang, tetapi setelah ia juga mengelabui lawan berikutnya, ia mengarahkan langkahnya menuju kotak penalti. Melintasi tengah lapangan, pemain Prancis itu mendekati dua bek terakhir, yang ia lewati dengan lincah dengan meluncur di antara mereka. Berhadapan langsung dengan kiper, ia tetap tenang dan dengan tenang menggeser bola melewati lengan kiper yang terulur.

Aksi dan gol-gol Ben Arfa di Newcastle memberinya status kultus di kalangan para pendukung. Bagi sebagian orang, ia bahkan dianggap sebagai simbol ‘harapan’: seseorang yang dapat membantu klub mewujudkan ambisi baru. Namun, kesuksesan itu tak kunjung datang. Ben Arfa membuat rekan-rekannya terkesan selama latihan dengan teknik dan gaya bermainnya yang luar biasa, tetapi juga sering membuat mereka kesal karena kurangnya disiplin dan sikap egoisnya. Konon, ia sering absen dalam latihan atau menolak untuk memberikan usaha maksimal, yang membuat beberapa pemain mendesak manajer Alan Pardew untuk mengeluarkannya dari skuad. Pardew mengatakan kepada The Athletic: “Dia sangat menuntut, dan saya melihat para pemain mulai kehilangan kepercayaan padanya. Dalam hal itu, dia tidak lagi cocok dengan sistem yang telah kami bangun dan yang sebelumnya berjalan dengan baik. Ketika kami menurunkannya, semuanya tidak berjalan seperti dulu. Dia tidak melakukan tugas bertahan, sering berada di posisi yang salah, dan hal itu mulai membuat kami kebobolan gol. Saya sendiri juga mengalami masalah dengannya.”

Akhirnya, Ben Arfa dikembalikan ke tim cadangan The Magpies untuk berlatih di sana, sebelum kemudian pindah ke Hull City dengan status pinjaman. Petualangan itu pun berakhir dengan kekecewaan. Dia berselisih dengan manajer Steve Bruce dan tampil kurang memuaskan saat melawan Manchester United, hingga akhirnya diganti pada babak pertama. Itu adalah pertandingan kesembilannya untuk The Tigers, tetapi pertandingan kesepuluh tidak akan terjadi: masa peminjamannya dihentikan lebih awal.