Strategi untuk setiap pertandingan... Apakah pemikiran Guardiola telah merusak perjalanan Donis bersama timnas Arab Saudi?

Kedatangan Donis disambut dengan berbagai tanggapan yang beragam; ada yang mendukungnya, terutama karena pengalamannya di Liga Saudi, sementara yang lain menentang penunjukannya dengan alasan masih ada nama-nama besar yang lebih baik darinya.

Namun, semua pihak sepakat bahwa tugas pelatih asal Yunani ini sangat berat, dan ia tidak boleh dinilai berdasarkan hasil tim nasional Saudi di Piala Dunia, terutama mengingat waktu yang sangat terbatas menjelang turnamen tersebut.

Perasaan ini berubah total setelah menyaksikan pertandingan persahabatan tim nasional Saudi, dimulai dari laga melawan Ekuador yang berakhir dengan kekalahan “Al-Akhdar” 1-2, di mana tanda-tanda perubahan mulai terlihat pada “Al-Akhdar”, terutama di lini serang.

Perasaan positif itu tentu saja berlanjut setelah kemenangan telak atas Puerto Riko dengan skor 3-0, serta saat bermain imbang tanpa gol melawan Senegal.

Dan pada babak pertama pertandingan melawan Uruguay di laga pembuka Piala Dunia, yang berakhir dengan keunggulan 1-0, semua orang mengira inilah performa konsisten yang akan ditunjukkan timnas Saudi, yang memberikan optimisme besar terhadap masa depan.

Namun, optimisme ini segera sirna pada babak kedua, di mana tim Amerika Latin tersebut mencetak satu gol dan membuang banyak peluang lainnya, di tengah penurunan performa yang tidak dapat dibenarkan dari tim nasional Saudi, sehingga kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.

Semua tanda-tanda optimisme pun benar-benar runtuh setelah kekalahan telak 4-0 dari Spanyol, di mana para pendukung pun mulai meragukan kemampuan tim nasional untuk melewati rintangan Cape Verde demi lolos ke babak berikutnya.