Strategi untuk setiap pertandingan... Apakah pemikiran Guardiola telah merusak perjalanan Donis bersama timnas Arab Saudi?

Perubahan yang terus-menerus ini dianggap Donis sebagai hal yang penting untuk menghadapi setiap pertandingan dengan strategi yang tepat, namun kenyataannya justru hal itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki keadaan.
Meskipun bermain dengan 5 bek saat menghadapi Spanyol, “El Matador” berhasil menembus pertahanan Arab Saudi dengan mudah, khususnya pada gol pertama, di tengah ketidakpahaman di antara para pemain yang tampak seolah-olah tidak memahami apa yang diharapkan dari mereka.
Hal ini wajar, terutama mengingat waktu yang sangat singkat yang dimiliki Donis untuk memimpin tim nasional Saudi, apalagi ia memberikan peran ganda antara pertahanan dan serangan kepada beberapa pemain, tanpa mereka sempat terbiasa dengan hal tersebut dalam beberapa pertandingan persahabatan.
Donis ingin mengikuti jejak Guardiola, yang dikenal karena perubahan terus-menerus dalam susunan pemainnya, namun ia tidak memilih cara yang tepat untuk melakukan perubahan tersebut, maupun waktu yang tepat untuk melakukannya. Akibatnya, ia justru mengalami dampak negatif dari perubahan tersebut tanpa dapat memanfaatkan sisi positifnya.
Guardiola hanya melakukan hal tersebut dengan para pemain yang telah lama dipimpinnya, setelah melatih mereka mengenai perubahan ini dan peran-peran ganda tersebut selama beberapa sesi latihan, sambil memastikan kemampuan teknis mereka dalam hal ini.
Sedangkan Donis, ia baru melatih para pemain untuk bermain dengan 5 bek pada sesi latihan terakhir sebelum pertandingan melawan Spanyol, tanpa pernah mencobanya dalam pertandingan persahabatan apa pun, dan setelah kurang dari sebulan bekerja bersama mereka.
Meskipun pelatih asal Yunani itu mengalami kekecewaan, ia tetap bersikeras pada kebijakan perubahan terus-menerus, dan akan mengandalkan strategi baru saat menghadapi Cape Verde, dengan harapan mimpinya kali ini terwujud, setelah gagal pada kesempatan sebelumnya.