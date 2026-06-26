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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Strategi untuk setiap pertandingan... Apakah pemikiran Guardiola telah merusak perjalanan Donis bersama timnas Arab Saudi?

FEATURES
Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
G. Donis
P. Guardiola
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS
Yunani
Spanyol

Pelatih asal Yunani ini menghadapi ujian terberat di Piala Dunia

Para penggemar Saudi mengalami berbagai reaksi terhadap pelatih tim nasional asal Yunani, Georgios Donis, tidak hanya pada edisi Piala Dunia kali ini, tetapi sejak ia menjabat posisi tersebut.

Donis secara resmi mengambil alih jabatan tersebut pada bulan April lalu, menggantikan pelatih asal Prancis Hervé Renard, kurang dari dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

  • Perasaan yang beragam

    Kedatangan Donis disambut dengan berbagai tanggapan yang beragam; ada yang mendukungnya, terutama karena pengalamannya di Liga Saudi, sementara yang lain menentang penunjukannya dengan alasan masih ada nama-nama besar yang lebih baik darinya.

    Namun, semua pihak sepakat bahwa tugas pelatih asal Yunani ini sangat berat, dan ia tidak boleh dinilai berdasarkan hasil tim nasional Saudi di Piala Dunia, terutama mengingat waktu yang sangat terbatas menjelang turnamen tersebut.

    Perasaan ini berubah total setelah menyaksikan pertandingan persahabatan tim nasional Saudi, dimulai dari laga melawan Ekuador yang berakhir dengan kekalahan “Al-Akhdar” 1-2, di mana tanda-tanda perubahan mulai terlihat pada “Al-Akhdar”, terutama di lini serang.

    Perasaan positif itu tentu saja berlanjut setelah kemenangan telak atas Puerto Riko dengan skor 3-0, serta saat bermain imbang tanpa gol melawan Senegal.

    Dan pada babak pertama pertandingan melawan Uruguay di laga pembuka Piala Dunia, yang berakhir dengan keunggulan 1-0, semua orang mengira inilah performa konsisten yang akan ditunjukkan timnas Saudi, yang memberikan optimisme besar terhadap masa depan.

    Namun, optimisme ini segera sirna pada babak kedua, di mana tim Amerika Latin tersebut mencetak satu gol dan membuang banyak peluang lainnya, di tengah penurunan performa yang tidak dapat dibenarkan dari tim nasional Saudi, sehingga kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.

    Semua tanda-tanda optimisme pun benar-benar runtuh setelah kekalahan telak 4-0 dari Spanyol, di mana para pendukung pun mulai meragukan kemampuan tim nasional untuk melewati rintangan Cape Verde demi lolos ke babak berikutnya.

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  • Rencana untuk setiap pertandingan

    Perbedaan performa tim nasional Saudi ini dapat dijelaskan melalui perubahan mendadak yang dilakukan Donis dalam pertandingan resmi, setelah sebelumnya menunjukkan konsistensi dalam pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia.

    Pelatih asal Yunani itu memulai Piala Dunia dengan mengandalkan formasi 4-4-2, di mana Mohammed Abu Al-Shamat berperan sebagai gelandang yang cenderung ke sayap kanan, untuk membantu bek sayap Saud Abdulhamid baik dalam aspek pertahanan maupun serangan.

    Donis mengubah formasi tersebut saat menghadapi Spanyol, dengan menarik Abu Al-Shamat serta Mohamed Kano dari lini tengah, dan beralih ke formasi 5-3-2 untuk memperkuat barisan pertahanan, namun langkah ini tidak membuahkan hasil.

    Menurut laporan media, Donis akan mengubah formasi untuk ketiga kalinya saat menghadapi Cape Verde, dengan menerapkan formasi 4-3-3, mengandalkan Sultan Mandash sebagai sayap kanan murni, serta mengembalikan Keno ke lini tengah.

  • Pikiran Guardiola

    Perubahan yang terus-menerus ini dianggap Donis sebagai hal yang penting untuk menghadapi setiap pertandingan dengan strategi yang tepat, namun kenyataannya justru hal itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki keadaan.

    Meskipun bermain dengan 5 bek saat menghadapi Spanyol, “El Matador” berhasil menembus pertahanan Arab Saudi dengan mudah, khususnya pada gol pertama, di tengah ketidakpahaman di antara para pemain yang tampak seolah-olah tidak memahami apa yang diharapkan dari mereka.

    Hal ini wajar, terutama mengingat waktu yang sangat singkat yang dimiliki Donis untuk memimpin tim nasional Saudi, apalagi ia memberikan peran ganda antara pertahanan dan serangan kepada beberapa pemain, tanpa mereka sempat terbiasa dengan hal tersebut dalam beberapa pertandingan persahabatan.

    Donis ingin mengikuti jejak Guardiola, yang dikenal karena perubahan terus-menerus dalam susunan pemainnya, namun ia tidak memilih cara yang tepat untuk melakukan perubahan tersebut, maupun waktu yang tepat untuk melakukannya. Akibatnya, ia justru mengalami dampak negatif dari perubahan tersebut tanpa dapat memanfaatkan sisi positifnya.

    Guardiola hanya melakukan hal tersebut dengan para pemain yang telah lama dipimpinnya, setelah melatih mereka mengenai perubahan ini dan peran-peran ganda tersebut selama beberapa sesi latihan, sambil memastikan kemampuan teknis mereka dalam hal ini.

    Sedangkan Donis, ia baru melatih para pemain untuk bermain dengan 5 bek pada sesi latihan terakhir sebelum pertandingan melawan Spanyol, tanpa pernah mencobanya dalam pertandingan persahabatan apa pun, dan setelah kurang dari sebulan bekerja bersama mereka.

    Meskipun pelatih asal Yunani itu mengalami kekecewaan, ia tetap bersikeras pada kebijakan perubahan terus-menerus, dan akan mengandalkan strategi baru saat menghadapi Cape Verde, dengan harapan mimpinya kali ini terwujud, setelah gagal pada kesempatan sebelumnya.

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