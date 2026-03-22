Inter terhenti di Florence, laju perburuan gelar juara mereka melambat, sementara Milan semakin mendekat dan kini selisihnya tinggal 6 poin; di sisi lain, Fiorentina berhasil meraih satu poin penting, baik untuk klasemen maupun terutama untuk moral tim; di balik hasil imbang 1-1 melawan tim asuhan Cristian Chivu, terdapat pesan yang jelas bagi semua lawan: Fiorentina masih hidup, terus menjauh dari zona degradasi, dan mencatatkan hasil positif ketiga di liga (satu kemenangan dan dua hasil imbang). Nerazzurri sempat unggul lewat gol Pio Esposito pada menit pertama pertandingan, namun di babak kedua Cher Ndour, pada menit ke-77, mencetak gol penyeimbang.
Stramaccioni: "Kean-Retegui akan menjadi duet penyerang utama tim Italia asuhan Gattuso, sementara Pio Esposito akan masuk sebagai pemain pengganti di tengah pertandingan"
Saat menganalisis pertandingan di studio DAZN, Andrea Stramaccioni juga membahas persaingan antara Kean dan Pio Esposito, serta memprediksi kemungkinan duet penyerang Italia menjelang laga Kamis melawan Irlandia Utara dalam pertandingan play-off untuk lolos ke Piala Dunia: "Gattuso bergabung dengan timnas setelah Spalletti dan mengandalkan Kean serta Retegui; itulah ciri khasnya; DNA-nya di timnas. Lalu jelas bahwa perkembangan Pio Esposito adalah kabar baik bagi sepak bola kita, tapi saya pikir dia bisa masuk saat pertandingan berlangsung karena saya yakin duet penyerang Kean-Retegui adalah ciri khas pelatih kita. Semoga saja, mungkin di menit-menit akhir melawan tim yang kuat secara fisik seperti Irlandia Utara, kita akan membutuhkan pemain seperti Pio. Dalam diri Retegui, saya melihat semangat juang dan energi yang dibutuhkan saat memainkan pertandingan-pertandingan seperti ini."