Dulu, Blackstenius mungkin sangat ingin mencari tantangan baru. Hal itu karena ia sering kesulitan masuk ke dalam susunan pemain inti Arsenal, mengingat kehadiran Alessia Russo, penyerang tengah pilihan utama The Gunners. Namun, musim ini, pelatih kepala Renee Slegers lebih sering memainkan keduanya bersama-sama, dengan Russo turun ke posisi yang lebih dalam sementara Blackstenius memimpin lini depan, dan keduanya sering bertukar posisi dengan lancar untuk menciptakan masalah baru bagi lawan.

"Saya pikir mereka cukup berbeda sebagai pemain dan itulah mengapa mereka sangat cocok," kata Slegers baru-baru ini. "Kadang-kadang orang bilang lawan jenis saling menarik. Saya pikir mereka sangat berbeda satu sama lain. Itulah yang membuat mereka menjadi pasangan yang sangat baik karena mereka ingin melakukan hal-hal yang berbeda di lapangan dan mereka memberi satu sama lain ruang dan kesempatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi, hal itu membawa dinamika dalam tim yang sangat baik bagi kami dan keduanya bisa memainkan peran No.9."

Hal ini telah membawa Blackstenius pada musim domestik paling produktifnya hingga saat ini sebagai pemain Arsenal, dengan delapan gol dan tiga assist dari 15 pertandingan Liga Super Wanita - hanya enam di antaranya sebagai starter - yang merupakan rekor terbaik dalam kariernya sejak pindah ke Inggris. Itu belum termasuk tiga gol dan dua assist lainnya di kompetisi lain yang dicetak pemain berusia 30 tahun ini pada musim ini.