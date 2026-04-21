Stina Blackstenius menjadi bintang Arsenal terbaru yang menandatangani kontrak baru, sementara The Gunners terus menangani daftar panjang kontrak yang akan berakhir
Resmi: Blackstenius menandatangani kontrak baru bersama Arsenal
Arsenal mengumumkan kabar tersebut pada hari Selasa, hanya sehari setelah kutipan wawancara Blackstenius beredar di internet; saat itu ia ditanyai mengenai masa depannya oleh wartawan Swedia saat sedang bertugas bersama tim nasional pekan lalu. Ketika ditanya apakah telah ada pembicaraan mengenai kontrak baru dengan The Gunners, Blackstenius tetap enggan berkomentar, dan menjawab: "Saya tidak akan membicarakannya untuk saat ini."
Pertanyaan tersebut justru dijawab dengan pengumuman bahwa Blackstenius memang telah menandatangani kontrak baru, meskipun durasi kontraknya tidak diungkapkan oleh Arsenal. Striker Swedia ini telah bergabung dengan klub sejak 2022, mencetak 64 gol dalam 152 penampilan untuk klub, termasuk satu-satunya gol di final Liga Champions tahun lalu saat The Gunners mengejutkan favorit Barcelona untuk memenangkan gelar Eropa kedua mereka, dan yang pertama sejak 2007.
Di balik musim paling produktif Blackstenius bersama Arsenal sejauh ini
Dulu, Blackstenius mungkin sangat ingin mencari tantangan baru. Hal itu karena ia sering kesulitan masuk ke dalam susunan pemain inti Arsenal, mengingat kehadiran Alessia Russo, penyerang tengah pilihan utama The Gunners. Namun, musim ini, pelatih kepala Renee Slegers lebih sering memainkan keduanya bersama-sama, dengan Russo turun ke posisi yang lebih dalam sementara Blackstenius memimpin lini depan, dan keduanya sering bertukar posisi dengan lancar untuk menciptakan masalah baru bagi lawan.
"Saya pikir mereka cukup berbeda sebagai pemain dan itulah mengapa mereka sangat cocok," kata Slegers baru-baru ini. "Kadang-kadang orang bilang lawan jenis saling menarik. Saya pikir mereka sangat berbeda satu sama lain. Itulah yang membuat mereka menjadi pasangan yang sangat baik karena mereka ingin melakukan hal-hal yang berbeda di lapangan dan mereka memberi satu sama lain ruang dan kesempatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi, hal itu membawa dinamika dalam tim yang sangat baik bagi kami dan keduanya bisa memainkan peran No.9."
Hal ini telah membawa Blackstenius pada musim domestik paling produktifnya hingga saat ini sebagai pemain Arsenal, dengan delapan gol dan tiga assist dari 15 pertandingan Liga Super Wanita - hanya enam di antaranya sebagai starter - yang merupakan rekor terbaik dalam kariernya sejak pindah ke Inggris. Itu belum termasuk tiga gol dan dua assist lainnya di kompetisi lain yang dicetak pemain berusia 30 tahun ini pada musim ini.
Kemajuan dan lingkungan: Mengapa Blackstenius ingin tetap di Arsenal
Komentar terbaru Blackstenius kepada media Swedia menunjukkan bahwa ia juga ingin tetap bertahan di klub karena alasan lain. "Tentu ada alasan mengapa saya sudah berada di Arsenal selama empat setengah tahun ini, atau berapa pun lamanya," jelasnya. "Hal itu menunjukkan bagaimana pandangan saya terhadap klub ini dan bagaimana saya menilai perkembangan di sana.
"Ini adalah lingkungan yang sangat menginspirasi. Setiap hari saya bisa menjadi bagian dari permainan dengan standar yang sangat tinggi dan saya terinspirasi oleh orang-orang yang berlatih dan bermain bersama saya. Saya merasa berada di lingkungan di mana segala sesuatunya sudah teratur. Saya benar-benar ingin terus berkembang setiap saat, dan hal itu sangat memotivasi saya."
Satu lagi habis masa berlakunya, masih ada lagi? Daftar panjang kontrak Arsenal yang akan berakhir
Kepastian masa depan Blackstenius menandai satu lagi hal yang telah diselesaikan Arsenal untuk saat ini, namun masih banyak hal yang harus diselesaikan sebelum musim panas tiba. Kapten Kim Little baru saja memperpanjang kontraknya untuk satu musim lagi, menyusul perpanjangan kontrak Slegers awal tahun ini, namun masih ada banyak nama yang diperkirakan akan hengkang dalam beberapa bulan ke depan, termasuk Leah Williamson, Steph Catley, Katie McCabe, Beth Mead, Caitlin Foord, Laia Codina, Victoria Pelova, dan Manuela Zinsberger yang dilaporkan akan habis masa kontraknya.
Ada juga pemain baru yang harus diurus. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang Inggris Georgia Stanway akan bergabung dengan Arsenal musim panas ini, saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada Bayern Munich setelah empat tahun di Jerman, dengan bek sayap Barcelona Ona Batlle juga dikaitkan erat dengan kepindahan ke London utara. Hal tersebut juga akan memengaruhi cara The Gunners menangani perpanjangan kontrak tersebut, dan sebaliknya.