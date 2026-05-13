Stina Blackstenius mencetak gol penentu kemenangan! Arsenal memperbesar peluang finis di posisi kedua WSL berkat gol kontroversial di masa tambahan waktu melawan Everton

Malam itu penuh emosi saat para pendukung Emirates mengucapkan selamat tinggal kepada Beth Mead, yang tampil untuk terakhir kalinya di kandang. Ia nyaris menandai momen tersebut dengan sebuah gol, setelah dua kali membentur tiang gawang pada babak pertama di mana timnya gencar mengancam gawang lawan. Saat berbicara kepada siaran global mengenai gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, Mead menyatakan: "Kami kadang-kadang kesulitan melakukannya musim ini. Kami mendominasi pertandingan, memiliki peluang, dan terkadang tidak memanfaatkannya. Inilah cara yang terkadang harus Anda lakukan untuk menang. Tim-tim lain telah mampu melakukannya sebelum kami, Man City sering melakukannya musim ini. Senang rasanya melihat bola itu masuk ke gawang, Stina melakukannya dengan sangat baik."