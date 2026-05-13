Stina Blackstenius mencetak gol penentu kemenangan! Arsenal memperbesar peluang finis di posisi kedua WSL berkat gol kontroversial di masa tambahan waktu melawan Everton
Drama di menit-menit akhir memastikan tiga poin penting
Arsenal baru berhasil memastikan kemenangan krusial di laga kandang terakhir mereka musim ini pada menit-menit akhir, berkat gol yang dicetak oleh pemain pengganti Blackstenius pada menit ke-93. Hasil ini menjadi dorongan besar bagi The Gunners, yang naik ke posisi kedua dengan 48 poin di klasemen WSL. Kemenangan krusial ini membuat mereka menyalip Chelsea yang berada di posisi ketiga, yang tetap mengoleksi 46 poin, sekaligus memperkuat peluang mereka untuk finis di dua besar. Arsenal mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, namun kesulitan menembus barisan pertahanan Everton, hingga akhirnya Blackstenius berhasil mengarahkan bola melewati garis gawang setelah tendangan sudut di menit-menit akhir.
Perpisahan yang mengharukan dari Emirates untuk Mead
Malam itu penuh emosi saat para pendukung Emirates mengucapkan selamat tinggal kepada Beth Mead, yang tampil untuk terakhir kalinya di kandang. Ia nyaris menandai momen tersebut dengan sebuah gol, setelah dua kali membentur tiang gawang pada babak pertama di mana timnya gencar mengancam gawang lawan. Saat berbicara kepada siaran global mengenai gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, Mead menyatakan: "Kami kadang-kadang kesulitan melakukannya musim ini. Kami mendominasi pertandingan, memiliki peluang, dan terkadang tidak memanfaatkannya. Inilah cara yang terkadang harus Anda lakukan untuk menang. Tim-tim lain telah mampu melakukannya sebelum kami, Man City sering melakukannya musim ini. Senang rasanya melihat bola itu masuk ke gawang, Stina melakukannya dengan sangat baik."
Perlawanan Everton akhirnya berhasil dipatahkan
Everton menunjukkan pertahanan yang sangat kokoh sepanjang pertandingan, meski saat ini berada di peringkat kedelapan dengan 20 poin. Tim tamu sebagian besar bertahan di wilayah mereka sendiri sementara barisan depan tuan rumah, yang dipimpin oleh Alessia Russo, terus-menerus berusaha mencetak gol pembuka. Courtney Brosnan sangat sibuk di bawah mistar gawang, melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk menggagalkan upaya Russo dan Frida Maanum. Namun, ia akhirnya kebobolan pada lima menit tambahan waktu yang penuh ketegangan. Brosnan merasa dia dilanggar oleh Leah Williamson saat terjadi serangan yang berujung pada gol penentu tersebut, tetapi wasit tetap mengesahkan gol tersebut, membuat tim tamu benar-benar frustrasi.
Perhatian kini tertuju pada laga penutup di Anfield
The Gunners memasuki pekan terakhir dengan posisi yang menguntungkan. Dengan juara Manchester City yang telah memastikan gelar juara dengan 52 poin, Arsenal berada di peringkat kedua dengan 48 poin. Hasil imbang melawan Liverpool di Anfield akan memastikan posisi runner-up di atas Chelsea, yang mengoleksi 46 poin, sekaligus memastikan tiket otomatis ke fase grup Liga Champions.