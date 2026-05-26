Steven Gerrard yang baru? Bagaimana legenda Liverpool itu menginspirasi Declan Rice untuk menjadi gelandang andalan bagi Arsenal dan Inggris
Rencana Gerrard menuju kesuksesan
Mikel Arteta sering mencari cara unik untuk menggambarkan gelandang andalannya, yang terkenal dengan julukannya terhadap Rice sebagai "mercusuar" Arsenal. Namun, Rice memandang perkembangannya sendiri melalui sudut pandang seorang legenda Liga Premier.
Dalam wawancara dengan uefa.com, pemain berusia 27 tahun ini mengaku mempelajari cara bermain Gerrard, dengan tujuan meniru kemampuan mantan kapten Liverpool itu dalam memengaruhi permainan di kedua ujung lapangan.
"Dia telah mengubah saya menjadi gelandang yang lebih serba bisa, dalam arti seseorang yang bisa melakukan sedikit dari segalanya," kata Rice mengenai arahan Arteta. "Saya mendengar Steven Gerrard berbicara tentang masa bermainnya, dia melihat dirinya sebagai gelandang yang bisa melakukan sedikit dari segalanya. Saya juga merasa demikian. Saya bisa sedikit menyerang, sedikit bertahan. Jika saya perlu bertahan dan membantu pertahanan, saya bisa. Jika saya perlu maju ke depan dan membantu serangan, saya juga bisa."
Mercusuar Arsenal
Setelah berhasil meraih medali juara Liga Premier musim ini, Rice kini membidik gelar ganda bersejarah di Budapest. Gelandang ini dikenal mampu tampil gemilang di bawah sorotan terkuat, sebuah karakteristik yang menurutnya juga dimiliki oleh seluruh skuad The Gunners saat ini.
"Saya ingin tetap aktif namun menunjukkan karakter dan kekuatan saya, dan saya rasa Arteta benar-benar telah membantu saya melakukannya selama beberapa tahun terakhir. Sejak pertama kali saya bertemu dengannya, ia menggambarkan saya sebagai mercusuar Arsenal," jelas Rice.
Dia menambahkan: "Saya belum pernah mendengar ungkapan itu sebelumnya, tapi dia sering mengatakan hal-hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya, jadi itu benar-benar istimewa."
Menggunakan patah hati di masa lalu sebagai motivasi
Rice sudah tak asing lagi dengan campuran emosi di laga final besar. Meskipun ia memimpin West Ham meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa pada 2023, ia juga pernah merasakan pahitnya kekalahan di dua final Kejuaraan Eropa bersama Inggris serta satu final Piala Liga. Alih-alih terus meratapi kekecewaan tersebut, Rice memandangnya sebagai pelajaran berharga yang telah mempersiapkannya menghadapi tantangan melawan PSG asuhan Luis Enrique.
"Saya sudah kalah di beberapa final: dua final EURO, final Piala Liga. Rasanya menyakitkan karena ketika Anda mencapai final, Anda ingin memenangkan trofi itu. Namun, semua kekalahan kecil yang Anda alami juga sangat berguna," kata gelandang tersebut. "Hal itu membuat Anda semakin bersemangat untuk meraih kemenangan, dan semoga kami dapat terus melakukannya."
Kesempatan untuk membalas kekalahan di Liga Champions
Kenangan tentang tersingkirnya mereka di babak semifinal musim lalu di tangan raksasa asal Paris itu masih membekas di Emirates. Arsenal merasa mereka adalah tim yang lebih unggul dalam dua leg tersebut, namun gagal memanfaatkan dominasi mereka. Saat kedua klub bersiap untuk bertemu kembali dengan gelar terbesar di sepak bola Eropa sebagai taruhannya, Rice telah memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa mereka harus tampil tajam untuk menghindari terulangnya kekecewaan tersebut.
"PSG adalah tim yang sangat bagus. Kami menghadapi mereka dalam dua leg tahun lalu. Hasilnya bisa saja berbeda, jadi jika membicarakannya sekarang, semoga tim terbaik yang menang," tambah Rice. "Apa yang kami pelajari dari kekalahan di semifinal musim lalu? Bahwa Anda harus memanfaatkan peluang, karena kami memiliki banyak peluang. Memang bukan takdir kami, tetapi momen-momen seperti itulah yang mempersiapkan Anda untuk momen-momen yang akan datang. Kami akan siap."