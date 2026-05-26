Steven Gerrard yang baru? Bagaimana legenda Liverpool itu menginspirasi Declan Rice untuk menjadi gelandang andalan bagi Arsenal dan Inggris

Mikel Arteta sering mencari cara unik untuk menggambarkan gelandang andalannya, yang terkenal dengan julukannya terhadap Rice sebagai "mercusuar" Arsenal. Namun, Rice memandang perkembangannya sendiri melalui sudut pandang seorang legenda Liga Premier.

Dalam wawancara dengan uefa.com, pemain berusia 27 tahun ini mengaku mempelajari cara bermain Gerrard, dengan tujuan meniru kemampuan mantan kapten Liverpool itu dalam memengaruhi permainan di kedua ujung lapangan.

"Dia telah mengubah saya menjadi gelandang yang lebih serba bisa, dalam arti seseorang yang bisa melakukan sedikit dari segalanya," kata Rice mengenai arahan Arteta. "Saya mendengar Steven Gerrard berbicara tentang masa bermainnya, dia melihat dirinya sebagai gelandang yang bisa melakukan sedikit dari segalanya. Saya juga merasa demikian. Saya bisa sedikit menyerang, sedikit bertahan. Jika saya perlu bertahan dan membantu pertahanan, saya bisa. Jika saya perlu maju ke depan dan membantu serangan, saya juga bisa."



