Gerrard meminta Iraola tetap percaya kepada Koumas setelah debutnya sebagai starter yang mengesankan melawan Man City. Dalam laga ketika Liverpool kehilangan dua sosok penting di lini serang, Cody Gakpo dan Alexander Isak, pemain muda timnas Wales itu mendapat kesempatan pertama menjadi starter di Premier League menghadapi tim asuhan Enzo Maresca. Laga tersebut menjadi ujian besar bagi sang remaja, yang mampu tampil baik dalam situasi sulit di Anfield.

Meski tuan rumah menelan kekalahan mengecewakan 3-0, Koumas menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol selama 75 menit di lapangan sebelum digantikan Rio Ngumoha. Gerrard mengakui bahwa penyerang itu masih perlu mengasah kemampuannya, tetapi ia telah menunjukkan mentalitas yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi. "Saya menjalani pendidikan di akademi Liverpool bersama ayahnya," kata Gerrard, seperti dikutip Wales Online. "Ayahnya pemain yang luar biasa, mahir menggunakan kedua kaki, gelandang dengan gaya yang berbeda, Jason Koumas. Saya mengalami hari-hari yang menyenangkan bersamanya ketika kami masih kecil, saat sepakbola masih menyenangkan, sebelum semuanya menjadi serius. Pemain yang luar biasa, keluarga yang hebat."