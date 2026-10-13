Getty Images Sport
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Steven Gerrard terpukau oleh Lewis Koumas, legenda Liverpool itu membuat prediksi besar soal tim utama
Pujian setinggi langit dari seorang legenda Anfield
Gerrard meminta Iraola tetap percaya kepada Koumas setelah debutnya sebagai starter yang mengesankan melawan Man City. Dalam laga ketika Liverpool kehilangan dua sosok penting di lini serang, Cody Gakpo dan Alexander Isak, pemain muda timnas Wales itu mendapat kesempatan pertama menjadi starter di Premier League menghadapi tim asuhan Enzo Maresca. Laga tersebut menjadi ujian besar bagi sang remaja, yang mampu tampil baik dalam situasi sulit di Anfield.
Meski tuan rumah menelan kekalahan mengecewakan 3-0, Koumas menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol selama 75 menit di lapangan sebelum digantikan Rio Ngumoha. Gerrard mengakui bahwa penyerang itu masih perlu mengasah kemampuannya, tetapi ia telah menunjukkan mentalitas yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi. "Saya menjalani pendidikan di akademi Liverpool bersama ayahnya," kata Gerrard, seperti dikutip Wales Online. "Ayahnya pemain yang luar biasa, mahir menggunakan kedua kaki, gelandang dengan gaya yang berbeda, Jason Koumas. Saya mengalami hari-hari yang menyenangkan bersamanya ketika kami masih kecil, saat sepakbola masih menyenangkan, sebelum semuanya menjadi serius. Pemain yang luar biasa, keluarga yang hebat."
- Getty Images Sport
Membuktikan kualitasnya saat menghadapi Manchester City
Gerrard, yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk naik dari tim junior hingga menjadi sorotan di Anfield, sangat terkesan dengan keberanian Koumas. Menghadapi Manchester City bukan tugas mudah bagi pemain yang baru melakoni debut, tetapi sang winger tampak tidak gentar menghadapi laga sebesar itu. Gerrard menilai etos kerja dan kemauan Koumas untuk berjuang demi tempatnya di tim sebagai kualitas yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut.
“Saya sangat senang untuknya. Saya juga jebolan akademi. Itulah akar saya. Saya senang melihat pemain muda mendapat kesempatan dan memanfaatkannya. Kemarin, dia langsung dihadapkan pada tantangan berat. Saya tahu dia sudah beberapa kali mendapat kesempatan bermain singkat, tetapi kemarin lawannya Man City di kandang. Sungguh laga yang luar biasa untuk pertama kalinya menjadi starter di Liga Primer Inggris. Dan dia patut bangga pada dirinya sendiri. Dia juga membuat akademi bangga,” jelas Gerrard.
Masa depan cerah bagi lulusan akademi
Gelandang legendaris itu segera mengingatkan bahwa masih ada aspek permainan Koumas yang perlu diasah. Namun, ia yakin Koumas memiliki fondasi untuk membangun karier yang sangat sukses jika klub terus membina perkembangannya dengan baik. Fokusnya kini adalah memastikan pemain timnas Wales itu mendapat pelatihan individu yang tepat agar mampu menjembatani kesenjangan antara pemain muda potensial dan pemain reguler di Liga Primer.
"Permainannya terkadang sedikit kurang rapi, jadi masih banyak yang harus diperbaiki, tetapi potensinya besar. Namun, dalam hal bekerja keras, siap menghadapi tantangan, berjuang untuk tim, mewakili para suporter dan akademi, dia tidak terlihat seperti pemain akademi di lapangan. Dia bermain seperti pemain dewasa. Saya bangga padanya. Sungguh. Saya senang dia memanfaatkan kesempatan itu. Dan apa yang dia tunjukkan kepada saya sebagai penggemar Liverpool kemarin adalah bahwa dia bisa menjadi bagian dari tim ini ke depannya, karena dia akan terus berkembang," tambah Gerrard.
- AFP
Dukungan dari para legenda Anfield
Gerrard bukan satu-satunya mantan bintang Liverpool yang terkesan dengan kesungguhan pemain muda itu. Jamie Carragher juga mengomentari penampilannya, dengan menilai bahwa Koumas dan sesama pemain muda, Victor Munoz, justru tampil lebih baik daripada beberapa rekrutan klub yang lebih mahal. Carragher mengungkapkan kekecewaannya karena para pemain yang lebih berpengalaman gagal memberikan dukungan yang layak bagi kedua remaja itu dalam kekalahan telak tersebut.
“Kami membutuhkan [Bradley] Barcola dan [Florian] Wirtz untuk meningkatkan performa dan membantu [Victor] Munoz serta Koumas di lini depan. Koumas dan Munoz tampil lebih baik daripada dua pemain seharga £100 juta itu. Itu tidak seharusnya terjadi. Itu tidak benar. Itu bukan keputusan bagi siapa pun di stadion ketika Liverpool tinggal bermain dengan 10 pemain,” kata Carragher.
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