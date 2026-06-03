Steven Gerrard pernah menjelaskan mengapa bintang Arsenal, Declan Rice, belum bisa disebut sebagai calon peraih Ballon d’Or ‘untuk saat ini’

Rice telah terbukti menjadi salah satu potongan terakhir dalam teka-teki rumit perburuan trofi. Inggris, yang telah 60 tahun tak merayakan kesuksesan nyata, kini berharap ia menjadi jimat keberuntungan bagi mereka di tanah Amerika Utara musim panas ini.

Merebut gelar juara dunia bersama The Three Lions akan mendorong pria yang secara luas dianggap sebagai kapten masa depan negaranya ini naik lebih tinggi dalam daftar kandidat Ballon d’Or - menebus kekecewaan di final Liga Champions di level klub.

Namun, Fowler tidak yakin bahwa Rice sudah siap untuk dianugerahi gelar ‘pemain terbaik di planet ini’. Jika dibandingkan dengan mantan kapten Inggris dan ikon Liverpool, Gerrard - yang menempati posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2005 - pemain Arsenal bernomor punggung 41 ini masih harus menaiki beberapa anak tangga lagi untuk mencapai puncak tangga tersebut.