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Steven Gerrard pernah menjelaskan mengapa bintang Arsenal, Declan Rice, belum bisa disebut sebagai calon peraih Ballon d’Or ‘untuk saat ini’
Rice telah membantu membawa trofi-trofi bergengsi kembali ke Arsenal
Banyak yang berpendapat bahwa Rice berpotensi menjadi kandidat peraih Ballon d'Or pada 2026, mengingat perannya yang krusial bagi kesuksesan tim di Emirates Stadium. Ia memainkan peran kunci dalam skuad asuhan Mikel Arteta saat gelar Liga Premier kembali ke London Utara setelah absen selama 22 tahun.
Setelah didatangkan oleh The Gunners dengan biaya transfer rekor Inggris saat itu sebesar £105 juta ($141 juta) pada tahun 2023, lulusan akademi West Ham ini hampir selalu tampil untuk tim yang telah melangkah maju dengan pesat berkat kehadirannya sebagai motor penggerak tim.
- Getty/GOAL
Inggris siap memulai perjuangan baru untuk meraih gelar juara Piala Dunia
Rice telah terbukti menjadi salah satu potongan terakhir dalam teka-teki rumit perburuan trofi. Inggris, yang telah 60 tahun tak merayakan kesuksesan nyata, kini berharap ia menjadi jimat keberuntungan bagi mereka di tanah Amerika Utara musim panas ini.
Merebut gelar juara dunia bersama The Three Lions akan mendorong pria yang secara luas dianggap sebagai kapten masa depan negaranya ini naik lebih tinggi dalam daftar kandidat Ballon d’Or - menebus kekecewaan di final Liga Champions di level klub.
Namun, Fowler tidak yakin bahwa Rice sudah siap untuk dianugerahi gelar ‘pemain terbaik di planet ini’. Jika dibandingkan dengan mantan kapten Inggris dan ikon Liverpool, Gerrard - yang menempati posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2005 - pemain Arsenal bernomor punggung 41 ini masih harus menaiki beberapa anak tangga lagi untuk mencapai puncak tangga tersebut.
Mengapa Rice belum mencapai level legenda Liverpool, Gerrard
Mantan penyerang Timnas Inggris, Fowler — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM — mengatakan saat ditanya apakah Rice bisa menjadi kandidat tetap untuk penghargaan Bola Emas: “Saya suka Declan Rice.
“Menurut saya, ketika kita membicarakan Declan Rice dan seberapa bagusnya dia, tentu saja kita membandingkannya dengan pemain sekelas Stevie G. Sejujurnya, saya rasa dia belum setingkat Steven. Ini bukan karena saya pendukung Liverpool. Menurut saya, sejak pindah ke Arsenal, Declan Rice telah menjadi pemain yang lebih lengkap. Namun, saya rasa dia belum setingkat Steven Gerrard. Lihat, Steven Gerrard tidak pernah memenangkan Ballon d'Or.
“Itulah kenyataannya berdasarkan penampilannya. Dia hebat untuk Arsenal dan jelas sudah naik level. Tapi menurut saya dia perlu naik level lagi, jika saya jujur soal penampilannya. Mungkin terdengar seperti saya sedang mengkritik, tapi bukan itu maksudnya. Saya pikir Declan Rice adalah pemain yang fantastis, tapi saya tidak berpikir dia sudah berada di level daftar Ballon d'Or saat ini.”
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Apakah kemenangan Ballon d'Or yang tak terlupakan akan menjadi bagian dari masa depan Rice?
Dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2025, Rice finis jauh di bawah daftar, tepatnya di peringkat ke-27. Namun, ia belum berhasil meraih gelar juara besar bersama Arsenal sebelum penampilannya dinilai oleh para pengamat dari seluruh dunia.
Kini ia telah mengoleksi gelar domestik dan nyaris saja meraih double yang luar biasa - sekaligus membantu Arsenal mencatatkan sejarah. Fokusnya kini akan beralih ke urusan internasional.
Pemain asal Kingston upon Thames yang rendah hati ini akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa ia belum setara dengan Gerrard dalam hal bakat pada tahap kariernya saat ini, tetapi niatnya adalah untuk mencapai level tersebut dan ia bukanlah tipe orang yang mundur dari tantangan - artinya, kemenangan Golden Ball mungkin saja menjadi bagian dari masa depannya.