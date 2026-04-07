Steven Gerrard menyebut nama pengganti impiannya untuk Mohamed Salah di Liverpool

Gerrard mengakui betapa sulitnya menggantikan pemain sekelas Salah, namun ia menyatakan keyakinannya terhadap rekam jejak klub yang terbukti mampu memperbarui lini serang setelah kehilangan pemain kunci.

Berbicara kepada talkSPORT Breakfast, mantan kapten The Reds itu menjelaskan: "Saya pikir kekhawatiran, jika Anda mencoba menggantikan Salah, dalam hal pemain yang setara, saya rasa hanya ada sedikit pemain di luar sana yang bisa Anda rekrut. Olise bisa jadi salah satunya, menurut saya, tapi saya rasa dia tidak akan tersedia. Namun berdasarkan pengalaman, baik saat masih bermain di Liverpool maupun setelah saya hengkang, tim perekrutan Liverpool pasti memiliki opsi lain, dan itu tidak berarti mereka harus mencari pengganti yang persis sama.

"Ketika kami harus menggantikan [Sadio] Mane, misalnya, kami memilih [Luis] Diaz, yang sedikit berbeda, jika boleh saya katakan, atau ketika [Luis] Suarez pergi, mereka memiliki berbagai opsi untuk mencoba menggantikan para pemain tersebut. Namun, Liverpool memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam menggantikan pemain-pemain top yang telah pergi sebelumnya, jadi saya sangat yakin dari sudut pandang perekrutan bahwa mereka akan memiliki berbagai jenis opsi, tidak harus yang serupa, tetapi satu hal yang pasti, mereka harus mencoba menggantikan kontribusi gol dan assist, yang sangat sulit, karena mereka telah luar biasa bagi Liverpool selama bertahun-tahun."



