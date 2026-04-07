Steven Gerrard menyebut nama pengganti impiannya untuk Mohamed Salah di Liverpool
Gerrard mendukung upaya untuk mendatangkan Olise
Dengan Salah yang akan hengkang dari Anfield secara gratis musim panas ini, pencarian penggantinya semakin gencar di tengah kabar yang mengaitkan Liverpool dengan upaya untuk mendatangkan Olise. Pemain Prancis berusia 24 tahun itu telah menjalani musim 2025-26 yang luar biasa bersama Bayern, membuat Gerrard menyebutnya sebagai salah satu dari sedikit pemain yang mampu meniru performa Salah. Meskipun ada minat dari rival-rival di Liga Premier seperti Arsenal, potensi kesepakatan apa pun tetap rumit karena peran penting sang winger dalam proyek jangka panjang raksasa Bavaria tersebut.
Menentukan pengganti yang setara
Gerrard mengakui betapa sulitnya menggantikan pemain sekelas Salah, namun ia menyatakan keyakinannya terhadap rekam jejak klub yang terbukti mampu memperbarui lini serang setelah kehilangan pemain kunci.
Berbicara kepada talkSPORT Breakfast, mantan kapten The Reds itu menjelaskan: "Saya pikir kekhawatiran, jika Anda mencoba menggantikan Salah, dalam hal pemain yang setara, saya rasa hanya ada sedikit pemain di luar sana yang bisa Anda rekrut. Olise bisa jadi salah satunya, menurut saya, tapi saya rasa dia tidak akan tersedia. Namun berdasarkan pengalaman, baik saat masih bermain di Liverpool maupun setelah saya hengkang, tim perekrutan Liverpool pasti memiliki opsi lain, dan itu tidak berarti mereka harus mencari pengganti yang persis sama.
"Ketika kami harus menggantikan [Sadio] Mane, misalnya, kami memilih [Luis] Diaz, yang sedikit berbeda, jika boleh saya katakan, atau ketika [Luis] Suarez pergi, mereka memiliki berbagai opsi untuk mencoba menggantikan para pemain tersebut. Namun, Liverpool memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam menggantikan pemain-pemain top yang telah pergi sebelumnya, jadi saya sangat yakin dari sudut pandang perekrutan bahwa mereka akan memiliki berbagai jenis opsi, tidak harus yang serupa, tetapi satu hal yang pasti, mereka harus mencoba menggantikan kontribusi gol dan assist, yang sangat sulit, karena mereka telah luar biasa bagi Liverpool selama bertahun-tahun."
Bayern tetap teguh mempertahankan bintang mereka
Terlepas dari spekulasi yang semakin menguat, para pejabat Bayern dengan cepat membantah segala dugaan bahwa Olise bisa saja dijual setelah hanya dua musim di Bundesliga. Petinggi klub tetap bersikukuh bahwa keuntungan finansial tidak akan diperoleh dengan mengorbankan kualitas permainan di lapangan, karena mereka berupaya mempertahankan keunggulan kompetitif mereka.
Menanggapi rumor transfer ke Liverpool bulan lalu, presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeness, menyatakan: “Jika itu benar… Saya tidak percaya itu benar, tetapi Liverpool telah menghabiskan 500 juta euro tahun ini dan mengalami musim yang sangat buruk. Jadi, kami tidak akan berkontribusi agar mereka bermain lebih baik tahun depan. Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak ada gunanya bagi mereka jika kami memiliki 200 juta euro di bank namun bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena hal itu.”
Direktur olahraga Max Eberl lebih lanjut menjelaskan situasi tersebut kepada Sport Bild, sambil menambahkan: “Michael memiliki kontrak dengan kami hingga 2029, tanpa klausul pelepasan - kami tenang.”
Panggung Eropa menanti Olise
Olise memasuki fase akhir musim ini dalam performa yang gemilang, setelah mencetak 16 gol dan 28 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Fokus utamanya kini beralih ke leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pada hari Selasa, di mana kreativitasnya akan menjadi kunci bagi ambisi Bayern di kancah Eropa.