Getty
Diterjemahkan oleh
Steven Gerrard mengecam Galatasaray yang ‘memalukan’ dan ‘menyedihkan’ setelah Liverpool melaju mulus ke perempat final Liga Champions
Liverpool terlalu tangguh bagi Galatasaray
Liverpool memang kalah pada leg pertama laga Liga Champions melawan Galatasaray, namun mereka dengan mudah mengalahkan tim asal Turki itu di kandang sendiri. Tim asuhan Slot tampil mengesankan dan menang 4-0, dengan Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, dan Mohamed Salah semuanya mencetak gol. Ekitike mengatakan setelah pertandingan bahwa skor akhir "bisa saja 10-0" berkat dominasi tuan rumah pada malam yang gemilang bagi tim asuhan Slot.
- AFP
Gerrard mengkritik Galatasaray yang 'memalukan'
Gerrard juga berbicara tentang pertandingan tersebut dan tidak puas dengan tindakan beberapa pemain Galatasaray. Ia mengatakan kepada TNT Sports: "Penonton datang ke sini malam ini ingin menyaksikan pertandingan yang seru dan cepat, tapi mereka malah berguling-guling di lapangan. Mereka benar-benar memalukan malam ini dari awal hingga akhir. Penampilan mereka secara umum buruk, bahkan bisa dibilang menyedihkan. Lalu ada pemain yang berguling-guling. Mereka mengalami beberapa cedera yang sebenarnya malam ini, cedera pergelangan tangan yang patut dihormati. Sebagai seorang profesional, Anda tidak ingin melihat itu. Tapi kemudian Anda melihat orang-orang yang sebenarnya tidak tersentuh dan berguling-guling di lantai. Anda dihukum karena itu karena mereka bermain lima menit di akhir babak pertama dan Anda dihukum lebih parah lagi. Ada 11 menit (total) di akhir pertandingan. Pertandingan bisa saja berakhir 11-0 atau 12-0 malam ini. Liverpool menang dengan mudah. Liverpool luar biasa malam ini, mereka membuat Galatasaray terlihat biasa-biasa saja. Tapi menurut saya, penampilan mereka sangat menyedihkan."
Cedera serius menimpa Osimhen dan Lang
Galatasaray memang harus kehilangan dua pemainnya yang mengalami cedera serius di Anfield. Striker Victor Osimhen terpaksa ditarik keluar karena patah tulang lengan, meski ia berusaha terus bermain meski menahan rasa sakit, dan kemungkinan harus menjalani operasi untuk cedera tersebut. Pemain pengganti Noa Lang dipastikan akan menjalani operasi setelah mengalami luka robek yang dalam.
Pernyataan klub berbunyi: "Pada babak pertama pertandingan tandang kami melawan Liverpool di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, pemain kami Victor Osimhen mengalami benturan di lengannya dan menyelesaikan babak pertama, namun setelah pemeriksaan pada jeda babak, ia tidak bermain di babak kedua karena risiko patah tulang di lengannya. Setelah pertandingan, di bawah pengawasan tim medis kami, pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan adanya patah tulang pada lengan bawah kanan pemain kami, dan lengan tersebut telah dibalut gips. Keputusan mengenai operasi akan diambil dalam beberapa hari ke depan setelah evaluasi lebih lanjut.
"Pada babak kedua pertandingan yang sama, pemain kami Noa Lang, yang mengalami cedera, menderita luka serius pada ibu jari kanannya, dan direncanakan ia akan menjalani operasi di Liverpool dalam beberapa jam ke depan dengan keterlibatan tim medis kami."
Liverpool set up PSG tie
Kemenangan Liverpool atas Galatasaray berarti The Reds akan menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain di perempat final. PSG menyingkirkan Liverpool dari kompetisi musim lalu melalui adu penalti, namun Arne Slot berpendapat bahwa tim asuhan Luis Enrique tidak akan menantikan pertandingan ulang tersebut.
Dia mengatakan kepada TNT Sports: "Musim lalu saat melawan PSG, kami benar-benar kalah telak saat bertandang, kami bermain bagus di Anfield tapi kalah lewat adu penalti. Sejujurnya, mereka tidak menurunkan standar permainan mereka. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk meningkat, tetapi mereka sangat mengesankan hingga saat ini. Saya rasa mereka tidak akan terlalu senang menghadapi kami setelah melihat penampilan kami malam ini, dan musim lalu kami adalah satu-satunya tim yang mampu membawa mereka ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti."
Iklan