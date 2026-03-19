Steven Gerrard mengecam Galatasaray yang ‘memalukan’ dan ‘menyedihkan’ setelah Liverpool melaju mulus ke perempat final Liga Champions

Galatasaray memang harus kehilangan dua pemainnya yang mengalami cedera serius di Anfield. Striker Victor Osimhen terpaksa ditarik keluar karena patah tulang lengan, meski ia berusaha terus bermain meski menahan rasa sakit, dan kemungkinan harus menjalani operasi untuk cedera tersebut. Pemain pengganti Noa Lang dipastikan akan menjalani operasi setelah mengalami luka robek yang dalam.

Pernyataan klub berbunyi: "Pada babak pertama pertandingan tandang kami melawan Liverpool di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, pemain kami Victor Osimhen mengalami benturan di lengannya dan menyelesaikan babak pertama, namun setelah pemeriksaan pada jeda babak, ia tidak bermain di babak kedua karena risiko patah tulang di lengannya. Setelah pertandingan, di bawah pengawasan tim medis kami, pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan adanya patah tulang pada lengan bawah kanan pemain kami, dan lengan tersebut telah dibalut gips. Keputusan mengenai operasi akan diambil dalam beberapa hari ke depan setelah evaluasi lebih lanjut.

"Pada babak kedua pertandingan yang sama, pemain kami Noa Lang, yang mengalami cedera, menderita luka serius pada ibu jari kanannya, dan direncanakan ia akan menjalani operasi di Liverpool dalam beberapa jam ke depan dengan keterlibatan tim medis kami."