Steven Gerrard mengatakan kepada Liverpool bahwa mereka membutuhkan pemain bintang untuk menggantikan Mohamed Salah pada musim panas ini
Akhir dari sebuah era di Anfield
The Reds diguncang pekan ini oleh kabar resmi bahwa Salah akan mengakhiri masa baktinya yang legendaris selama sembilan tahun di Liverpool setelah musim ini berakhir. Meskipun kontraknya masih tersisa satu tahun, pemain asal Mesir itu telah mencapai kesepakatan dengan klub untuk melepaskan sejumlah besar uang demi memfasilitasi transfer gratis pada musim panas ini, dengan Liga Pro Arab Saudi tetap menjadi tujuan yang paling sering disebut-sebut.
Dalam sebuah video emosional yang diunggah ke akun Instagram-nya, Salah tampak berbicara langsung kepada para penggemar, mengatakan: "Halo semuanya, sayangnya hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim."
Rencana Gerrard untuk masa depan
Dalam wawancara di TNT Sports, legenda The Reds, Gerrard, menegaskan bahwa klub tidak boleh mengambil pendekatan pengembangan pemain saat mencari pengganti bagi penyerang andalan mereka. Mantan manajer Al-Ettifaq itu menegaskan bahwa hanya pemain berkaliber tertinggi yang akan memadai jika Liverpool ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya di puncak klasemen Liga Premier dan di kancah Eropa.
"Kalian harus merekrut pemain yang bisa menarik penonton, atau kalian tidak akan bisa menggantikannya," jelas Gerrard selama siaran tersebut. "Mereka harus menjadi pemain sayap terbaik di dunia, tiga atau empat teratas, untuk menggantikan Salah karena itulah yang telah dilakukan Mo."
Michael Olise dan harga transfer sebesar £173 juta
Salah satu nama yang dikaitkan dengan kepindahan ke Merseyside adalah bintang Bayern Munich, Michael Olise. Laporan dari Jerman menyebutkan bahwa Liverpool siap mengeluarkan dana sebesar €200 juta (£173 juta) untuk memboyong pemain asal Prancis itu dari Allianz Arena, sebuah angka yang akan menjadi pernyataan niat yang signifikan dari grup pemilik yang dipimpin FSG.
Olise, yang tampil mengesankan sejak pindah ke Bundesliga, sesuai dengan deskripsi "box office" yang diberikan oleh Gerrard. Namun, dia bukan satu-satunya nama dalam daftar incaran. Liverpool juga dikabarkan memantau beberapa target terkenal lainnya termasuk Yan Diomande dari RB Leipzig dan bintang-bintang mapan Liga Premier seperti Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, dan Yankuba Minteh saat mereka mengevaluasi opsi mereka untuk era pasca-Salah.
Transisi yang sulit menanti di depan
Menggantikan pemain yang secara konsisten mencetak setidaknya 20 gol per musim bukanlah hal yang mudah, dan kekosongan di posisi sayap kanan akan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi departemen perekrutan klub musim panas ini. Mengingat Salah telah menjadi pilar kesuksesan klub di bawah asuhan Jurgen Klopp maupun Arne Slot, tekanan untuk melakukan perekrutan yang tepat sangatlah besar.
Meskipun pemain muda seperti Diomande telah menunjukkan kilasan-kilasan kehebatan, desakan Gerrard untuk mendatangkan bintang yang sudah terbukti mencerminkan kekhawatiran para penggemar. Jika The Reds ingin bersaing memperebutkan gelar-gelar besar musim depan, menemukan pemain yang dapat meniru dampak "box office" Salah akan menjadi cerita utama di bursa transfer.