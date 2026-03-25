Steven Gerrard mengatakan kepada Liverpool bahwa mereka membutuhkan pemain bintang untuk menggantikan Mohamed Salah pada musim panas ini

The Reds diguncang pekan ini oleh kabar resmi bahwa Salah akan mengakhiri masa baktinya yang legendaris selama sembilan tahun di Liverpool setelah musim ini berakhir. Meskipun kontraknya masih tersisa satu tahun, pemain asal Mesir itu telah mencapai kesepakatan dengan klub untuk melepaskan sejumlah besar uang demi memfasilitasi transfer gratis pada musim panas ini, dengan Liga Pro Arab Saudi tetap menjadi tujuan yang paling sering disebut-sebut.

Dalam sebuah video emosional yang diunggah ke akun Instagram-nya, Salah tampak berbicara langsung kepada para penggemar, mengatakan: "Halo semuanya, sayangnya hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim."