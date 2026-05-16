Steven Gerrard menanggapi pernyataan 'menyakitkan' Mohamed Salah, sementara sang legenda mengatakan Liverpool telah kehilangan 'jati diri' mereka di bawah asuhan Arne Slot
Gerrard menafsirkan pesan misterius Salah
Gerrard meyakini bahwa aktivitas media sosial Salah belakangan ini merupakan indikasi jelas adanya masalah mendalam di dalam skuad Liverpool. Usai kekalahan telak di Villa Park, Salah memecah kebiasaannya yang biasanya diam untuk menyerukan kembalinya kejayaan klub, sebuah langkah yang dipandang Gerrard sebagai sinyal sengaja kepada dunia sepak bola bahwa suasana di bawah kepemimpinan Arne Slot kini telah retak.
"Wah. Dengar, itu sangat menarik," kata Gerrard di TNT Sports. "Mo Salah tidak terlalu banyak bicara, dan dia tidak berkicau di Twitter, apalagi berkicau seperti itu. Jadi, saya pikir dia sedang mengirimkan pesan ke luar bahwa ada yang tidak beres di ruang ganti Liverpool: identitasnya telah hilang dan dia sangat sedih melihatnya dengan mata kepalanya sendiri."
Tantangan langsung bagi Arne Slot
Waktu pernyataan Salah ini sangat menarik perhatian mengingat krisis yang sedang melanda klub saat ini. Kekalahan telak baru-baru ini melawan Aston Villa menandai kekalahan ke-12 mereka di Liga Premier musim ini, sebuah tonggak sejarah yang memalukan yang mengukuhkan musim ini sebagai salah satu pertahanan gelar terburuk dalam sejarah modern. Dengan menuntut agar tim menemukan kembali identitas 'heavy metal' yang terkait dengan era Jurgen Klopp setelah kemerosotan ini, penyerang Mesir yang akan hengkang itu secara efektif mempertanyakan apakah filosofi Slot yang lebih terukur dan berbasis penguasaan bola sesuai dengan nilai-nilai inti klub.
Gerrard mencatat betapa kerasnya kata-kata sang penyerang itu, dengan menyatakan: "Saya terkejut dengan waktunya. Sisa satu pertandingan lagi, pertandingan terakhirnya untuk Liverpool. Kalian tahu, kalian terlibat di media: dia sangat jarang bicara, dia melakukan wawancara belakangan ini karena jelas dia akan menutup kariernya yang luar biasa di Liverpool. Tapi itu cukup menyakitkan bagi manajer Liverpool dan stafnya dalam hal di mana posisi tim ini sekarang. Itu pendapat saya soal itu."
Liverpool terpuruk di Villa Park
Pemicu ketegangan internal ini adalah penampilan yang sangat mengecewakan saat melawan Aston Villa, yang menandai kekalahan ke-19 Liverpool di semua kompetisi musim ini. Cara mereka kalah membuat para penggemar dan mantan pemain sama-sama mempertanyakan ketangguhan skuad, dengan Salah menggambarkan tim sebagai "hancur berantakan" selama pertandingan.
"Runtuh adalah kata yang keras," tambah Gerrard. "Waktunya cukup mengecewakan. Hal ini tidak biasa datang dari Mo. Tekanan ada pada para pemain dan manajer karena performa mereka sama sekali tidak cukup baik. Penampilan tadi malam sangat buruk, mengerikan, sulit untuk ditonton dari awal hingga akhir, dan saya merasa sakit hati melihat Liverpool tadi malam. Saya biasanya tidak mengatakan hal seperti itu."
Dinamika ruang ganti yang tidak biasa
Dengan hanya tersisa satu pertandingan di musim ini, perhatian kini beralih pada apakah Salah bertindak sebagai "serigala tunggal" atau mewakili konsensus yang lebih luas di antara para pemain. Gerrard mempertanyakan apakah sang penyerang "berbicara atas inisiatifnya sendiri demi kepentingan semua orang di ruang ganti," sambil mencatat bahwa ledakan emosi semacam itu sangat tidak lazim bagi seorang pemain yang biasanya dikenal karena profesionalisme dan kepemimpinannya yang tenang.
"Ini aneh, ini tidak biasa," kata mantan gelandang tersebut. "Dia pasti akan banyak diwawancarai media seputar pertandingan terakhirnya. Saya benar-benar menantikan hari-hari mendatang karena hal ini tidak biasa bagi seorang pemain Liverpool, dan tidak biasa bagi Mo Salah."
Dia menambahkan: "Itu adalah 90 menit yang sulit dan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Villa lebih baik di seluruh lapangan. Tidak ada perjuangan, tidak ada gairah, tidak ada pola permainan, tidak ada koneksi, mereka tidak bergerak bersama di lapangan, para pemain individu jauh dari apa yang saya tahu bisa mereka lakukan."