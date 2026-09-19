JJ Gabriel mendominasi pemberitaan setelah meminta Manchester United mengakhiri pendaftarannya, setelah tidak tampil sejak mencetak hat-trick pada debutnya di UEFA Youth League. Berbicara kepada TNT Sports, Steven Gerrard mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas tekanan besar yang kini dibebankan kepada talenta-talenta muda.

Gerrard berkata: "Ini bukan hanya dalam situasi ini. Secara umum, saya takut melihat dalam sepakbola bahwa anak-anak sekarang bisa didorong terlalu cepat atau karier mereka bisa dipaksakan. Saya tidak tahu detail dan latar belakang dalam situasi yang terisolasi ini dengan JJ Gabriel, tetapi jika Anda melihat semuanya, dia berada di salah satu klub terbesar di dunia. Mereka punya sejarah dan tradisi dalam menghasilkan pemain-pemain luar biasa. Bukan hanya situasi ini, permainan secara keseluruhan, talenta-talenta ini, mereka punya orang tua, mereka punya agen, pengaruh dari luar yang memaksa dan mempercepat terlalu dini, dan itu bisa memengaruhi karier seorang anak."