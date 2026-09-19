Getty Images Sport
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Steven Gerrard memperingatkan wonderkid Manchester United JJ Gabriel soal potensi transfer ke Real Madrid dan Jose Mourinho
Gabriel ingin hengkang dari Old Trafford
JJ Gabriel mendominasi pemberitaan setelah meminta Manchester United mengakhiri pendaftarannya, setelah tidak tampil sejak mencetak hat-trick pada debutnya di UEFA Youth League. Berbicara kepada TNT Sports, Steven Gerrard mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas tekanan besar yang kini dibebankan kepada talenta-talenta muda.
Gerrard berkata: "Ini bukan hanya dalam situasi ini. Secara umum, saya takut melihat dalam sepakbola bahwa anak-anak sekarang bisa didorong terlalu cepat atau karier mereka bisa dipaksakan. Saya tidak tahu detail dan latar belakang dalam situasi yang terisolasi ini dengan JJ Gabriel, tetapi jika Anda melihat semuanya, dia berada di salah satu klub terbesar di dunia. Mereka punya sejarah dan tradisi dalam menghasilkan pemain-pemain luar biasa. Bukan hanya situasi ini, permainan secara keseluruhan, talenta-talenta ini, mereka punya orang tua, mereka punya agen, pengaruh dari luar yang memaksa dan mempercepat terlalu dini, dan itu bisa memengaruhi karier seorang anak."
- Getty Images Sport
Gerrard mempertanyakan pengaruh dari luar
Legenda Liverpool itu meyakini situasi yang saat ini mengelilingi sang penyerang bisa menghalangi para peminat potensial. Gerrard menambahkan: "Ini akan menambah tekanan besar dan juga jika Anda adalah klub lain yang melihat situasi ini, Anda akan berpikir pada diri sendiri, 'ya, anak ini adalah talenta besar', tetapi apakah Anda mau menanggung beban dan kegaduhan di sekitarnya? Saya tidak tahu apa yang telah dikatakan atau dijanjikan di balik layar, tetapi dari luar ini menurut saya berbau tidak sedap, bahwa seseorang sedang mendorong, memaksa, dan terburu-buru. Dan saya rasa itu tidak akan membantu si anak dengan cara apa pun. Akan ada orang-orang hebat di balik layar di Manchester United, tetapi hal besar bagi saya adalah, Anda punya pelatih Inggris [Michael Carrick] dan asisten manajer Inggris [Steve Holland] yang akan ingin, ketika waktunya tepat, dan ketika mereka merasa dia siap, melindunginya… tetapi ketika mereka merasa dia siap mereka akan memainkannya. Seperti yang saya katakan, saya adalah rival besar Manchester United, tetapi saya telah mengamati Manchester United dari jauh, ada pelatih-pelatih top di sana, orang-orang top. Saya mengenal Michael Carrick dengan sangat baik dan, jika anak ini siap, dia akan dimainkan."
Manajer elite menuntut kesiapan
Real Madrid saat ini aktif bersaing dengan Barcelona untuk mengamankan Gabriel, tetapi Gerrard memperingatkan bahwa pelatih-pelatih top Eropa tidak akan ditekan untuk memainkan pemain muda yang belum siap.
Gerrard menyatakan: "Mari gunakan Jose Mourinho di Real Madrid sebagai contoh. Bahkan jika dia pergi ke Real Madrid sekarang, apakah Jose Mourinho akan langsung memainkan anak ini? Apakah dia akan dipaksa untuk mendorongnya? Anda tahu seperti apa manajer-manajer elite itu, mereka memainkan pemain muda ketika mereka siap berkontribusi untuk tim. Menurut saya mereka perlu menjaga kesehatan anak ini dan perawatannya, tetapi Manchester United bisa memberinya itu, mereka punya sejarah melakukan hal tersebut. Saya tidak melihat ada urgensi, saya tidak melihat ada kepanikan."
- Getty
Apa langkah berikutnya untuk Gabriel?
Gabriel saat ini berada di Catalonia bersama keluarganya untuk menggelar negosiasi, saat Real Madrid dan Barcelona melanjutkan persaingan sengit mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut Sky Sports, remaja itu memegang paspor Irlandia, yang memungkinkannya memanfaatkan celah aturan dan bergabung dengan klub Uni Eropa setelah ia berusia 16 tahun pada 6 Oktober. Dengan Manchester United menolak merobek kontraknya, saga transfer yang menegangkan menanti dalam beberapa pekan ke depan.
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