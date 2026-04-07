Steven Gerrard memberikan tanggapannya terkait kemungkinan pemecatan Arne Slot di tengah 'kesedihan' akibat performa buruk Liverpool

Meskipun telah melakukan investasi sebesar £446 juta untuk mendatangkan pemain baru pada musim panas lalu—sebuah rekor—musim kedua Slot mengalami kemandekan yang signifikan. Liverpool saat ini tertinggal 21 poin di belakang pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, dan harus berjuang keras untuk memastikan tiket ke Liga Champions musim depan, sesuatu yang sangat disesalkan oleh Gerrard.

"Saya pikir jika pemilik klub dan pihak-pihak di atasnya melihat kesenjangan itu, dan jarak dengan Villa serta United semakin melebar atau bahkan memburuk, saya khawatir dengan posisi manajer," kata Gerrard kepada talkSPORT. "Saya tidak ingin melihat hal itu terjadi. Saya penggemar berat Arne Slot. Saya terkesan dengan musim pertamanya. Saya harus katakan, dia orang baik, jelas dia pelatih yang sangat, sangat bagus, melihat pekerjaan yang dia lakukan.

"Saya pikir kunci dari situasi ini adalah laga melawan Fulham, dalam hal apakah dia bisa memberikan tekanan lebih pada United dan Villa, dan jika dia bisa bertahan hingga laga melawan PSG pekan depan, saya pikir semuanya akan baik-baik saja dan berada dalam kondisi yang lebih baik dalam lima atau enam hari ke depan. Tapi jika situasinya semakin memburuk, saya akan khawatir dengan nasib manajer, saya harus katakan."

Dia menambahkan mengenai penurunan standar Liverpool: "Saya rasa dalam hal kesedihan, saya merasakannya lebih dari Anda, percayalah, baik saat melihat mereka secara individu maupun kolektif. Karena mereka telah begitu jauh menyimpang dari identitas tim, standar yang telah mereka tetapkan selama bertahun-tahun."