Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Steven Gerrard memberikan tanggapannya terkait kemungkinan pemecatan Arne Slot di tengah 'kesedihan' akibat performa buruk Liverpool
Liverpool tersingkir dari Piala FA
Suasana di Liverpool menjadi tegang setelah kekalahan telak 4-0 dari Manchester City di perempat final Piala FA, yang menjadi kekalahan ke-15 mereka di semua kompetisi musim ini. Meskipun The Reds gagal memanfaatkan peluang-peluang awal untuk mengubah jalannya pertandingan, justru keruntuhan mental yang terjadi kemudian di Etihad Stadium-lah yang membuat para pengamat tercengang.
- AFP
Tekanan terhadap Slot semakin meningkat
Meskipun telah melakukan investasi sebesar £446 juta untuk mendatangkan pemain baru pada musim panas lalu—sebuah rekor—musim kedua Slot mengalami kemandekan yang signifikan. Liverpool saat ini tertinggal 21 poin di belakang pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, dan harus berjuang keras untuk memastikan tiket ke Liga Champions musim depan, sesuatu yang sangat disesalkan oleh Gerrard.
"Saya pikir jika pemilik klub dan pihak-pihak di atasnya melihat kesenjangan itu, dan jarak dengan Villa serta United semakin melebar atau bahkan memburuk, saya khawatir dengan posisi manajer," kata Gerrard kepada talkSPORT. "Saya tidak ingin melihat hal itu terjadi. Saya penggemar berat Arne Slot. Saya terkesan dengan musim pertamanya. Saya harus katakan, dia orang baik, jelas dia pelatih yang sangat, sangat bagus, melihat pekerjaan yang dia lakukan.
"Saya pikir kunci dari situasi ini adalah laga melawan Fulham, dalam hal apakah dia bisa memberikan tekanan lebih pada United dan Villa, dan jika dia bisa bertahan hingga laga melawan PSG pekan depan, saya pikir semuanya akan baik-baik saja dan berada dalam kondisi yang lebih baik dalam lima atau enam hari ke depan. Tapi jika situasinya semakin memburuk, saya akan khawatir dengan nasib manajer, saya harus katakan."
Dia menambahkan mengenai penurunan standar Liverpool: "Saya rasa dalam hal kesedihan, saya merasakannya lebih dari Anda, percayalah, baik saat melihat mereka secara individu maupun kolektif. Karena mereka telah begitu jauh menyimpang dari identitas tim, standar yang telah mereka tetapkan selama bertahun-tahun."
Gerrard mempertanyakan mentalitas para pemain
Gerrard mengungkapkan keprihatinan mendalam atas cara timnya kalah dari Man City, sambil mencatat bahwa beberapa pernyataan para pemain pasca-pertandingan mungkin lebih merugikan daripada hasil pertandingan itu sendiri. Mantan gelandang Liverpool itu berpendapat bahwa kurangnya ketangguhan saat ini tidak sesuai dengan standar yang diharapkan di Anfield.
"Mereka memiliki peluang, yang tidak pernah mereka manfaatkan, dan saya pikir kita semua tahu dalam pertandingan besar, Anda harus memanfaatkan peluang saat itu datang," jelas Gerrard. "Jangan meremehkan City, mereka luar biasa sepanjang pertandingan, tapi cara Liverpool runtuh benar-benar mengkhawatirkan, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah apa yang dikatakan para pemain setelah pertandingan, terutama soal tidak ada semangat juang dan kita menyerah begitu saja.
"Di klub sepak bola Liverpool, hal itu tidak boleh terjadi di lapangan, dan tentu saja tidak boleh diucapkan di luar lapangan, jadi ini masa-masa yang mengkhawatirkan, saya harus katakan."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool kini tertinggal lima poin dari Aston Villa dan enam poin dari Manchester United dalam perebutan empat besar. Mereka selanjutnya akan menghadapi Paris Saint-Germain pada leg pertama babak perempat final Liga Champions pada Rabu, sebelum mengalihkan fokus ke laga krusial Liga Premier melawan Fulham pada akhir pekan.