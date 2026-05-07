Steven Gerrard memberikan pandangannya mengenai peluang Arsenal di final Liga Champions melawan PSG yang 'luar biasa'
Gerrard menjagokan PSG sebagai favorit di final Liga Champions
PSG memastikan tempat mereka di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich dengan agregat 6-5. Penampilan mereka di ajang Eropa kali ini semakin memperkuat status mereka sebagai favorit untuk mempertahankan trofi pada akhir bulan ini. Berbicara setelah semifinal, Gerrard mengakui bahwa Arsenal, yang mencapai final setelah menyingkirkan Atletico Madrid, kemungkinan besar akan dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan meskipun mereka menjalani musim yang mengesankan di bawah asuhan Arteta. Gerrard menyoroti pengalaman, kualitas serangan, dan kedalaman skuad PSG sebagai keunggulan utama menjelang final. Mantan gelandang tersebut juga menyarankan bahwa Arsenal mungkin mendapat keuntungan secara psikologis karena tidak dibebani ekspektasi yang terlalu tinggi menjelang salah satu pertandingan terbesar dalam sejarah klub mereka baru-baru ini.
Tantangan besar menanti The Gunners
Gerrard yakin sebagian besar pengamat akan mengharapkan PSG kembali mengangkat trofi setelah penampilan dominan mereka di ajang Eropa. Ia juga menekankan bahwa Arsenal harus bisa memaksimalkan segala peluang jika ingin menghentikan tim PSG yang dipenuhi bintang-bintang.
"Semua orang mengharapkan PSG mungkin akan memenangkannya," kata Gerrard kepada TNT Sports. "Jika Anda melihat penampilan malam ini, melihat mereka yang memenangkannya tahun lalu, serta pemain-pemain yang mereka miliki, Anda harus mengakui bahwa bandar taruhan kemungkinan besar akan menjagokan PSG. Tentu saja Arsenal memiliki perjalanan yang lebih mudah [ke final] jika boleh dikatakan begitu, tapi ini akan menjadi final yang menarik di akhir bulan ini, sesuatu yang patut dinantikan oleh kita semua, dua gaya permainan yang berbeda. Keduanya pantas berada di sana, harus diakui.
"Itu mungkin saja [Arsenal menang], tapi mereka harus sedikit beruntung. Segalanya harus berjalan sesuai keinginan mereka pada malam itu karena tim PSG ini, mereka sangat bagus di segala lini."
'Arsenal akan menjadi tim yang tidak diunggulkan'
Mantan pemain internasional Inggris itu berpendapat bahwa Arsenal harus memanfaatkan kekuatan fisik dan keahlian mereka dalam situasi bola mati untuk mengacaukan pertahanan PSG. Ia juga berpendapat bahwa status sebagai tim yang tidak diunggulkan justru dapat mengurangi tekanan pada skuad Arteta dalam pertandingan yang begitu krusial ini.
"Secara keseluruhan, mereka luar biasa," tambahnya. "Jadi Arsenal harus tampil sempurna pada malam itu untuk meraih kemenangan. Saya pikir mereka akan menjadi underdog, yang mungkin cocok bagi mereka. Jika mereka bisa memenangkan Liga Premier, hal itu akan memberi mereka keyakinan dan kepercayaan diri yang besar menjelang pertandingan. Saya pikir mereka harus memanfaatkan kekuatan fisik dan postur tubuh yang mereka miliki untuk memaksimalkan setiap tendangan bebas.
"Mereka harus memaksa PSG ke situasi yang tidak mereka inginkan dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Tapi mereka tentu saja punya peluang. Saya pikir terkadang dalam pertandingan besar, menjadi pihak yang mengejar bisa membantu, karena tekanan dan ekspektasi pada mereka sedikit lebih ringan. Saya pikir hal itu mungkin saja membantu Arsenal. Namun, Mikel Arteta harus menyusun rencana permainan dan strategi untuk mencoba memenangkan pertandingan melawan tim sekelas yang baru saja kita saksikan."
Arteta dihadapkan pada ujian taktis yang menentukan
Dengan persaingan perebutan gelar Liga Premier yang masih berlangsung sengit, performa dan kepercayaan diri Arsenal menjelang final bisa jadi sangat menentukan. Final Liga Champions antara The Gunners dan Les Parisiens dijadwalkan pada 30 Mei. Namun sebelum itu, Arsenal akan menjalani tiga laga terakhir mereka di Liga Premier dalam upaya merebut trofi liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade. Ujian pertama mereka dalam fase penutup ini adalah laga tandang ke markas West Ham akhir pekan ini.