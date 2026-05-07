Steven Gerrard memberikan pandangannya mengenai peluang Arsenal di final Liga Champions melawan PSG yang 'luar biasa'

Gerrard yakin sebagian besar pengamat akan mengharapkan PSG kembali mengangkat trofi setelah penampilan dominan mereka di ajang Eropa. Ia juga menekankan bahwa Arsenal harus bisa memaksimalkan segala peluang jika ingin menghentikan tim PSG yang dipenuhi bintang-bintang.

"Semua orang mengharapkan PSG mungkin akan memenangkannya," kata Gerrard kepada TNT Sports. "Jika Anda melihat penampilan malam ini, melihat mereka yang memenangkannya tahun lalu, serta pemain-pemain yang mereka miliki, Anda harus mengakui bahwa bandar taruhan kemungkinan besar akan menjagokan PSG. Tentu saja Arsenal memiliki perjalanan yang lebih mudah [ke final] jika boleh dikatakan begitu, tapi ini akan menjadi final yang menarik di akhir bulan ini, sesuatu yang patut dinantikan oleh kita semua, dua gaya permainan yang berbeda. Keduanya pantas berada di sana, harus diakui.

"Itu mungkin saja [Arsenal menang], tapi mereka harus sedikit beruntung. Segalanya harus berjalan sesuai keinginan mereka pada malam itu karena tim PSG ini, mereka sangat bagus di segala lini."