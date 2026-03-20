Steven Gerrard dengan tegas menyatakan bahwa impiannya untuk melatih Liverpool telah pupus, sementara mantan rekan setimnya di The Reds mendesak legenda klub tersebut untuk mengikuti jejak Jurgen Klopp

Gerrard menikmati awal yang gemilang dalam karier kepelatihannya saat mengambil alih kendali di Ibrox. Ia memimpin dominasi domestik di Glasgow, dengan The Gers berhasil menggulingkan rival Old Firm mereka, Celtic, dari puncak klasemen.

Dengan popularitasnya yang meroket, tak butuh waktu lama bagi mantan pemain internasional Inggris ini untuk menarik minat dari tanah airnya. Pindah ke Aston Villa dilakukan pada November 2021, namun masa jabatannya yang kurang berkesan di West Midlands hanya berlangsung 11 bulan dan 40 pertandingan.

Gerrard tak jauh lebih baik saat pindah ke Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Ettifaq, karena ia hanya memenangkan 23 dari 59 pertandingan yang dipimpinnya di sana, dan ia telah mengambil jeda dari bangku cadangan sejak meninggalkan Timur Tengah pada Januari 2025.

Sejak saat itu, berbagai kemungkinan tujuan bagi pria berusia 45 tahun ini telah dibicarakan, dengan langkah selanjutnya - jika memang akan diambil - dianggap sangat krusial. Jalan kembali ke Merseyside belum sepenuhnya tertutup, namun beberapa rintangan telah menghalangi langkah Gerrard.