Steven Gerrard dengan tegas menyatakan bahwa impiannya untuk melatih Liverpool telah pupus, sementara mantan rekan setimnya di The Reds mendesak legenda klub tersebut untuk mengikuti jejak Jurgen Klopp
Gerrard mengalami kesulitan setelah meraih gelar juara bersama Rangers
Gerrard menikmati awal yang gemilang dalam karier kepelatihannya saat mengambil alih kendali di Ibrox. Ia memimpin dominasi domestik di Glasgow, dengan The Gers berhasil menggulingkan rival Old Firm mereka, Celtic, dari puncak klasemen.
Dengan popularitasnya yang meroket, tak butuh waktu lama bagi mantan pemain internasional Inggris ini untuk menarik minat dari tanah airnya. Pindah ke Aston Villa dilakukan pada November 2021, namun masa jabatannya yang kurang berkesan di West Midlands hanya berlangsung 11 bulan dan 40 pertandingan.
Gerrard tak jauh lebih baik saat pindah ke Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Ettifaq, karena ia hanya memenangkan 23 dari 59 pertandingan yang dipimpinnya di sana, dan ia telah mengambil jeda dari bangku cadangan sejak meninggalkan Timur Tengah pada Januari 2025.
Sejak saat itu, berbagai kemungkinan tujuan bagi pria berusia 45 tahun ini telah dibicarakan, dengan langkah selanjutnya - jika memang akan diambil - dianggap sangat krusial. Jalan kembali ke Merseyside belum sepenuhnya tertutup, namun beberapa rintangan telah menghalangi langkah Gerrard.
Apakah impian Gerrard untuk menjadi manajer Liverpool sudah berakhir?
Saat ditanya apakah Gerrard masih bisa memimpin Anfield, mantan striker The Reds, Heskey—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan ToonieBet—mengatakan: “Saya rasa mimpi itu sudah mati saat ini. Yah, sekarat atau sudah mati.
“Lihat saja betapa baiknya [Michael] Carrick saat ini [di Manchester United]. Dia baru saja keluar dari Middlesbrough dan sudah berada dalam sistem itu selama bertahun-tahun. Stevie harus benar-benar kembali ke dunia kepelatihan, manajemen, dan berada di pinggir lapangan.
“Menurut saya, ini soal menemukan klub yang tepat, sistem yang tepat, dan pelatih yang tepat untuk bekerja sama, karena ini bukan hanya soal diri sendiri. Kamu harus ingat bahwa Jurgen [Klopp] adalah pemimpin sebuah tim. Dia bukan hanya sosok itu. Dia melakukan segalanya. Tidak, tidak. Dia memimpin orang-orang untuk bertindak, mengatur pergerakan mereka, memastikan mereka melakukan hal-hal tertentu, dan juga memberi mereka otonomi untuk melakukan hal-hal tertentu. Ini tidak selalu tentang dirimu. Kamu hanya perlu mendapatkan orang-orang yang tepat.”
Klopp menyebut Gerrard sebagai calon penerus idealnya di Anfield
Klopp sempat mengemukakan gagasan bahwa Gerrard akan menjadi penggantinya pada tahun 2019, sekitar lima tahun sebelum pelatih asal Jerman itu akhirnya mundur dari jabatan paling menantang di Liga Premier. Gerrard mengatakan saat itu bahwa ia “terkejut dan merasa tersanjung” karena namanya disebut-sebut.
Ia juga menanggapi spekulasi yang tak henti-hentinya mengenai kemungkinan kembali ke “rumah spiritual” Liverpool: “Saya sering ditanya tentang di mana saya ingin berakhir dan apa ambisi serta mimpinya? Saya tidak perlu menetapkan batas waktu untuk ini atau itu. Ini akan membawa saya ke mana pun jalannya, jika itu ke puncak, fantastis, tapi saya sudah merasa bekerja untuk klub papan atas saat ini.”
Meskipun Heskey meragukan klaim Gerrard untuk posisi manajer Liverpool pada 2026, mantan penyerang The Reds lainnya—John Aldridge—sebelumnya mengatakan kepada GOAL mengapa segala kemungkinan bisa terjadi: “Ini tergantung langkah apa yang diambil Stevie untuk mencapai posisi itu.
“Langkah berikutnya akan menjadi sangat penting baginya. Saya pikir dia akan kembali ke Inggris, tapi mungkin ke Eropa. Apa yang telah dia pelajari akan dia bawa ke liga yang lebih kompetitif, dengan pemain yang lebih baik dan sepak bola yang lebih baik, dan tiba-tiba semuanya bisa bersatu dan meledak. Itu bisa berhasil dan terjadi baginya.”
Apakah Liverpool akan mencari manajer baru musim panas ini?
Ada spekulasi bahwa Liverpool mungkin akan kembali mencari manajer baru pada musim panas ini, mengingat Arne Slot kesulitan untuk mempertahankan momentum setelah klub tersebut menjuarai Liga Premier musim 2024-25 — meskipun telah mengeluarkan dana besar di bursa transfer.
Klopp dikaitkan dengan kembalinya ke Merseyside, meskipun ia telah melepaskan diri dari tekanan manajemen, namun tidak ada indikasi bahwa Gerrard - yang perlu kembali ke bangku kepelatihan - akan dipertimbangkan pada tahap ini.
