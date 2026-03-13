Steven Gerrard dan Frank Lampard tidak masuk dalam daftar saat Kyle Walker mengungkapkan lima rekan setimnya di timnas Inggris yang paling disukainya setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas

Daftar yang disusun Walker menarik perhatian karena tidak mencantumkan para gelandang ikonik. Meski mengakui status legendaris mereka, pemain berusia 35 tahun itu menjelaskan bahwa faktor waktu memainkan peran penting dalam keputusannya. "Saya pernah bermain bersama pemain seperti Steven Gerrard dan Frank Lampard, tapi saya rasa saya tidak berkesempatan melihat masa-masa terbaik mereka saat saya mulai meniti karier," ujarnya. Ia juga menyoroti Raheem Sterling sebagai pahlawan yang kurang mendapat pengakuan dalam skuad nasional, dengan mencatat bahwa sang pemain sayap "sering diabaikan atas apa yang telah ia lakukan untuk sepak bola Inggris." Pada akhirnya, Walker memuji manajernya atas perubahan budaya ini: "Yang pertama dan terpenting, di urutan teratas daftar itu, adalah Gareth Southgate... Apa yang telah ia lakukan untuk negara ini sungguh brilian."