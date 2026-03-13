Getty Images Sport
Steven Gerrard dan Frank Lampard tidak masuk dalam daftar saat Kyle Walker mengungkapkan lima rekan setimnya di timnas Inggris yang paling disukainya setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas
Akhir dari sebuah era bagi salah satu pilar Timnas Inggris
Walker secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional pekan ini, mengakhiri perjalanan panjang selama 15 tahun bersama tim nasional. Sejak melakukan debut seniornya pada 2011, bek ini telah menjadi pilar utama kebangkitan tim, memainkan peran krusial dalam perjalanan menuju final Euro 2020 dan 2024, serta semifinal Piala Dunia 2018. Setelah berbagi lapangan dengan berbagai talenta dari berbagai era - mulai dari akhir masa kejayaan Gerrard dan Lampard hingga para bintang saat ini - pilihan Walker menawarkan perspektif khusus mengenai para pemain yang menurutnya paling berpengaruh selama periode kesuksesan Inggris yang paling konsisten.
Lini pertahanan yang kokoh dan para penuntas peluang yang handal
Saat diminta untuk memilih lima rekan setim terbaiknya, Walker mengutamakan konsistensi dan kontribusi mereka di turnamen. "Lima pemain Inggris terbaik yang pernah bermain bersama saya, tanpa urutan tertentu? Wayne Rooney dan Harry Kane, pasti," kata Walker kepada England Football. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke barisan pertahanan yang menjadi ciri khas era Southgate, sambil menambahkan: "Saya pikir John Stones harus masuk dalam daftar itu, jadi saya akan memasukkan John dan Harry Maguire berdua, karena menurut saya mereka telah menjadi andalan di lini pertahanan dalam semua turnamen terbaik saat kami jelas-jelas berhasil meraih prestasi hebat." Untuk posisi terakhirnya, ia memilih seorang spesialis: "Jordan Pickford juga luar biasa, jadi karena ia adalah seorang kiper, saya akan memasukkan Jordan ke dalam daftar itu."
Mengabaikan para legenda Generasi Emas
Daftar yang disusun Walker menarik perhatian karena tidak mencantumkan para gelandang ikonik. Meski mengakui status legendaris mereka, pemain berusia 35 tahun itu menjelaskan bahwa faktor waktu memainkan peran penting dalam keputusannya. "Saya pernah bermain bersama pemain seperti Steven Gerrard dan Frank Lampard, tapi saya rasa saya tidak berkesempatan melihat masa-masa terbaik mereka saat saya mulai meniti karier," ujarnya. Ia juga menyoroti Raheem Sterling sebagai pahlawan yang kurang mendapat pengakuan dalam skuad nasional, dengan mencatat bahwa sang pemain sayap "sering diabaikan atas apa yang telah ia lakukan untuk sepak bola Inggris." Pada akhirnya, Walker memuji manajernya atas perubahan budaya ini: "Yang pertama dan terpenting, di urutan teratas daftar itu, adalah Gareth Southgate... Apa yang telah ia lakukan untuk negara ini sungguh brilian."
Sebuah transisi bagi klub dan negaranya
Saat Burnley menghadapi berbagai tantangan di musim ini, Walker akan fokus pada tugas-tugasnya di level domestik setelah karier internasionalnya berakhir. Kepergiannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan di ruang ganti timnas Inggris, terutama saat tim tersebut meluncurkan strategi taktis baru untuk Piala Dunia 2026. Pensiunnya pemain veteran ini melanjutkan proses pengurangan skuad inti berpengalaman yang pernah mencapai dua final kompetisi Eropa. Beban kerja Walker berkurang selama jeda internasional, namun Inggris harus segera mengembangkan bek sayap muda seperti Rico Lewis untuk menggantikan kecepatan pemulihannya dan keandalan pertahanannya selama lebih dari satu dekade.
