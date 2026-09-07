Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Steve McManaman menantang Dominik Szoboszlai untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Liverpool setelah kepergian pada musim panas
Szoboszlai dipromosikan ke tim kepemimpinan
Dominik Szoboszlai telah dipromosikan ke kelompok kepemimpinan Liverpool setelah musim panas yang diwarnai transisi skuad besar di Anfield. Pemain tim nasional Hungaria itu ditunjuk sebagai salah satu dari tiga wakil kapten untuk mendampingi kapten Virgil van Dijk oleh pelatih kepala baru Andoni Iraola.
Szoboszlai berbagi tugas wakil kapten itu bersama anggota skuad senior Alisson Becker dan Joe Gomez.
Kenaikan peran gelandang tersebut terjadi setelah kepergian figur-figur penting ruang ganti Mohamed Salah dan Andy Robertson pada akhir musim.
- Getty Images Sport
McManaman menantang bintang Hungaria
Mantan winger Liverpool Steve McManaman menegaskan Szoboszlai kini harus menjadi figur sentral di dalam maupun di luar lapangan. Berbicara kepada Seven, McManaman menekankan bahwa para pemain top harus tampil ke depan ketika para pemimpin yang sudah mapan meninggalkan klub.
McManaman melihat Szoboszlai sebagai penerus Van Dijk pada akhirnya, sambil menegaskan pentingnya dia dalam mengendalikan tempo dari lini tengah.
"Dominik Szoboszlai adalah salah satu pemain lain yang kini sedang menegaskan tempatnya di tim ini," kata McManaman. "Kami telah kehilangan beberapa pemain besar dalam beberapa tahun terakhir; sosok-sosok besar di tim, jadi Anda membutuhkan seseorang untuk datang atau meningkatkan perannya. Itulah yang dilakukan para superstar.
Membimbing generasi berikutnya
Dengan beberapa pemain muda yang minim pengalaman menjadi bagian dari skuad Iraola, McManaman meyakini kelompok kepemimpinan yang baru harus menjaga standar tetap tinggi. Ia menyoroti bahwa Salah dan Robertson sebelumnya memiliki otoritas yang sangat besar di ruang ganti.
Mantan winger itu mendesak Szoboszlai, Van Dijk, dan Alisson untuk mempercepat perkembangan rekan-rekan setim yang lebih muda selama fase pembangunan kembali ini.
"Dia punya peran yang sangat penting musim ini, karena kami telah kehilangan beberapa sosok besar," tambah McManaman. "Mereka perlu memainkan peran yang sangat besar dalam membimbing para pemain muda, dan itu harus dilakukan dengan cukup cepat."
- Getty Images
Target Liga Champions untuk Iraola
Menatap kampanye ke depan, McManaman meyakini finis di empat besar dan bersaing di kompetisi piala domestik akan menjadi musim debut yang sukses bagi Iraola.
Saat menilai skuad itu sedikit kurang kuat untuk perburuan gelar yang berkelanjutan, ia memperkirakan para pemain tahun kedua akan menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Liverpool akan sangat bergantung pada kepemimpinan Szoboszlai saat Iraola mengintegrasikan rekrutan musim panas dan prospek muda ke dalam sistem taktiknya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami