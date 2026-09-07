Steve McManaman menantang Dominik Szoboszlai untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Liverpool setelah kepergian pada musim panas

Dominik Szoboszlai telah dipromosikan ke kelompok kepemimpinan Liverpool setelah musim panas yang diwarnai transisi skuad besar di Anfield. Pemain tim nasional Hungaria itu ditunjuk sebagai salah satu dari tiga wakil kapten untuk mendampingi kapten Virgil van Dijk oleh pelatih kepala baru Andoni Iraola.

Szoboszlai berbagi tugas wakil kapten itu bersama anggota skuad senior Alisson Becker dan Joe Gomez.

Kenaikan peran gelandang tersebut terjadi setelah kepergian figur-figur penting ruang ganti Mohamed Salah dan Andy Robertson pada akhir musim.