AFP
Diterjemahkan oleh
Steve McClaren menjelaskan bagaimana Cristiano Ronaldo mengabaikan saran untuk tidak bermain selama masa baktinya yang kedua yang penuh gejolak di Manchester United, yang berakhir dengan perselisihan dengan Erik ten Hag dan pemutusan kontrak
Ultimatum yang disampaikan kepada Erik ten Hag
McClaren mengungkapkan bahwa ketegangan antara Ten Hag dan Ronaldo sudah terlihat jelas tak lama setelah sang pelatih tiba di Carrington. Saat Ten Hag berusaha menerapkan sistem permainan yang disiplin dan menekan tinggi, terlihat jelas bahwa pemenang Ballon d’Or lima kali itu tidak sejalan dengan visi sang manajer untuk tim.
Berbicara kepada The Athletic, McClaren merinci peringatan tegas yang ia berikan kepada manajer asal Belanda itu pada tahap awal konflik tersebut. "Erik mencoba memaksakan gayanya dan itulah mengapa ia terus-menerus berselisih dengan Ronaldo. Saya mengatakan kepada Erik, sejak awal, ‘Pilih dia atau dia’," jelas McClaren.
Kemampuan Ronaldo dalam menghadapi tekanan lawan
Inti dari masalah ini terletak pada tingkat kerja keras yang dituntut saat tim tidak menguasai bola, sebuah aspek yang tidak bisa ditawar-tawar dalam skema taktis Ten Hag. Terlepas dari status legendaris dan rekam jejak golnya yang gemilang, Ronaldo dilaporkan kesulitan—atau menolak—untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik dari tekanan lawan di Liga Premier modern saat usianya sudah menginjak akhir 30-an.
McClaren menjelaskan instruksi spesifik yang memicu ketegangan: "Ronaldo pada dasarnya baik-baik saja. Tapi dia tidak mau melakukan tugas yang diinginkan Erik. Atau merasa tidak mampu melakukannya. Instruksi saat tidak menguasai bola adalah, ‘Masuk ke tengah, begitu kamu kembali, kamu adalah yang pertama menekan, lalu lari ganda, bahkan sesekali lari tiga kali’. Aku sering bilang ke Ronnie, ‘Kalau kamu mau main, itulah yang harus kamu lakukan’. Dia bakal ngeluh, ‘Ah, nggak ada yang mau menekan’. Aku bilang, ‘Ya, mereka semua anak muda, mereka bisa menekan’. Aku bilang, ‘Kamu harus lari, itu sederhana, Ronnie. Kalau nggak, kamu nggak main’."
Kegagalan yang tak terhindarkan di Old Trafford
Ketegangan itu akhirnya memuncak saat kemenangan atas Tottenham pada 2022, ketika Ronaldo—dalam insiden yang terkenal—menolak masuk sebagai pemain pengganti dan meninggalkan stadion lebih awal. Tindakan pembangkangan ini menjadi awal dari akhir, karena sang penyerang tak lama kemudian duduk dalam wawancara mengejutkan bersama Piers Morgan, di mana ia mengaku merasa "dikhianati" oleh klub dan tidak menghormati Ten Hag.
Setelah wawancara tersebut, United memutuskan untuk mengakhiri kontrak Ronaldo atas kesepakatan bersama, membuka jalan bagi kepindahannya ke Al-Nassr di Arab Saudi. McClaren mencatat bahwa sementara manajer lain mungkin telah berkompromi untuk mengakomodasi Ronaldo, Ten Hag tetap teguh pada prinsipnya, meskipun hal itu membuatnya kehilangan jasa pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut.
Perbandingan dengan era Sir Alex Ferguson
Saat merenungkan mengapa situasi menjadi begitu tidak stabil, McClaren berpendapat bahwa Ten Hag tidak memiliki otoritas mapan seperti yang dimiliki manajer legendaris seperti Sir Alex Ferguson. Sementara Ferguson bisa menyingkirkan pemain-pemain ternama tanpa banyak penolakan dari para penggemar atau media, Ten Hag masih berusaha membangun fondasinya sambil menghadapi ego seorang ikon global.
McClaren menyimpulkan dengan menyatakan: "Mungkin manajer lain telah mencoba beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk memaksimalkan potensi [Ronaldo]. Dengan Fergie, dia yang benar atau kamu keluar. Jika kamu tidak sejalan dengannya dan dia mengetahuinya, kamu akan dipecat. Dan itulah otoritas, kekuatan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Sang Bos, Sir Alex, memiliki waktu untuk melakukannya. Erik tidak mendapat waktu yang sama."