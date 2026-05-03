Steve McClaren menjelaskan bagaimana Cristiano Ronaldo mengabaikan saran untuk tidak bermain selama masa baktinya yang kedua yang penuh gejolak di Manchester United, yang berakhir dengan perselisihan dengan Erik ten Hag dan pemutusan kontrak

Inti dari masalah ini terletak pada tingkat kerja keras yang dituntut saat tim tidak menguasai bola, sebuah aspek yang tidak bisa ditawar-tawar dalam skema taktis Ten Hag. Terlepas dari status legendaris dan rekam jejak golnya yang gemilang, Ronaldo dilaporkan kesulitan—atau menolak—untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik dari tekanan lawan di Liga Premier modern saat usianya sudah menginjak akhir 30-an.

McClaren menjelaskan instruksi spesifik yang memicu ketegangan: "Ronaldo pada dasarnya baik-baik saja. Tapi dia tidak mau melakukan tugas yang diinginkan Erik. Atau merasa tidak mampu melakukannya. Instruksi saat tidak menguasai bola adalah, ‘Masuk ke tengah, begitu kamu kembali, kamu adalah yang pertama menekan, lalu lari ganda, bahkan sesekali lari tiga kali’. Aku sering bilang ke Ronnie, ‘Kalau kamu mau main, itulah yang harus kamu lakukan’. Dia bakal ngeluh, ‘Ah, nggak ada yang mau menekan’. Aku bilang, ‘Ya, mereka semua anak muda, mereka bisa menekan’. Aku bilang, ‘Kamu harus lari, itu sederhana, Ronnie. Kalau nggak, kamu nggak main’."