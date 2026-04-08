Steve Holland memberi isyarat bahwa Manchester United belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Premier

Staf pelatih telah berupaya mengalihkan fokus para pemain dari tim-tim yang berada di bawah mereka, dan sebaliknya memprioritaskan kemenangan di setiap pertandingan untuk memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen. Holland menyadari pentingnya finis di empat besar, namun ia menegaskan bahwa mentalitas klub harus selalu berfokus pada trofi.

Saat membahas tujuan tim di situs webresmi klub, asisten manajer tersebut menjelaskan: "Saya pikir bahasa yang harus kita gunakan sebagai klub ini adalah finis sedekat mungkin dengan puncak. Saya tidak tahu seberapa mungkin hal itu, tetapi itulah yang harus selalu menjadi tantangan: mendekati puncak sejauh mungkin.

"Kami sebenarnya lebih banyak berbicara kepada para pemain tentang memenangkan pertandingan kami, daripada terlalu memikirkan apa yang terjadi di bawah. Namun jelas, mengingat konteksnya, finis di zona Liga Champions akan menjadi situasi yang baik bagi kami, tetapi saya pikir kami harus selalu mengincar lebih dari itu."