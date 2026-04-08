AFP
Steve Holland memberi isyarat bahwa Manchester United belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Premier
Babak penutup yang ambisius
Sejak Michael Carrick mengambil alih kendali pada pertengahan Januari, United mengalami kebangkitan yang signifikan, naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier dengan tujuh pertandingan tersisa. Peluang mereka untuk kembali berlaga di kompetisi elit Eropa semakin terbuka lebar berkat kemenangan Arsenal atas Sporting CP pada Selasa malam, yang kembali memastikan satu tempat kelima di Liga Champions bagi klub-klub Inggris musim depan. Saat ini unggul tujuh poin atas Chelsea yang berada di peringkat keenam, Setan Merah berada dalam posisi yang menguntungkan untuk kembali ke kompetisi yang telah mereka menangkan tiga kali.
Standar Old Trafford
Staf pelatih telah berupaya mengalihkan fokus para pemain dari tim-tim yang berada di bawah mereka, dan sebaliknya memprioritaskan kemenangan di setiap pertandingan untuk memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen. Holland menyadari pentingnya finis di empat besar, namun ia menegaskan bahwa mentalitas klub harus selalu berfokus pada trofi.
Saat membahas tujuan tim di situs webresmi klub, asisten manajer tersebut menjelaskan: "Saya pikir bahasa yang harus kita gunakan sebagai klub ini adalah finis sedekat mungkin dengan puncak. Saya tidak tahu seberapa mungkin hal itu, tetapi itulah yang harus selalu menjadi tantangan: mendekati puncak sejauh mungkin.
"Kami sebenarnya lebih banyak berbicara kepada para pemain tentang memenangkan pertandingan kami, daripada terlalu memikirkan apa yang terjadi di bawah. Namun jelas, mengingat konteksnya, finis di zona Liga Champions akan menjadi situasi yang baik bagi kami, tetapi saya pikir kami harus selalu mengincar lebih dari itu."
Retret di Dublin
Untuk mempersiapkan diri menghadapi fase akhir musim, United memanfaatkan jeda langka selama 24 hari — akibat jadwal pertandingan internasional dan tersingkirnya mereka lebih awal dari kompetisi piala domestik — untuk menggelar pemusatan latihan intensif di luar Dublin. Menyikapi pentingnya retret di Irlandia dan jeda dalam jadwal, Holland menambahkan: "Laga terakhir kami, dari Bournemouth ke Leeds, menurut saya merupakan rekor Liga Premier dalam hal jeda waktu antar pertandingan. Jadi, jeda ini benar-benar seluas yang bisa didapatkan. Saya rasa kami merasa penting untuk mengumpulkan seluruh tim kembali, dan benar-benar fokus untuk mengakhiri musim dengan baik. Saya rasa ini adalah tempat yang sempurna untuk itu, sungguh."
Pertarungan sengit di akhir musim
United akan melanjutkan perjuangan mereka melawan Leeds pada 13 April, menandai dimulainya rentetan pertandingan krusial yang mencakup laga penting tandang ke markas Chelsea dan laga kandang melawan Brentford. Intensitasnya akan semakin meningkat pada bulan Mei saat mereka menjamu rival abadi Liverpool, dilanjutkan dengan lawatan yang menantang ke Sunderland dan Brighton, dengan selingan laga kandang melawan Nottingham Forest di antaranya. Untuk menjaga harapan tipis mereka meraih gelar tetap hidup dan mengejar ketertinggalan 15 poin dari Arsenal, tim asuhan Carrick kini harus mencatatkan rekor sempurna dalam tujuh pertandingan terakhir ini.