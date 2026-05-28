"Saya sungguh merasa terhormat dapat memimpin tim ini ke Piala Dunia pria pertama kami dalam 28 tahun terakhir, dan saya bangga dapat melanjutkan tugas sebagai pelatih kepala," kata Clarke setelah pengumuman tersebut. "Saya tahu para pendukung Skotlandia menghargai prestasi tim ini dalam lolos ke dua edisi Euro berturut-turut, dan saya juga yakin seluruh bangsa bersuka cita atas lolosnya kami ke Piala Dunia 2026 setelah sekian lama. Sangat penting untuk melihat ke depan dan merencanakan masa depan, dan meskipun tim saya akan melakukan segala upaya untuk bersaing dan membanggakan negara ini di Amerika pada musim panas ini, hal ini juga memberi kami keyakinan menjelang turnamen karena kami tahu bahwa kami dapat membangun fondasi tersebut untuk jangka panjang, dan merupakan suatu kehormatan untuk terus menjabat dalam peran ini."

Clarke juga menekankan bahwa ia tidak berniat untuk berpuas diri meskipun telah meraih kesuksesan baru-baru ini. "Stabilitas adalah kunci kesuksesan dalam sepak bola dan hal ini jelas terlihat selama tujuh tahun terakhir saya sebagai pelatih kepala," tambahnya. "Penting bagi kami untuk berkembang dan melakukan perbaikan, dan saya menantikan untuk bekerja sama dengan kepala sepak bola baru, Craig Mulholland, guna meningkatkan pasokan talenta ke tim senior melalui tim-tim muda nasional. Untuk saat ini, fokus utama kami adalah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, dimulai dengan pertandingan melawan Curacao akhir pekan ini."