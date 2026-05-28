Steve Clarke tetap bertahan! Pelatih timnas Skotlandia menandatangani perpanjangan kontrak menjelang Piala Dunia
Kesepakatan bersejarah bagi pelatih paling sukses di Skotlandia
Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA) telah mengambil langkah tegas untuk menjamin masa depan tim nasional dengan memberikan kontrak baru kepada Clarke yang berlaku jauh melampaui masa jabatannya saat ini. Sudah dianggap sebagai pelatih kepala paling sukses di era modern, pengaruh Clarke kini akan berlanjut hingga edisi peringatan seratus tahun Piala Dunia FIFA empat tahun mendatang, sehingga memastikan stabilitas penuh bagi tim nasional.
Kesepakatan bersejarah ini memastikan bahwa Clarke akan memimpin tidak hanya untuk turnamen mendatang di AS, Meksiko, dan Kanada, tetapi juga untuk kampanye Euro 2028, yang akan diselenggarakan bersama oleh Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Mantan bos Kilmarnock ini telah mengubah nasib tim nasional sejak mengambil alih tujuh tahun lalu, menjadikan perpanjangan kontrak ini sebagai langkah yang disambut baik oleh para penggemar setia.
Clarke berfokus pada evolusi jangka panjang
"Saya sungguh merasa terhormat dapat memimpin tim ini ke Piala Dunia pria pertama kami dalam 28 tahun terakhir, dan saya bangga dapat melanjutkan tugas sebagai pelatih kepala," kata Clarke setelah pengumuman tersebut. "Saya tahu para pendukung Skotlandia menghargai prestasi tim ini dalam lolos ke dua edisi Euro berturut-turut, dan saya juga yakin seluruh bangsa bersuka cita atas lolosnya kami ke Piala Dunia 2026 setelah sekian lama. Sangat penting untuk melihat ke depan dan merencanakan masa depan, dan meskipun tim saya akan melakukan segala upaya untuk bersaing dan membanggakan negara ini di Amerika pada musim panas ini, hal ini juga memberi kami keyakinan menjelang turnamen karena kami tahu bahwa kami dapat membangun fondasi tersebut untuk jangka panjang, dan merupakan suatu kehormatan untuk terus menjabat dalam peran ini."
Clarke juga menekankan bahwa ia tidak berniat untuk berpuas diri meskipun telah meraih kesuksesan baru-baru ini. "Stabilitas adalah kunci kesuksesan dalam sepak bola dan hal ini jelas terlihat selama tujuh tahun terakhir saya sebagai pelatih kepala," tambahnya. "Penting bagi kami untuk berkembang dan melakukan perbaikan, dan saya menantikan untuk bekerja sama dengan kepala sepak bola baru, Craig Mulholland, guna meningkatkan pasokan talenta ke tim senior melalui tim-tim muda nasional. Untuk saat ini, fokus utama kami adalah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, dimulai dengan pertandingan melawan Curacao akhir pekan ini."
Dukungan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia terhadap "peta jalan" ke depan
Ian Maxwell, Direktur Eksekutif SFA, mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mempertahankan Clarke untuk periode berikutnya. Ia mencatat bahwa dewan direksi sepakat untuk mempertahankan pelatih berusia 60 tahun itu di kursi kepelatihan, mengingat rekam jejaknya yang luar biasa dalam membawa tim ke tiga final turnamen besar dari empat turnamen terakhir yang diikuti. Rasa "semangat baru" menjadi faktor kunci dalam negosiasi ini, seiring upaya Skotlandia untuk mengukuhkan posisinya sebagai peserta tetap di panggung dunia.
"Atas nama dewan direksi, saya sangat senang bahwa kami telah sepakat dengan Steve untuk melanjutkan perannya sebagai pelatih kepala tim pria," kata Maxwell. "Rekam jejaknya berbicara sendiri: tiga kali lolos ke turnamen final dari empat kesempatan, termasuk dua final Euro berturut-turut, dan tentu saja, kembalinya ke Piala Dunia setelah hampir tiga dekade. Selain itu, ia telah membangun skuad yang disayangi oleh seluruh bangsa, menjadikan Barclays Hampden sebagai benteng yang kokoh sekali lagi. Selama diskusi kami mengenai masa depan, kami semua sepakat bahwa kami tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian kami atau menganggap kualifikasi sebagai hal yang pasti. Semangat dan antusiasme yang ia tunjukkan saat membahas peta jalan tersebut menegaskan bahwa ini bukan sekadar kelanjutan, melainkan tujuan dan fokus yang diperbarui selama empat tahun ke depan."
Bersiap menyambut musim panas yang bersejarah di Amerika Serikat
Dengan masa depannya yang kini telah disahkan secara resmi, Clarke dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada tugas mendesak yang ada di hadapannya: penampilan perdana Skotlandia di Piala Dunia sejak 1998. Skuad ini sedang memasuki fase persiapan yang krusial, dimulai dengan laga melawan Curacao akhir pekan ini.
Pertandingan pembuka Skotlandia adalah melawan Haiti di Boston pada 13 Juni. Mereka akan tetap berada di Boston untuk menghadapi Maroko pada 19 Juni, dan kemudian bertolak ke Miami untuk menghadapi lawan tangguh, Brasil, lima hari kemudian.