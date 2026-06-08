Steve Clarke disebut 'tidak profesional' oleh manajer Norwegia yang marah, namun Asosiasi Sepak Bola Skotlandia membalas setelah laga persahabatan jelang Piala Dunia dibatalkan

Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA) merespons kritik tersebut dengan cepat, dengan mengeluarkan pernyataan tegas untuk menjelaskan sikap mereka saat skuad tiba di markas latihan mereka di North Carolina.

Menurut badan pengatur tersebut, keputusan tersebut murni didasarkan pada kesejahteraan para pemain menyusul serangkaian masalah cedera ringan di dalam tim setelah kemenangan 4-0 mereka atas Bolivia baru-baru ini.

Pernyataan SFA berbunyi: “Pertandingan latihan tertutup ini diselenggarakan dan diatur antara manajer tim masing-masing - bukan pelatih kepala - dan ini adalah proses yang sama yang kami ikuti ketika kami sayangnya harus membatalkannya pada hari Sabtu. Kami mengalami beberapa cedera selama pertandingan persahabatan sebelumnya dan ketika menjadi jelas bahwa pertandingan latihan akan membawa risiko yang lebih besar daripada potensi manfaat persiapan, kami memberi tahu manajer tim Norwegia sesegera mungkin. Kami yakin ini adalah proses yang tepat dan konsisten. Pertandingan tersebut juga seharusnya berlangsung secara tertutup dan tidak diumumkan secara publik - sehingga kami terkejut ketika berita tentang pertandingan tersebut tersebar melalui media Norwegia.”