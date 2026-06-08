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Steve Clarke disebut 'tidak profesional' oleh manajer Norwegia yang marah, namun Asosiasi Sepak Bola Skotlandia membalas setelah laga persahabatan jelang Piala Dunia dibatalkan
- AFP
Solbakken meluapkan kemarahannya terhadap Clarke yang 'tidak profesional'
Pelatih kepala Norwegia, Stale Solbakken, tidak menahan diri setelah mengetahui bahwa pertandingan persahabatan yang direncanakan melawan Skotlandia dibatalkan pada menit-menit terakhir. Mantan manajer Wolves itu merasa sangat kecewa karena tidak menerima panggilan langsung dari Clarke untuk menjelaskan situasi tersebut, dan menyiratkan bahwa "kesepakatan gentlemen" telah dilanggar.
Menjelaskan rasa frustrasinya, Solbakken menyebut perubahan mendadak tersebut sebagai ‘tidak profesional’ dan mengklaim hal itu menyebabkan gangguan signifikan pada ritme timnya. "Ini tidak profesional dari pihak Skotlandia. Tidak profesional bahwa pelatih tidak menelepon saya, bahwa mereka menggunakan manajer tim dan menelepon serta mengatakannya setelah kami selesai berlatih. Saya tidak berpikir cedera yang mereka tuduhkan berasal dari sesi latihan terakhir. Itu bukan masalahnya. Ini mengecewakan. Ini tidak profesional. Tapi kami harus menerimanya. Itulah mengapa kami sedikit menyesuaikan diri dalam pertandingan," kata Solbakken.
Asosiasi Sepak Bola Skotlandia membela proses yang 'tepat dan konsisten'
Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA) merespons kritik tersebut dengan cepat, dengan mengeluarkan pernyataan tegas untuk menjelaskan sikap mereka saat skuad tiba di markas latihan mereka di North Carolina.
Menurut badan pengatur tersebut, keputusan tersebut murni didasarkan pada kesejahteraan para pemain menyusul serangkaian masalah cedera ringan di dalam tim setelah kemenangan 4-0 mereka atas Bolivia baru-baru ini.
Pernyataan SFA berbunyi: “Pertandingan latihan tertutup ini diselenggarakan dan diatur antara manajer tim masing-masing - bukan pelatih kepala - dan ini adalah proses yang sama yang kami ikuti ketika kami sayangnya harus membatalkannya pada hari Sabtu. Kami mengalami beberapa cedera selama pertandingan persahabatan sebelumnya dan ketika menjadi jelas bahwa pertandingan latihan akan membawa risiko yang lebih besar daripada potensi manfaat persiapan, kami memberi tahu manajer tim Norwegia sesegera mungkin. Kami yakin ini adalah proses yang tepat dan konsisten. Pertandingan tersebut juga seharusnya berlangsung secara tertutup dan tidak diumumkan secara publik - sehingga kami terkejut ketika berita tentang pertandingan tersebut tersebar melalui media Norwegia.”
- AFP
Clarke lebih mengutamakan keselamatan tim daripada pertandingan persahabatan
Meskipun kontroversi mulai memanas, manajer Skotlandia tampak tak terpengaruh dan tetap fokus pada persiapan Piala Dunia yang akan datang. Clarke menegaskan bahwa keputusan tersebut semata-mata merupakan bagian dari manajemen risiko, dengan mencatat bahwa sebuah "laga uji coba" tidak sepadan dengan risiko mengorbankan kebugaran para pemain kunci yang mengalami cedera ringan pada awal pekan ini.
“Itu hanya akan menjadi pertandingan latihan selama satu jam di tempat latihan kami. Kami mengalami satu atau dua cedera ringan minggu lalu dan memutuskan bahwa itu tidak sebanding dengan risikonya,” jelas Clarke secara singkat.
Pihak Skotlandia bersikukuh bahwa pihak Norwegia telah diberi tahu sebelum tim Skotlandia turun ke lapangan untuk pertandingan akhir pekan di New Jersey, meskipun pihak lawan mengklaim bahwa pemberitahuan tersebut datang terlambat.
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Para bintang Norwegia menanggapi tuduhan yang disebut 'lemah' dan 'memalukan'
Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada staf pelatih, karena manajer operasional Norwegia, Brede Hangeland, serta beberapa pemain senior juga mengungkapkan kekecewaan mereka. Hangeland, mantan bek Fulham, memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap perilaku SFA, dengan menyatakan bahwa pihak Skotlandia telah gagal menghormati kesepakatan yang telah terjalin sejak lama.
“Kami telah mempersiapkan pertandingan itu selama berbulan-bulan. Sangat memalukan untuk membatalkannya beberapa hari sebelum pertandingan,” kata Hangeland. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya harus melupakannya dan mengambil hikmahnya. Namun, telah ada banyak persiapan, kesepakatan, dan perjanjian tidak tertulis, lalu tiba-tiba mereka tidak mau melakukannya. Saya pikir itu lemah, bisa dibilang begitu.”