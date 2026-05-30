Mimpi buruk Steve Clarke menjadi kenyataan setelah Billy Gilmour dipastikan absen dari Piala Dunia usai terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih saat Skotlandia menang
Gelandang jangkar akan absen di Piala Dunia
Pemain berusia 24 tahun itu langsung memicu kekhawatiran saat ia terjatuh di lapangan tanpa ada pemain lain di sekitarnya menjelang akhir babak pertama. Meskipun telah mendapat perawatan, Gilmour tidak dapat melanjutkan pertandingan dan langsung diganti, sehingga membayangi persiapan terakhir Skotlandia sebelum mereka berangkat ke Amerika Serikat.
Steve Clarke mengonfirmasi setelah peluit akhir bahwa mantan pemain Chelsea dan Brighton itu dikirim untuk menjalani pemeriksaan medis guna menentukan tingkat keparahan cedera yang dialaminya. Dengan hanya tersisa dua minggu lagi menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia Skotlandia melawan Haiti di Boston, waktu yang tidak bisa lebih buruk lagi bagi seorang pemain yang telah menjadi komponen vital di lini tengah tim nasional, dan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia telah mengonfirmasi kabar buruk tersebut.
Sebuah pernyataan berbunyi: "Kami dengan berat hati mengumumkan bahwa cedera lutut yang dialami Billy Gilmour dalam kemenangan hari ini atas Curaçao akan membuatnya absen dari partisipasi di Piala Dunia FIFA 2026.
"Semua pihak yang terlibat dengan Tim Nasional Pria Skotlandia mendoakan agar Billy segera pulih. Ia kini akan kembali ke klubnya, SSC Napoli, untuk memulai rehabilitasi."
Clarke sangat kecewa atas nasib Gilmour
Clarke mengatakan setelah pengumuman tersebut: "Saya sangat sedih untuk Billy karena dia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kampanye kualifikasi Piala Dunia kami. Waktu terjadinya cedera ini sungguh, sungguh kejam dan kami semua turut prihatin padanya.
"Dia tahu apa yang kami semua pikirkan tentang dirinya sebagai pesepakbola dan sebagai pribadi, dan meskipun tidak ada kata-kata yang dapat menghiburnya malam ini, saya yakin Billy akan memiliki banyak turnamen besar di masa depan."
Sebelum berita itu diumumkan, Clarke tidak berusaha meremehkan keparahan situasi saat berbicara dengan media. "Salah satu kekecewaan besar adalah cedera Billy, dan kami hanya menunggu hasil evaluasinya, dan kami akan tahu seberapa parahnya," kata pelatih kepala Skotlandia itu. "Dia sudah menjalani pemindaian, jadi saya belum sempat berbicara dengannya, tapi saya 100 persen khawatir."
Manajer tersebut menjelaskan bahwa Gilmour secara proaktif mengakui bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, yang sering kali menandakan adanya masalah serius. "Dia cedera saat terjadi tekel, lalu memutuskan untuk keluar sendiri – dia tahu ada yang tidak beres. Tidak ada gunanya berspekulasi; mari kita tunggu dan lihat apa kata tim medis. Saya duduk di sini berharap dan berdoa agar dia bisa naik pesawat," tambah Clarke.
Kemenangan yang terhalangi oleh kekhawatiran soal kebugaran
Cedera tersebut sedikit merusak suasana sore yang semula berjalan lancar di Hampden. Meskipun Skotlandia akhirnya menang 4-1, mereka tidak sepenuhnya mendominasi pertandingan melawan tim asuhan Dick Advocaat. Tahith Chong sempat membawa tim tamu memimpin secara mengejutkan sebelum kartu merah yang diterima Jurgen Locadia tujuh menit menjelang babak pertama berakhir membalikkan keadaan demi keunggulan tuan rumah.
Findlay Curtis, yang masuk menggantikan Gilmour yang cedera, mencetak gol internasional senior pertamanya untuk menyamakan kedudukan. Dua gol dari Lawrence Shankland dan tendangan penalti Ryan Christie akhirnya memastikan Tartan Army menikmati perpisahan yang manis, meskipun penampilan tersebut menjadi hal sekunder dibandingkan berita mengenai gelandang bintang mereka.
Pelajaran taktis menjelang pertandingan pembuka
Meskipun skornya cukup meyakinkan, Clarke mengatakan bahwa ia lebih memilih menghadapi ujian yang lebih berat melawan sebelas pemain. "Kartu merah itu jelas mengubah seluruh dinamika pertandingan, dan setidaknya sejak saat itu, saat melawan 10 pemain, kami berhasil mulai menciptakan peluang dan mencetak beberapa gol," kata sang manajer sambil menatap ke depan menuju babak penyisihan grup.
Ia melanjutkan: "Tentu saja menyenangkan untuk memenangkan pertandingan internasional apa pun, tetapi saya pikir akan lebih baik jika tetap 11 lawan 11 dan kemudian kami akan diuji lebih jauh dalam hal menemukan ruang di lapangan – apakah kami bisa menciptakan peluang yang sama seperti yang kami ciptakan saat melawan 10 pemain saat melawan 11 pemain? Itu akan menjadi latihan yang lebih baik bagi kami."