Pemain berusia 24 tahun itu langsung memicu kekhawatiran saat ia terjatuh di lapangan tanpa ada pemain lain di sekitarnya menjelang akhir babak pertama. Meskipun telah mendapat perawatan, Gilmour tidak dapat melanjutkan pertandingan dan langsung diganti, sehingga membayangi persiapan terakhir Skotlandia sebelum mereka berangkat ke Amerika Serikat.

Steve Clarke mengonfirmasi setelah peluit akhir bahwa mantan pemain Chelsea dan Brighton itu dikirim untuk menjalani pemeriksaan medis guna menentukan tingkat keparahan cedera yang dialaminya. Dengan hanya tersisa dua minggu lagi menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia Skotlandia melawan Haiti di Boston, waktu yang tidak bisa lebih buruk lagi bagi seorang pemain yang telah menjadi komponen vital di lini tengah tim nasional, dan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia telah mengonfirmasi kabar buruk tersebut.

Sebuah pernyataan berbunyi: "Kami dengan berat hati mengumumkan bahwa cedera lutut yang dialami Billy Gilmour dalam kemenangan hari ini atas Curaçao akan membuatnya absen dari partisipasi di Piala Dunia FIFA 2026.

"Semua pihak yang terlibat dengan Tim Nasional Pria Skotlandia mendoakan agar Billy segera pulih. Ia kini akan kembali ke klubnya, SSC Napoli, untuk memulai rehabilitasi."