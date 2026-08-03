News Images
Diterjemahkan oleh
Steve Bruce melontarkan peringatan 'terkejut' kepada petinggi Newcastle United soal eksodus transfer senilai £380 juta dan kepergian Eddie Howe
Howe mengundurkan diri di tengah eksodus
Howe resmi mundur sebagai manajer Newcastle pada 31 Juli setelah hampir lima tahun di St James' Park. Kepergiannya terjadi di tengah gelombang penjualan pemain papan atas, termasuk Alexander Isak, Anthony Gordon, dan Sandro Tonali dalam 12 bulan terakhir. Jika Bruno Guimaraes juga hengkang, dengan gelandang itu santer dikaitkan dengan Arsenal, Newcastle diperkirakan akan meraup hingga £380 juta dari biaya transfer, sebuah pola penjualan yang dinilai mengancam stabilitas skuad.
- Pro Sports Images
Steve Bruce melontarkan peringatan
Mantan manajer Newcastle Bruce, yang memimpin klub itu dari 2019 hingga 2021, mengungkapkan kekhawatiran besar terkait kepergian Howe dan kebijakan transfer yang diadopsi jajaran petinggi.
Seperti dikutip dari the Shields Gazette, Bruce membagikan keterkejutannya atas keputusan tersebut: "Kami semua terkejut dengan waktunya. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Banyak fans Newcastle, dan saya masih bisa mengatakan saya salah satunya, akan benar-benar kecewa (dan) sedikit kehilangan keyakinan dengan apa yang sedang terjadi.
"Ini dimulai setahun lalu. Situasi Isak sama sekali tidak bagus untuk klub sepak bola ini. Newcastle membuat janji bahwa, pada 2030, mereka akan mencoba menjuarai Premier League. Sayangnya, terlihat seolah mereka harus menempuh jalur yang berbeda, rasanya ini bukan lagi klub yang sama seperti mungkin dua, tiga tahun lalu, dan satu hal yang tidak boleh Anda lakukan adalah terus menjual pemain-pemain terbaik Anda."
Spekulasi soal pekerjaan timnas Inggris makin kencang
Bruce juga mengomentari prospek masa depan Howe, termasuk status potensialnya sebagai kandidat untuk menangani tim nasional Inggris di bawah FA.
Terkait posisi di tim nasional Inggris, Bruce menambahkan: "Sejauh yang saya pikirkan, untuk menangani tim nasional kita, menurut saya Anda harus orang Inggris. Itu pendapat pribadi saya soal itu. Kita punya beberapa manajer yang benar-benar, benar-benar berbakat.
"Dengar, Tuchel juga manajer yang fantastis, dia membuat keputusan besar (melawan Argentina), tetapi jangan lupa kita hanya berjarak lima menit dari final Piala Dunia. Beri dia sedikit kelonggaran, tetapi dia memang membuat keputusan besar, bukan?
"Kita semua dibuat mengernyitkan dahi karenanya dan dia harus hidup dengan keputusan itu. Tetapi untuk penggantinya, apakah Eddie akan menggantikannya pada waktunya nanti? Siapa yang tahu lagi apa yang akan dibawa sepakbola."
- Every Second Media
Pembicaraan soal suksesor mendekati akhir
Newcastle memasuki tahap akhir untuk menunjuk mantan pelatih kepala Al-Ahli, Matthias Jaissle, sebagai penerus Howe di St James' Park. Manajer baru itu akan langsung menghadapi tantangan saat Newcastle memulai kampanye Premier League mereka di kandang melawan Liverpool pada 23 Agustus. Menjaga moral ruang ganti dan meredakan keresahan suporter akan menjadi rintangan krusial sebelum bursa transfer musim panas ditutup.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami