Mantan manajer Newcastle Bruce, yang memimpin klub itu dari 2019 hingga 2021, mengungkapkan kekhawatiran besar terkait kepergian Howe dan kebijakan transfer yang diadopsi jajaran petinggi.

Seperti dikutip dari the Shields Gazette, Bruce membagikan keterkejutannya atas keputusan tersebut: "Kami semua terkejut dengan waktunya. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Banyak fans Newcastle, dan saya masih bisa mengatakan saya salah satunya, akan benar-benar kecewa (dan) sedikit kehilangan keyakinan dengan apa yang sedang terjadi.

"Ini dimulai setahun lalu. Situasi Isak sama sekali tidak bagus untuk klub sepak bola ini. Newcastle membuat janji bahwa, pada 2030, mereka akan mencoba menjuarai Premier League. Sayangnya, terlihat seolah mereka harus menempuh jalur yang berbeda, rasanya ini bukan lagi klub yang sama seperti mungkin dua, tiga tahun lalu, dan satu hal yang tidak boleh Anda lakukan adalah terus menjual pemain-pemain terbaik Anda."



