AFP
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Status saksi dilindungi Rui Pinto, pelapor kasus Manchester City, dicabut di Portugal setelah vonis bersalah yang disebut "bersejarah"
Perlindungan dicabut untuk Pinto
Menurut The Guardian, otoritas Portugal secara resmi telah mencabut status saksi yang dilindungi milik Pinto. Peretas berusia 37 tahun itu, yang mendirikan situs Football Leaks, awalnya masuk ke program perlindungan negara pada 2020 setelah memberi polisi akses ke jutaan file rahasia.
Terlepas dari serangan fisik di Lisbon pada April lalu yang membuat alis Pinto memar, polisi setempat secara kontroversial menilai ancaman saat ini terhadap keselamatannya rendah. Para pejabat dilaporkan menyarankan warga negara Portugal itu untuk secara ketat membatasi penggunaan media sosialnya dan tetap waspada saat berinteraksi dengan keluarga.
Pencabutan pengamanan yang mendadak ini terjadi tepat setelah Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dakwaan finansial. Kebocoran data awal Pinto, yang dibagikan kepada Der Spiegel pada 2018, menjadi pemicu utama penyelidikan selama sembilan tahun terhadap praktik akuntansi klub Etihad tersebut.
- AFP
Mengkritik Manchester City dan Infantino
Menyusul putusan penting pada Selasa terhadap City, Pinto menggunakan media sosial untuk menyampaikan penilaian keras terhadap jajaran pimpinan klub. Ia menyebut putusan itu sebagai "keputusan bersejarah bagi sepak bola Inggris" dan menuduh para petinggi Etihad beroperasi dengan impunitas penuh selama hampir satu dekade.
"Sejak awal, mereka telah menunjukkan kurangnya rasa hormat secara total terhadap aturan, terhadap badan-badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur permainan, terhadap integritas kompetisi, terhadap klub-klub lain dan, yang terpenting, terhadap para suporter," tulis Pinto di X. Ia menutup penilaiannya dengan menyatakan bahwa "tahun demi tahun kecurangan, kebohongan, dan manipulasi akhirnya akan membawa konsekuensi."
Pinto juga melancarkan kecaman keras terhadap presiden FIFA Gianni Infantino, dengan merujuk pada masa tugas pejabat itu sebelumnya sebagai sekretaris jenderal UEFA. Ia menuduh bahwa Infantino secara aktif mengabaikan jalur yang semestinya untuk melindungi City dan Paris Saint-Germain dari sanksi Eropa yang berat pada 2014.
"Melihat tindakannya sebagai sekretaris jenderal UEFA dan, belakangan ini, sebagai presiden FIFA, saya hanya bisa mengatakan, menurut pendapat sederhana saya, bahwa Gianni Infantino telah menjadi kanker bagi sepak bola dan seharusnya tidak memiliki tempat dalam masa depan olahraga ini," tulisnya.
Dampak dari Football Leaks
Pinto tetap menjadi figur yang sangat memecah belah di dunia sepak bola global. Meski banyak dipuji oleh para pendukung transparansi karena membongkar manipulasi finansial yang meluas, ia juga memiliki catatan kriminal. Pada September 2023, ia dijatuhi hukuman penjara empat tahun yang ditangguhkan di Portugal atas percobaan pemerasan, akses data ilegal, dan pelanggaran korespondensi.
Pengungkapannya terus mengguncang kemapanan dunia sepak bola. Meski City berhasil membatalkan larangan sebelumnya dari Liga Champions UEFA di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada 2020, mereka tidak bisa lolos dari pengawasan domestik.
Pada akhirnya, Premier League memutuskan pekan ini bahwa raksasa Inggris itu menyamarkan pendanaan lebih dari £900 juta melalui kontrak komersial 'palsu' dan pembukuan palsu.
- Getty
Menunggu banding itu
Manchester City kini menghadapi perlombaan dengan waktu untuk menentang putusan mengejutkan Premier League. Klub itu memiliki waktu hingga Jumat, 2 Oktober, untuk secara resmi mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut.
Sementara itu, Pinto akan dipaksa menjalani realitas barunya tanpa perlindungan negara. Saat dunia sepak bola menantikan konfirmasi akhir atas hukuman yang akan segera dijatuhkan kepada City, keselamatan sang whistleblower tetap menjadi topik sorotan publik yang intens.
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