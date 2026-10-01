Menyusul putusan penting pada Selasa terhadap City, Pinto menggunakan media sosial untuk menyampaikan penilaian keras terhadap jajaran pimpinan klub. Ia menyebut putusan itu sebagai "keputusan bersejarah bagi sepak bola Inggris" dan menuduh para petinggi Etihad beroperasi dengan impunitas penuh selama hampir satu dekade.

"Sejak awal, mereka telah menunjukkan kurangnya rasa hormat secara total terhadap aturan, terhadap badan-badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur permainan, terhadap integritas kompetisi, terhadap klub-klub lain dan, yang terpenting, terhadap para suporter," tulis Pinto di X. Ia menutup penilaiannya dengan menyatakan bahwa "tahun demi tahun kecurangan, kebohongan, dan manipulasi akhirnya akan membawa konsekuensi."

Pinto juga melancarkan kecaman keras terhadap presiden FIFA Gianni Infantino, dengan merujuk pada masa tugas pejabat itu sebelumnya sebagai sekretaris jenderal UEFA. Ia menuduh bahwa Infantino secara aktif mengabaikan jalur yang semestinya untuk melindungi City dan Paris Saint-Germain dari sanksi Eropa yang berat pada 2014.

"Melihat tindakannya sebagai sekretaris jenderal UEFA dan, belakangan ini, sebagai presiden FIFA, saya hanya bisa mengatakan, menurut pendapat sederhana saya, bahwa Gianni Infantino telah menjadi kanker bagi sepak bola dan seharusnya tidak memiliki tempat dalam masa depan olahraga ini," tulisnya.



