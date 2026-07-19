Sementara Spanyol setidaknya sesekali mampu menciptakan ancaman gol dan menguji kiper Emiliano Martinez—terutama pada babak kedua—tim Argentina justru tampil sama sekali tidak berbahaya. Akibatnya, hingga babak pertama berakhir, tak satu pun dari total tiga tembakan ke gawang yang dicatat atas nama Lionel Messi dan rekan-rekannya—sejak 1966, Argentina belum pernah mencatatkan nol tembakan ke gawang pada babak pertama pertandingan Piala Dunia.

Dan situasinya semakin memburuk: Setelah 90 menit tanpa gol berlalu, Argentina menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang di final. Mungkin ini akan menjadi rekor negatif yang tak terlupakan. Baru pada menit ke-115, sebuah umpan silang dari Lionel Messi melesat tipis di atas sudut jauh gawang dan dihitung sebagai tembakan ke gawang.

Tim Amerika Selatan ini, terutama dalam pertandingan final yang sangat dinantikan ini, lebih fokus pada pertahanan dan sekali lagi menonjol karena gaya bermain mereka yang sangat keras. Hasilnya: Enzo Fernandez diusir dari lapangan dengan kartu kuning-merah sesaat sebelum akhir waktu reguler setelah melakukan pelanggaran brutal terhadap Pau Cubarsi.







