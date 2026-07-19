Menurut penyedia data Opta, hanya ada tiga tembakan ke gawang selama 45 menit pertama pada Minggu di New York/New Jersey. Sejak pencatatan data dimulai pada Piala Dunia 1966, belum pernah ada jumlah tembakan ke gawang yang begitu sedikit pada babak pertama final Piala Dunia.
Diterjemahkan oleh
Statistik yang mengejutkan! Argentina mencetak rekor negatif yang akan dikenang selamanya dalam final Piala Dunia melawan Spanyol
Sementara Spanyol setidaknya sesekali mampu menciptakan ancaman gol dan menguji kiper Emiliano Martinez—terutama pada babak kedua—tim Argentina justru tampil sama sekali tidak berbahaya. Akibatnya, hingga babak pertama berakhir, tak satu pun dari total tiga tembakan ke gawang yang dicatat atas nama Lionel Messi dan rekan-rekannya—sejak 1966, Argentina belum pernah mencatatkan nol tembakan ke gawang pada babak pertama pertandingan Piala Dunia.
Dan situasinya semakin memburuk: Setelah 90 menit tanpa gol berlalu, Argentina menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang di final. Mungkin ini akan menjadi rekor negatif yang tak terlupakan. Baru pada menit ke-115, sebuah umpan silang dari Lionel Messi melesat tipis di atas sudut jauh gawang dan dihitung sebagai tembakan ke gawang.
Tim Amerika Selatan ini, terutama dalam pertandingan final yang sangat dinantikan ini, lebih fokus pada pertahanan dan sekali lagi menonjol karena gaya bermain mereka yang sangat keras. Hasilnya: Enzo Fernandez diusir dari lapangan dengan kartu kuning-merah sesaat sebelum akhir waktu reguler setelah melakukan pelanggaran brutal terhadap Pau Cubarsi.
- (C)Getty Images
Ferran Torres mencetak gol yang menghancurkan hati Argentina pada babak perpanjangan waktu
Sementara itu, tim Spanyol yang secara permainan jauh lebih aktif pun kesulitan menciptakan peluang gol, terutama karena kondisi lapangan di MetLife Stadium yang sulit untuk dimainkan. Kiper Argentina, Martinez, tetap harus berulang kali melakukan penyelamatan krusial dan menjadi satu-satunya alasan mengapa Albiceleste berhasil bertahan hingga babak perpanjangan waktu.
Di babak perpanjangan waktu, Ferran Torres yang baru masuk sebagai pemain pengganti akhirnya mencetak gol yang sangat layak untuk membawa Spanyol memimpin (106'). Di menit-menit akhir pertandingan, Argentina—meski bermain dengan pemain lebih sedikit—masih mampu menciptakan ancaman, namun Giuliano Simeone gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan (120').
Bagi Spanyol, ini adalah gelar Piala Dunia kedua setelah 2010, sementara Argentina pada akhirnya gagal tipis dalam upaya mempertahankan gelar untuk ketiga kalinya dalam sejarah Piala Dunia.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami