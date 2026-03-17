Statistik yang luar biasa! Di salah satu klub papan atas Serie A, pemain Italia hanya bermain selama satu menit pada musim ini

Como sedang menjalani musim keduanya setelah kembali promosi ke Serie A. Klub yang dimiliki oleh saudara miliarder Indonesia, Robert Budi dan Michael Bambang Hartono, ini tampil kompetitif di papan atas klasemen dan memiliki harapan yang realistis untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah meraih kemenangan 2-1 dalam laga sengit melawan Roma pada hari Minggu, Como saat ini menduduki peringkat keempat klasemen.

Pelatih Fabregas dianggap sebagai calon pelatih top di klub pertamanya sebagai pelatih kepala. Ia telah mengumpulkan beberapa pemain profesional ternama dalam skuadnya. Di antara pemain kunci tim ini terdapat mantan bintang muda Real Madrid Nico Paz (Argentina, 21) dan Jacobo Ramon (Spanyol, 21), mantan juara Liga Champions Sergi Roberto (Spanyol, 34), serta penyerang top asal Yunani Anastasios Douvakis (26, 10 gol musim ini). Sebelum musim ini, pemain Spanyol peraih gelar juara Eropa, Alvaro Morata (33), juga bergabung.

Selain itu, ada dua pemain profesional asal Jerman, yaitu bek Marc Oliver Kempf (31) dan penyerang sayap Nicolas Kühn (26). Sebaliknya, pemain asal Italia sangatlah langka: selain pemain berpengalaman Goldaniga, hanya Mauro Vigorito (35) yang masih menjadi bagian dari tim.