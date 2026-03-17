Como 1907 telah berhasil membangun tim papan atas di Serie A dalam waktu singkat. Namun, tim tersebut hampir seluruhnya terdiri dari pemain non-Italia.
Diterjemahkan oleh
Statistik yang luar biasa! Di salah satu klub papan atas Serie A, pemain Italia hanya bermain selama satu menit pada musim ini
Sebuah statistik dari Corriere dello Sport menunjukkan bahwa pada musim ini, hanya ada satu pemain Italia yang tampil selama tepat satu menit untuk tim asuhan pelatih Cesc Fabregas (38): Bek Edoardo Goldaniga (32) diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir selama 60 detik dalam kemenangan tandang 2-1 atas Fiorentina pada bulan September.
Sebagai perbandingan: Dalam peringkat Serie A, Hellas Verona yang berada di posisi terbawah klasemen menempati urutan kedua dari bawah dalam hal menit bermain pemain Italia, dengan 4.137 menit. Cagliari Calcio mengumpulkan menit bermain terbanyak dari para pemain profesional asal negara juara dunia empat kali tersebut, yaitu 18.868 menit. Diikuti oleh Cremonese (16.212), Fiorentina (14.873), Pisa (12.895), dan Lazio (12.255).
- Getty Images
Como 1907 melaju menuju Liga Champions
Como sedang menjalani musim keduanya setelah kembali promosi ke Serie A. Klub yang dimiliki oleh saudara miliarder Indonesia, Robert Budi dan Michael Bambang Hartono, ini tampil kompetitif di papan atas klasemen dan memiliki harapan yang realistis untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah meraih kemenangan 2-1 dalam laga sengit melawan Roma pada hari Minggu, Como saat ini menduduki peringkat keempat klasemen.
Pelatih Fabregas dianggap sebagai calon pelatih top di klub pertamanya sebagai pelatih kepala. Ia telah mengumpulkan beberapa pemain profesional ternama dalam skuadnya. Di antara pemain kunci tim ini terdapat mantan bintang muda Real Madrid Nico Paz (Argentina, 21) dan Jacobo Ramon (Spanyol, 21), mantan juara Liga Champions Sergi Roberto (Spanyol, 34), serta penyerang top asal Yunani Anastasios Douvakis (26, 10 gol musim ini). Sebelum musim ini, pemain Spanyol peraih gelar juara Eropa, Alvaro Morata (33), juga bergabung.
Selain itu, ada dua pemain profesional asal Jerman, yaitu bek Marc Oliver Kempf (31) dan penyerang sayap Nicolas Kühn (26). Sebaliknya, pemain asal Italia sangatlah langka: selain pemain berpengalaman Goldaniga, hanya Mauro Vigorito (35) yang masih menjadi bagian dari tim.
Para pencetak gol terbanyak Como Calcio musim ini
Nama Usia Negara Gol Anastasios Douvakis 26 tahun Yunani 10 Nico Paz 21 tahun Argentina 9 Martin Baturina 23 tahun Kroasia 5 Marc Oliver Kempf 31 tahun Jerman 4 Lucas Da Cunha 24 tahun Prancis 3