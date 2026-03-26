Statistik mengejutkan Adam Wharton membuat Declan Rice disebut sebagai panutan yang sempurna — gelandang Crystal Palace itu mencari inspirasi dari rivalnya di Arsenal dan timnas Inggris
Kapan terakhir kali Wharton mencetak gol?
Pemain berbakat Wharton melakukan debut seniornya bersama klub asal kotanya, Blackburn, pada usia 18 tahun pada Agustus 2022. Kurang dari 18 bulan kemudian, ia didatangkan ke Selhurst Park melalui kesepakatan transfer yang nilainya berpotensi mencapai £22 juta ($29 juta).
Ia telah tampil dalam 84 pertandingan sebagai pemain Palace - memenangkan Piala FA dan Community Shield sekaligus tampil di panggung kontinental dalam Liga Konferensi. Setelah melakukan debut seniornya bersama timnas Inggris pada 2024 - masuk dalam skuad Kejuaraan Eropa musim panas itu - ia kini telah mengoleksi tiga caps.
Kemajuan positif tidak diragukan lagi telah dicapai, tetapi gol terakhir Wharton tercatat pada 20 Januari 2024 dalam pertandingan Championship untuk Blackburn melawan Huddersfield. Mengingat gaya permainannya yang penuh aksi dan kemauannya untuk maju ke depan, kemandekan selama dua tahun itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang mengejutkan.
Ikuti jejak Rice: Wharton disarankan untuk menjadikan bintang Arsenal itu sebagai inspirasi
Saat diminta menjelaskan hal tersebut dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, mantan striker Palace, Morrison—yang berbicara melalui Freebets.com, situs penawaran taruhan Piala Dunia—mengatakan: “Dia tidak bisa menendang bola dengan benar. Ketika saya melihatnya di tepi kotak penalti, saya tidak pernah berpikir dia akan melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang. Jadi itulah masalahnya - dia pasti harus menambah jumlah gol dalam permainannya.
“Ketika melihat pemain seperti Declan Rice, yang mencetak gol dan menguasai seluruh lapangan—saya tahu mereka adalah pemain yang berbeda—tapi menurut saya Adam Wharton perlu menambah gol dalam permainannya. Ketika saya melihatnya di tepi kotak penalti, dia tidak pernah menendang bola dengan cukup bersih. Jadi, Anda melihatnya sambil berpikir bahwa dia masih memiliki banyak hal yang perlu ditambahkan ke permainannya dan untuk berkembang. Tapi dia akan sampai di sana karena dia masih berada di usia yang tepat.”
Ketika ditanya lebih lanjut tentang perlunya menjadikan bintang Arsenal dan Inggris, Rice, sebagai panutan—mengingat permainannya awalnya kurang produktif dalam mencetak gol di West Ham—Morrison menambahkan: “Saya pikir Declan adalah tolok ukur yang tepat. Saat dia bergabung dengan timnas Inggris, itulah jenis pemain yang harus dia ajak bicara.
“Rice tidak mencetak banyak gol, baru setelah dia pindah ke Arsenal, Declan membawa permainannya ke level yang sama sekali berbeda. Hal itu mungkin terjadi pada Adam Wharton ketika dia meninggalkan Palace, pindah ke klub besar, dan menambah jumlah golnya. Mereka mungkin menempatkannya di posisi berbeda di mana dia lebih banyak menyerang ke depan dan menciptakan peluang. Jadi, ya, dia bisa menjadikan seseorang seperti Declan Rice sebagai tolok ukur.”
Wharton vs Anderson: Siapa yang lebih baik sebagai pemain nomor 6?
Untuk saat ini, Wharton disejajarkan dengan bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson—karena keduanya bersaing untuk mengisi posisi gelandang bertahan Inggris. Perdebatan sengit pun muncul di dunia maya, dan Morisson turut menyuarakan pendapatnya ketika ditanya gelandang pengatur bola mana yang paling ia nilai tinggi: “Itu pertanyaan yang sulit. Menurut saya, saat keduanya dipanggil ke timnas Inggris, Wharton berada di atas Anderson pada saat itu. Namun sekarang, saya rasa Anderson berada di atas Wharton. Saya pikir jika Piala Dunia dimulai besok, Thomas Tuchel akan memainkan Anderson di posisi itu bersama Declan Rice.
“Tapi bagi saya, saya menyukai Adam Wharton. Dia pemain yang luar biasa—dan begitu pula Anderson. Keunggulan Anderson adalah dia bisa menutupi area lapangan. Saya pikir dia lebih cepat—Adam Wharton bukan yang tercepat di lapangan—tapi yang membuat Wharton istimewa adalah dia pemain sepak bola yang indah untuk ditonton.
“Anderson saat ini seperti paket lengkap. Jadi saya mungkin akan mengatakan saat ini, Anderson mungkin lebih unggul darinya. Tapi saya pikir dalam satu atau dua tahun, saya yakin Wharton akan jauh melampaui Elliot Anderson. Saya sangat menghargai kedua pemain ini. Tapi menurut saya, Wharton, Anda tahu—masih ada beberapa hal yang kurang dalam permainannya—tapi dia masih muda, lebih muda dari Anderson. Saya yakin dia akan melampaui Anderson dalam beberapa tahun ke depan.”
Impian Piala Dunia & Perburuan Trofi: Penutup musim yang gemilang bagi Wharton
Wharton dan Anderson berharap bisa bergabung dengan Rice dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini. Keduanya mendapat kesempatan dari Tuchel untuk tampil dalam laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang — meskipun Anderson tidak akan bermain pada pertandingan pertama karena termasuk dalam kelompok pemain yang diizinkan bergabung lebih lambat.
Akibatnya, Wharton berpotensi mendapat kesempatan untuk menunjukkan performa terbaiknya melawan tim Amerika Selatan di Stadion Wembley pada hari Jumat. Ia masih memiliki delapan pertandingan Liga Premier yang tersisa bersama Palace musim ini, sekaligus membantu tim tersebut melaju ke perempat final Liga Konferensi, dan ia sangat ingin mencetak gol pertamanya dalam waktu dekat.