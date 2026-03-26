Statistik mengejutkan Adam Wharton membuat Declan Rice disebut sebagai panutan yang sempurna — gelandang Crystal Palace itu mencari inspirasi dari rivalnya di Arsenal dan timnas Inggris

Saat diminta menjelaskan hal tersebut dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, mantan striker Palace, Morrison—yang berbicara melalui Freebets.com, situs penawaran taruhan Piala Dunia—mengatakan: “Dia tidak bisa menendang bola dengan benar. Ketika saya melihatnya di tepi kotak penalti, saya tidak pernah berpikir dia akan melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang. Jadi itulah masalahnya - dia pasti harus menambah jumlah gol dalam permainannya.

“Ketika melihat pemain seperti Declan Rice, yang mencetak gol dan menguasai seluruh lapangan—saya tahu mereka adalah pemain yang berbeda—tapi menurut saya Adam Wharton perlu menambah gol dalam permainannya. Ketika saya melihatnya di tepi kotak penalti, dia tidak pernah menendang bola dengan cukup bersih. Jadi, Anda melihatnya sambil berpikir bahwa dia masih memiliki banyak hal yang perlu ditambahkan ke permainannya dan untuk berkembang. Tapi dia akan sampai di sana karena dia masih berada di usia yang tepat.”

Ketika ditanya lebih lanjut tentang perlunya menjadikan bintang Arsenal dan Inggris, Rice, sebagai panutan—mengingat permainannya awalnya kurang produktif dalam mencetak gol di West Ham—Morrison menambahkan: “Saya pikir Declan adalah tolok ukur yang tepat. Saat dia bergabung dengan timnas Inggris, itulah jenis pemain yang harus dia ajak bicara.

“Rice tidak mencetak banyak gol, baru setelah dia pindah ke Arsenal, Declan membawa permainannya ke level yang sama sekali berbeda. Hal itu mungkin terjadi pada Adam Wharton ketika dia meninggalkan Palace, pindah ke klub besar, dan menambah jumlah golnya. Mereka mungkin menempatkannya di posisi berbeda di mana dia lebih banyak menyerang ke depan dan menciptakan peluang. Jadi, ya, dia bisa menjadikan seseorang seperti Declan Rice sebagai tolok ukur.”