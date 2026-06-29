Star dilaporkan telah meminta untuk diajak bicara: Apakah ada "keraguan besar" di FC Bayern terkait Michael Olise?

Seperti dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol AS, pemain sayap tersebut ingin berbicara dengan Bayern setelah Piala Dunia berakhir untuk mengetahui bagaimana klub tersebut menilai perkembangannya dan apa rencana mereka untuknya di masa depan.

Hal itu tentu saja sesuai dengan keinginan Bayern; bagaimanapun, klub asal Munich tersebut diketahui ingin memperpanjang kontrak Olise yang masih berlaku hingga 2029, karena mereka memandangnya sebagai bintang besar saat ini dan di masa depan. Fakta bahwa Olise dan para penasihatnya dilaporkan belum menanggapi tawaran pembicaraan konkret dari pihak Bayern tersebut, kabarnya telah menimbulkan keraguan di markas klub di Säbener Straße.