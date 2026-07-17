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"Standar yang diterapkan sangat tinggi" - Trent Alexander-Arnold terkesan dengan Jose Mourinho yang "intens" saat Real Madrid memulai pramusim
Awal yang berat bagi kampanye pramusim Real Madrid
Menurut Alexander-Arnold, pramusim Real Madrid 2026-27 sudah sesuai dengan ekspektasi dalam hal intensitas. Latihan di bawah asuhan Mourinho di Ciudad Real Madrid diwarnai dengan sesi ganda yang melelahkan di tengah teriknya cuaca Madrid, persis seperti beban latihan yang diantisipasi para pemain saat kembali ke Valdebebas.
Alexander-Arnold, saat berbicara kepada saluran resmi klub setelah sesi-sesi latihan baru-baru ini, menegaskan bahwa hari-hari awal ini memang seberat yang diharapkan. "Sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Cuacanya panas dan intensitasnya sangat tinggi. Kami sedang menjalani pramusim, dan itulah yang kami harapkan. Ada banyak sesi latihan yang berat, banyak sesi ganda, jadi sejauh ini intensitasnya memang tinggi," kata bek kanan tersebut.
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Persiapan musim panas Trent dan kesiapannya untuk kembali
Alexander-Arnold memastikan dirinya tiba dalam kondisi prima setelah jeda musim panas. Ia memanfaatkan beberapa minggu pertama untuk beristirahat sebelum mengalihkan fokus ke latihan lari dan memulihkan tingkat kebugarannya, guna memastikan dirinya benar-benar siap saat tim berkumpul kembali.
"Di musim panas, kamu punya beberapa minggu libur, lalu beberapa minggu berikutnya untuk kembali berlari dan memulihkan kebugaranmu," jelasnya. "Sekarang, di masa pramusim, kamu harus kembali dalam kondisi prima. Jadi, aku sudah siap dan sangat menantikan untuk kembali."
Pujian tinggi atas intensitas dan standar yang diterapkan Mourinho
Topik pembicaraan terbesar seputar klub raksasa Spanyol ini pada musim panas ini adalah kembalinya Mourinho untuk masa jabatan keduanya sebagai pelatih. Alexander-Arnold, yang sebelumnya pernah berhadapan dengan pelatih asal Portugal itu sebagai lawan, langsung terkesan dengan pendekatan sang pelatih sejak hari pertama.
Dia berkata: "Bersama Mourinho? Sangat bagus, sangat bagus. Saya selalu mengagumi sang pelatih. Saya pernah bermain melawannya beberapa kali dan merupakan suatu kebanggaan bisa bekerja sama dengannya dan timnya.
"Dia sangat intens. Prinsip-prinsip dan standar ekspektasinya sangat tinggi, jadi saya menantikan bagaimana, seiring kita semakin mengenal satu sama lain, kita akan semakin banyak belajar dan semakin banyak pula yang bisa dia ajarkan kepada kita. Dan kami semua bersedia serta antusias untuk belajar dan berkembang. Saya yakin dia akan mengajarkan banyak hal kepada kami dan membantu kami meraih trofi tahun ini."
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Tujuan pramusim yang jelas seiring dengan diletakkannya fondasi
Ke depan, fokus Alexander-Arnold tetap sederhana dan berorientasi pada proses. Prioritas utama saat ini adalah kebugaran fisik yang dipadukan dengan penyerapan prinsip-prinsip taktis Mourinho agar tim dapat menampilkan identitas yang jelas begitu pertandingan kompetitif dimulai.
"Tujuan pramusim? Ini tentang menjaga kebugaran, memahami prinsip-prinsip taktik, dan cara pelatih ingin kami bermain," tambahnya. "Memahami bagaimana kami akan mengatur formasi dan menampilkan diri untuk musim ini. Dan, sederhananya, menjaga kebugaran, kembali beraksi, serta menemukan kembali ritme permainan kami. Saya sudah lama absen, jadi senang rasanya akhirnya bisa kembali dan membangun fondasi yang kokoh untuk musim yang sukses."
Dengan reputasi Mourinho yang terkenal menuntut komitmen penuh—yang telah teruji selama masa jabatannya yang sukses sebelumnya di klub ini—komentar Alexander-Arnold menegaskan bahwa skuad sudah siap menerima standar tinggi yang diperlukan agar Real Madrid dapat kembali bersaing di berbagai ajang musim ini.
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