"Standar yang diterapkan sangat tinggi" - Trent Alexander-Arnold terkesan dengan Jose Mourinho yang "intens" saat Real Madrid memulai pramusim

Topik pembicaraan terbesar seputar klub raksasa Spanyol ini pada musim panas ini adalah kembalinya Mourinho untuk masa jabatan keduanya sebagai pelatih. Alexander-Arnold, yang sebelumnya pernah berhadapan dengan pelatih asal Portugal itu sebagai lawan, langsung terkesan dengan pendekatan sang pelatih sejak hari pertama.

Dia berkata: "Bersama Mourinho? Sangat bagus, sangat bagus. Saya selalu mengagumi sang pelatih. Saya pernah bermain melawannya beberapa kali dan merupakan suatu kebanggaan bisa bekerja sama dengannya dan timnya.

"Dia sangat intens. Prinsip-prinsip dan standar ekspektasinya sangat tinggi, jadi saya menantikan bagaimana, seiring kita semakin mengenal satu sama lain, kita akan semakin banyak belajar dan semakin banyak pula yang bisa dia ajarkan kepada kita. Dan kami semua bersedia serta antusias untuk belajar dan berkembang. Saya yakin dia akan mengajarkan banyak hal kepada kami dan membantu kami meraih trofi tahun ini."