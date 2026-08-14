Raksasa Ukraina Shakhtar Donetsk sedang aktif berupaya memainkan laga kandang Liga Champions mereka di Stamford Bridge untuk kampanye mendatang.

Klub itu terusir dari kandang mereka, Donbas Arena, sejak 2014 setelah aneksasi Donetsk yang didukung Rusia. Meski belakangan mereka menggunakan berbagai stadion di Polandia, Jerman, dan Slovenia untuk malam-malam kompetisi Eropa, daya tarik London kini menjadi fokus utama tim eksekutif mereka.

Langkah ini akan membuat sepakbola elite Eropa kembali ke Fulham Road meski Chelsea gagal lolos ke kompetisi tersebut. Menurut Ben Jacobs, Stamford Bridge berada dalam posisi yang baik untuk menjadi tuan rumah pertandingan Shakhtar musim ini seiring pembicaraan antara kedua organisasi terus berlanjut.