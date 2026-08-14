Getty Images
Diterjemahkan oleh
Stamford Bridge akan menjadi tuan rumah laga Liga Champions meski Chelsea absen dari kompetisi elite Eropa musim ini
Shakhtar membidik kepindahan ambisius ke London
Raksasa Ukraina Shakhtar Donetsk sedang aktif mengupayakan untuk memainkan laga kandang Liga Champions mereka di Stamford Bridge untuk kampanye mendatang.
Klub itu terusir dari kandang mereka, Donbas Arena, sejak 2014 menyusul aneksasi Donetsk yang didukung Rusia. Meski belakangan mereka menggunakan berbagai stadion di Polandia, Jerman, dan Slovenia untuk malam-malam kompetisi Eropa, daya tarik London kini menjadi fokus utama tim eksekutif mereka.
Langkah ini akan membuat sepakbola elite Eropa kembali ke Fulham Road meski Chelsea gagal lolos ke kompetisi tersebut. Menurut Ben Jacobs, Stamford Bridge berada dalam posisi yang baik untuk menjadi tuan rumah laga-laga Shakhtar musim ini seiring pembicaraan antara kedua organisasi terus berlanjut.
- Getty Images
Memperkuat koneksi Chelsea
Hubungan antara Chelsea dan Shakhtar berkembang pesat dalam delapan belas bulan terakhir, yang sebagian besar dipicu oleh transfer besar Mykhailo Mudryk ke London pada awal 2023. Ikatan ini kemudian semakin diperkuat melalui kolaborasi dalam ajang amal Game4Ukraine, yang menggalang dana besar untuk upaya kemanusiaan.
Bagi Shakhtar, bermain di London Barat menawarkan peluang unik untuk menjangkau komunitas ekspatriat yang besar. Saat ini ada sekitar 32.000 penduduk kelahiran Ukraina yang tinggal di ibu kota, dengan perkiraan lebih dari 100.000 orang berdarah Ukraina menetap di seluruh Britania Raya.
Kendala penjadwalan dan regulasi
Finis mengecewakan Chelsea di posisi ke-10 Premier League musim lalu tanpa disadari telah membuka jalan bagi pengaturan ini. Tanpa beban jadwal Eropa mereka sendiri, konflik logistik terkait perawatan lapangan dan keamanan pada hari pertandingan menjadi lebih sedikit.
Namun, rencana ini tetap memerlukan persetujuan resmi dari berbagai badan pengatur. UEFA dan Dewan Hammersmith and Fulham sama-sama harus memberikan lampu hijau untuk pertandingan tambahan tersebut sebelum kesepakatan ini bisa disahkan secara resmi oleh semua pihak yang terlibat.
Keputusan ini akan menjadi momen bersejarah bagi stadion tersebut, yang sudah lama menjadi benteng Chelsea di kompetisi Eropa. Para suporter mungkin akan merasa ganjil melihat klub lain menempati kandang mereka pada malam-malam Liga Champions, tetapi manfaat kemanusiaan dan diplomatik tampaknya menjadi faktor pendorong bagi jajaran pimpinan Chelsea.
- Getty Images
Keputusan diperkirakan akan diambil dalam beberapa hari.
Dunia sepakbola kini menunggu lampu hijau resmi untuk kesepakatan berbagi stadion yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Orang dalam menyebut negosiasi telah mencapai tahap krusial, dengan detail akhir terkait keamanan dan tiket sedang dirampungkan.
Prospek menyaksikan tim-tim seperti Real Madrid, Bayern Munich, atau Manchester City berbaris di Stamford Bridge dengan membawa nama Shakhtar menambah lapisan menarik pada format baru Liga Champions yang mulai diperkenalkan musim ini.
Sementara proses administratif terus berjalan, tenggat waktu untuk pengumuman sangat ketat. Menurut pembaruan terbaru mengenai situasi ini, Shakhtar diperkirakan akan menyampaikan keputusan mereka pekan depan terkait di mana mereka akan memainkan laga kandang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami