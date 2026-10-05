AFP
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Stale Solbakken ungkap detail pembicaraan dari hati ke hati dengan Erling Haaland sebelum menarik bintang Manchester City itu keluar saat Norwegia kalah dari Portugal
Haaland menghadapi ancaman kelelahan dan cedera
Setelah menjalani musim panas yang melelahkan di Piala Dunia, lalu langsung kembali menjalani tugas bersama klub dan tim nasional, Haaland tampak kelelahan secara fisik dalam jeda internasional terbaru. Beban itu terlihat jelas saat ia gagal mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun, sebuah kejadian langka bagi penyerang produktif berusia 26 tahun itu.
Penyerang City itu terlihat jelas tertatih-tatih sebelum ditarik keluar pada menit ke-67, yang menimbulkan kecemasan besar bagi klubnya. Dengan laga-laga penting melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain sudah di depan mata, Enzo Maresca tentu sangat berharap ada kabar positif terkait senjata utama timnya di lini serang itu.
- AFP
Solbakken ungkap pembicaraan empat mata soal taktik
Solbakken tidak menahan diri saat menggambarkan tekanan yang dibebankan kepada bintang andalannya itu, dengan menyebut jadwal saat ini "benar-benar gila" bagi para pemain yang bersaing di level tertinggi. Sang pelatih mengungkapkan bahwa ia melakukan pembicaraan mendalam dengan Haaland untuk mengukur kesiapan sang pemain menghadapi laga kontra Portugal, sebelum akhirnya memutuskan untuk membatasi menit bermainnya demi melindungi kesehatannya dalam jangka panjang.
"Dalam pertandingan hari ini, dia memberi kami 60 menit yang bagus," jelas Solbakken, seperti dikutip dari Dagbladet. "Dia bermain 90 menit dua kali melawan Denmark dan Portugal [pada pertandingan pertama]. Dia kelelahan saat melawan Wales. Itu sebabnya kami melakukan pembicaraan dari hati ke hati kemarin. Kami membahas semua kemungkinan yang ada."
Pembahasan itu bahkan menyinggung kemungkinan Haaland hanya tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk menjaga kebugarannya. "Mungkin dia bisa bermain pada 45 menit terakhir melawan Portugal. Itu memang sempat dibahas. Tetapi dia punya firasat dan perasaan yang sangat buruk soal itu. Dia pernah mengalami dimasukkan bermain di Piala Liga dan itu tidak berjalan bagus. Saya sangat puas dia bisa mengerahkan 60 menit yang bagus," tambahnya.
Pelatih mengeluhkan jadwal yang tak kenal henti
Solbakken tidak menahan diri saat menggambarkan jadwal padat yang dihadapi Norwegia, setelah menjalani periode berat ketika tim nasional memainkan empat laga Nations League hanya dalam 11 hari. Solbakken secara terbuka mengakui sulitnya situasi tersebut, seraya mencatat bahwa meski tim tidak punya pilihan selain memenuhi jadwal pertandingan mereka, dampak fisiknya tidak bisa dimungkiri.
"Ini berat. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Kami hanya harus memainkan pertandingan yang kami dipanggil untuk jalani. Ini berat. Bagi mereka yang bermain di Liga Champions dan hanya mendapat sedikit libur, ini lebih brutal dibanding yang lain. Terutama bagi para pemain yang tidak mendapat libur musim panas ini karena Piala Dunia dan karena mereka melaju jauh. Kami melakukan itu," kata Solbakken.
- AFP
Menjelang jeda internasional November
Norwegia saat ini berada di dasar klasemen grup Nations League mereka, sejajar dengan Wales dengan raihan tiga poin setelah empat pertandingan. Meski hasilnya mengecewakan, Solbakken tetap optimistis dengan arah taktik timnya. Ia meyakini bahwa jika bisa membuat para pemain terbaiknya bugar dan tersedia, penampilan yang terlihat di Piala Dunia pada akhirnya akan berbuah poin di Nations League pada rangkaian laga terakhir. Fokus kini beralih ke November, saat laga melawan Wales dan Denmark akan menentukan nasib Norwegia di kompetisi ini.
"Raihan poinnya terlalu buruk. Tapi tidak ada masalah besar yang harus dipecahkan. Ini hanya soal terus melanjutkan apa yang sudah kami lakukan selama beberapa waktu dan yang telah memberi kami sukses besar. Kami akan mendapatkan lebih banyak lagi di masa depan jika pemain-pemain terbaik kami bersama kami," tegas sang pelatih.
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