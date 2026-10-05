Solbakken tidak menahan diri saat menggambarkan tekanan yang dibebankan kepada bintang andalannya itu, dengan menyebut jadwal saat ini "benar-benar gila" bagi para pemain yang bersaing di level tertinggi. Sang pelatih mengungkapkan bahwa ia melakukan pembicaraan mendalam dengan Haaland untuk mengukur kesiapan sang pemain menghadapi laga kontra Portugal, sebelum akhirnya memutuskan untuk membatasi menit bermainnya demi melindungi kesehatannya dalam jangka panjang.

"Dalam pertandingan hari ini, dia memberi kami 60 menit yang bagus," jelas Solbakken, seperti dikutip dari Dagbladet. "Dia bermain 90 menit dua kali melawan Denmark dan Portugal [pada pertandingan pertama]. Dia kelelahan saat melawan Wales. Itu sebabnya kami melakukan pembicaraan dari hati ke hati kemarin. Kami membahas semua kemungkinan yang ada."

Pembahasan itu bahkan menyinggung kemungkinan Haaland hanya tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk menjaga kebugarannya. "Mungkin dia bisa bermain pada 45 menit terakhir melawan Portugal. Itu memang sempat dibahas. Tetapi dia punya firasat dan perasaan yang sangat buruk soal itu. Dia pernah mengalami dimasukkan bermain di Piala Liga dan itu tidak berjalan bagus. Saya sangat puas dia bisa mengerahkan 60 menit yang bagus," tambahnya.