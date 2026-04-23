Staf Manchester United meyakini duet Leny Yoro dan Ayden Heaven bisa 'sebaik Gabriel dan William Saliba' saat Setan Merah mengincar transfer Micky van de Ven
Proses perombakan lini pertahanan sedang berlangsung
United sedang menjalani perombakan strategis besar-besaran di bawah bimbingan Omar Berrada, Jason Wilcox, dan Christopher Vivell. Setelah meraih kemenangan krusial di Stamford Bridge yang membawa klub ini ke ambang kualifikasi Liga Champions, jajaran manajemen kini berfokus pada stabilitas skuad jangka panjang. Meskipun keyakinan internal terhadap para pemain muda berada di level tertinggi sepanjang sejarah, masih ada kekhawatiran yang tersisa terkait catatan kebugaran para bek senior Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez, sehingga memicu pencarian pemain pengganti yang andal dan kidal untuk memberikan persaingan yang sangat dibutuhkan.
Gabriel-Saliba yang baru?
Staf klub telah mengidentifikasi Yoro (20) dan Heaven (19) sebagai fondasi masa depan pertahanan United, dengan membandingkan mereka secara langsung dengan duet-duet paling tangguh di Liga Premier. Terlepas dari optimisme ini, departemen perekrutan tetap bersikukuh bahwa beban kerja yang semakin berat di kompetisi Eropa menuntut kualitas yang lebih teruji.
Mengenai profil spesifik pemain yang dibutuhkan dan sentimen internal saat ini di Carrington, The Athletic melaporkan: "Ada orang-orang di United yang percaya bahwa Ayden Heaven dan Leny Yoro akan berkembang menjadi pasangan yang sama bagusnya dengan pasangan Arsenal, Gabriel dan William Saliba. Namun, staf perekrutan merasa perlu ada tambahan pemain untuk mengatasi beban kompetisi Liga Champions. Idealnya, mereka ingin menambah seorang bek kiri yang tangguh. Heaven sedang dalam perjalanan untuk membuktikan dirinya dalam hal itu, namun ada keraguan terhadap Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez setelah musim yang diwarnai cedera."
Van de Ven masuk dalam radar
Van de Ven masuk dalam daftar prioritas utama karena kecepatan pemulihannya dan kemampuannya dalam membawa bola, yang diyakini klub akan mengubah pendekatan taktis mereka. Meskipun kontraknya dengan Tottenham Hotspur masih berlaku hingga 2029, potensi degradasi tim asal London Utara tersebut dapat mempercepat proses kepindahannya.
Membahas minat terhadap pemain internasional Belanda tersebut dan strategi transfer yang lebih luas, laporan tersebut menambahkan: "Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Micky van de Ven. Pemain berusia 25 tahun ini diperkirakan akan menarik minat terlepas dari divisi mana pun yang akan ditempati Tottenham Hotspur, dan kepergiannya berpotensi terjadi. Kecepatan, kemampuan membawa bola, dan kemampuan tekelnya akan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi skuad United. Pendapatan dari Liga Champions dan hasil transfer akan menentukan seberapa banyak dana yang dapat dihabiskan United untuk memperkuat tim mereka."
Empat pemain incaran utama
Prioritas utama United saat ini adalah memastikan lolos ke Liga Champions guna membuka anggaran untuk empat rekrutan besar pada bursa transfer musim panas: seorang striker berpengalaman, gelandang baru, bek kiri, dan bek tengah. Klub juga harus mengelola kepergian Casemiro, yang akan membebaskan sekitar £18,2 juta dari gaji tahunan untuk mendanai rekrutan-rekrutan ini. Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat dan kemungkinan Manuel Ugarte akan dijual, hasil-hasil pertandingan mendatang akan menentukan daya beli akhir Ratcliffe dan kemampuannya untuk mendatangkan target-target kelas atas.