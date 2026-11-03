Tentang Next Gen dan tim putri, CEO Giovanni Carnevali mengatakan: "Kami harus memiliki proyek menyeluruh yang mencakup tim utama, Next Gen, dan pembinaan pemain muda. Kami harus mengembalikan pembinaan pemain muda seperti dalam beberapa tahun terakhir, sambil terus berupaya meningkatkan diri. Kami harus membawa lebih banyak unsur Italia ke dalam struktur kami. Next Gen harus menjadi kebanggaan klub ini, untuk membina pemain muda yang kelak bisa menjadi pemain Juventus. Kami juga memiliki tim putri, dan kami termasuk yang pertama percaya pada sepakbola putri. Sepakbola putri berkembang sangat pesat, cukup lihat hasil yang dicapai di luar negeri. Di Italia, perkembangannya menghadapi lebih banyak kesulitan, tetapi Juventus sangat diapresiasi atas semua kegiatan yang dilakukan dalam hal ini."