Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Allianz StadiumGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Stadion baru Juventus, Presiden Ferrero: "Gagasannya masih ada, tetapi kami belum memiliki rancangan proyek yang siap dilaksanakan"

Juventus
Serie A

Petinggi tertinggi Juventus angkat bicara

Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Gianluca Ferrero, presiden Juventus, berbicara tentang kemungkinan pembangunan stadion baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Juventus. "Tim putri dan Next Gen bermain di luar Turin. Tentu akan sangat menyenangkan bagi kami jika ada stadion kedua," seperti dilansir Gazzetta.it.

"Gagasan itu selalu ada, tetapi saat ini kami belum memiliki rencana pelaksanaan untuk mewujudkannya," pungkas Ferrero.

  • Tentang Next Gen dan tim putri, CEO Giovanni Carnevali mengatakan: "Kami harus memiliki proyek menyeluruh yang mencakup tim utama, Next Gen, dan pembinaan pemain muda. Kami harus mengembalikan pembinaan pemain muda seperti dalam beberapa tahun terakhir, sambil terus berupaya meningkatkan diri. Kami harus membawa lebih banyak unsur Italia ke dalam struktur kami. Next Gen harus menjadi kebanggaan klub ini, untuk membina pemain muda yang kelak bisa menjadi pemain Juventus. Kami juga memiliki tim putri, dan kami termasuk yang pertama percaya pada sepakbola putri. Sepakbola putri berkembang sangat pesat, cukup lihat hasil yang dicapai di luar negeri. Di Italia, perkembangannya menghadapi lebih banyak kesulitan, tetapi Juventus sangat diapresiasi atas semua kegiatan yang dilakukan dalam hal ini."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV