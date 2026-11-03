Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV

Gianluca Ferrero, presiden Juventus, berbicara tentang kemungkinan pembangunan stadion baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Juventus. "Tim putri dan Next Gen bermain di luar Turin. Tentu akan sangat menyenangkan bagi kami jika ada stadion kedua," seperti dilansir Gazzetta.it.

"Gagasan itu selalu ada, tetapi saat ini kami belum memiliki rencana pelaksanaan untuk mewujudkannya," pungkas Ferrero.