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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Srna kepada CM: "Saya ingin Modric atau Calhanoglu bermain di Shakhtar. Alisson, Kaua, Tobias... layak bermain untuk Inter dan Juventus. Perang itu mengerikan, kami tidak punya rumah sejak 2014, tetapi terima kasih kepada Italia atas dukungannya. Forza Cagliari selalu!"

Inter
Champions League
Shakhtar Donetsk
Inter vs Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
Newerton
A. Santana
Cagliari
Opini
FEATURES
Serie A
Juventus

Direktur olahraga yang juga mantan tokoh besar sepakbola Eropa itu berbicara secara eksklusif tentang seluk-beluk Shakthar.

Shakhtar Donetsk bersiap menjalani satu lagi malam besar di kompetisi Eropa. Kali ini, klub Ukraina itu akan datang ke San Siro di Milan untuk menghadapi Inter dan berusaha melanjutkan kiprah apik mereka. Berbeda dengan Inter yang mengawali Liga Champions dengan sangat buruk, Shakhtar saat ini berada tepat di luar zona lolos langsung ke babak 16 besar.


Dalam kesehariannya, klub ini tak bisa lepas dari dampak perang dengan Rusia yang sedang mencabik-cabik Ukraina. Perang itu memaksa mereka berada jauh dari Donetsk dan praktis selalu hidup di luar kandang.

Untuk bercerita tentang dunia Shakhtar, strategi saat ini dan masa depan, serta kesulitan dalam mengelola klub dan bergerak di bursa transfer, direktur olahraga Darijo Srna, sosok legendaris klub yang juga pernah menjadi pemain penting di Italia bersama Cagliari, memberikan wawancara eksklusif kepada Calciomercato dan Goal.

  • INTER DIFAVORITKAN, SALAH SATU TIM TERBAIK DI ITALIA

    Mari mulai dari pertandingan dan laga Liga Champions berikutnya. Seperti apa Shakhtar yang akan kita lihat, dan apa yang paling Anda khawatirkan dari Inter?

    "Kami tim muda dan ingin bermain sepakbola melawan siapa pun. Itulah tujuan kami. Kami mengawali dengan sangat baik, meraih hasil imbang melawan PSV dan kemenangan atas AEK, tetapi sekarang kami harus menghormati setiap lawan karena ini Liga Champions.

    Inter adalah favorit dalam pertandingan ini. Mereka bermain di kandang, di hadapan stadion yang penuh, dan merupakan tim berpengalaman. Inter adalah salah satu tim terbaik di Italia. Bagi tim muda kami, menghadapi Inter di Italia, di hadapan stadion yang penuh sesak, akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Kami sangat senang menyambut pertandingan ini."

  • Mimpi Play-off

    Berbeda dengan Inter, kalian mengawali kiprah di Eropa dengan sangat baik, meraih satu hasil imbang dan satu kemenangan. Apa target yang kalian tetapkan di Eropa?

    "Impian kami adalah finis di antara 24 tim teratas Liga Champions. Itu akan menjadi pencapaian besar bagi kami. Kami juga ingin menampilkan permainan sepakbola yang bagus, menjalani pertandingan-pertandingan yang menarik, dan menunjukkan karakter kami di Liga Champions.

    Kami adalah tim muda dan pertandingan-pertandingan Liga Champions ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain kami. Kami ingin bersaing, memainkan sepakbola kami, dan menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar."

  • Chivu luar biasa, tak pantas mendapat nol poin

    Inter sempat kesulitan menghadapi tim-tim yang bermain dengan tempo tinggi dan menyerang secara vertikal. Apakah gaya bermain Arda Turan sesuai dengan profil tersebut? Bagaimana Anda berencana menyulitkan tim Chivu?

    "Kami punya sistem permainan sendiri dan akan berusaha memainkan permainan kami. Kami tentu tidak akan terus bertahan. Dengan mengenal Arda, tim kami, dan para pemain kami, kami akan berusaha bermain sepak bola dan memberikan yang terbaik untuk meraih hasil positif.

    Mengenai Chivu, dia pelatih muda yang luar biasa. Dia pernah menjadi pemain hebat, meraih hasil bagus di Parma, dan kini melakukan pekerjaan yang sangat baik bersama Inter. Kami sangat menghormatinya.

    Inter tidak pantas mengantongi nol poin setelah dua pertandingan pertama. Mereka kurang beruntung. Begitu pula Kolarov, asisten Chivu yang juga teman saya. Dia pernah bermain di klub-klub besar, punya pengalaman yang sangat luas, dan turut membantu Chivu. Mereka memiliki tim yang luar biasa serta staf pelatih yang sama hebatnya."

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  • PILIHAN ARDA TURAN

    Bisakah Anda menceritakan bagaimana Anda sampai pada keputusan memilih Arda Turan sebagai pelatih? Bagaimana cara meyakinkan mantan pesepakbola hebat seperti dia untuk menerima proyek yang begitu menantang?

    "Sebenarnya, kami tidak perlu meyakinkan Arda untuk datang. Dia sudah siap sejak awal (tertawa, red.). Strategi kami adalah bekerja dengan pelatih muda yang ambisius dan haus kesuksesan. Arda memiliki pengalaman luar biasa sebagai pesepakbola. Dia pernah bermain di klub-klub terbaik dunia, bersama para pemain terbaik.

    Selain itu, dia menjuarai liga bersama kami pada musim pertamanya. Kami mencapai semifinal Conference League dan kini memiliki salah satu skuad termuda di Champions League. Kami berada di jalur yang tepat. Kami sangat puas dengan Arda dan akan terus bekerja sama dengannya."

  • "PERANG BAGI KAMI DIMULAI PADA 2014"

    Ketika membicarakan Shakhtar, tak terelakkan kita juga membicarakan hubungan klub ini dengan negara dan rakyat yang tengah dilanda perang. Bagaimana Anda menjalani kenyataan ini? Bagaimana Anda bisa terus bermain sepakbola ketika tidak bisa tinggal di tanah air sendiri atau bermain di stadion sendiri, sementara para suporter Anda menderita setiap hari?

    "Kami menjalani kondisi ini setiap hari selama hampir lima tahun: pengeboman, roket, orang-orang tak bersalah yang tewas, anak-anak yang tewas. Ini mengerikan.

    Saya ingin berterima kasih kepada Italia atas dukungannya bagi Ukraina. Ukraina adalah negara yang luar biasa, dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka membutuhkan dukungan dan kami berharap perang berakhir.

    Kami kehilangan rumah kami pada 2014. Kami kehilangan Donbas Arena, kota kami, dan pusat latihan kami. Kami sudah 12 tahun tidak memiliki rumah. Bagi kami, perang dimulai pada 2014, di Donetsk.

    Dan saat ini, kami tetap menjadi satu-satunya klub Ukraina yang bermain di kompetisi Eropa. Kami bangga mewakili sepakbola Ukraina, tetapi kami membutuhkan lebih banyak klub Ukraina".

  • BURSA TRANSFER DI AMERIKA SELATAN

    Shakhtar selalu mengandalkan talenta muda asing, terutama yang ditemukan di Amerika Selatan. Apakah perang mengubah pendekatan ini? Apakah perang juga membuat segalanya lebih sulit di bursa transfer?

    "Untuk Brasil, kami mendatangkan pemain yang benar-benar ingin datang ke sini, menerima proyek ambisius kami, dan kami sangat menghargai hal itu.

    Kami harus menghormati para pemain ini karena banyak warga Ukraina terpaksa meninggalkan negara mereka, sementara para pemain ini memilih datang ke Shakhtar dan berjuang untuk klub serta Ukraina. Kami sangat menghargainya.

    Filosofi kami, bersama presiden kami, tidak akan pernah berubah. Kami akan terus menempuh jalan kami."

  • "AYO CAGLIARI, SELALU! AYO ADAKAN LAGA PERSAHABATAN"

    Kenangan apa yang Anda miliki tentang Cagliari dan pengalaman Anda di Sardinia? Bisakah Anda menceritakan sebuah kisah dari masa itu? Apakah Anda mengikuti kiprah mantan rekan setim Anda, Pisacane?

    "Cagliari dan Sardinia memberi saya perasaan yang luar biasa. Forza Cagliari selalu! Keduanya akan selamanya ada di hati saya. Di sana ada orang-orang luar biasa, presiden yang luar biasa, dan orang-orang hebat yang bekerja di klub. Saya juga pernah bermain bersama rekan-rekan setim hebat seperti Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin, dan João Pedro.

    Saya punya banyak teman di sana. Tentu saja, Fabio Pisacane adalah sahabat saya. Dia pelatih yang hebat dan melakukan pekerjaan luar biasa bersama Cagliari. Saya sangat senang untuk Cagliari dan Fabio. Saya hanya menunggu saat bisa kembali ke Cagliari untuk mengunjungi mereka dan mungkin juga mengatur pertandingan persahabatan antara Cagliari dan Shakhtar di sana."

  • Peran Direktur Olahraga

    Bagaimana peran direktur olahraga berubah? Di Italia, banyak klub terus melakukan pergantian dari musim ke musim, seperti yang dilakukan Roma dan Juventus. Klub lain, seperti AC Milan, memilih untuk tidak memiliki direktur olahraga untuk saat ini...

    "Saya pikir, tentu saja, direktur olahraga memikul tanggung jawab yang sangat besar terkait pemain dan pelatih, tetapi juga terhadap keseluruhan sistem.

    Saya tidak tahu mengapa beberapa klub memutuskan untuk mengganti pelatih atau struktur manajemen, jadi saya tidak bisa benar-benar berkomentar soal itu. Saya tahu ini bukan pekerjaan mudah. Tanggung jawabnya sangat besar, tetapi inilah pekerjaan kami dan bagian dari hidup kami. Kami profesional."

  • "AI dan data boleh saja, tetapi dalam bursa transfer, pengamatan langsung para pemandu bakat tetap penting"

    Kesan kami, terutama sejak masuknya dana investasi Amerika, klub-klub semakin cenderung menggunakan data dan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan di bursa transfer. Benarkah demikian?

    "Ya, dunia telah berubah. Teknologi berkembang setiap hari dan sepakbola juga berubah. Dibandingkan dengan masa lalu, banyak hal kini berbeda. Kami menghargai semua basis data dan segala hal yang dapat membantu kami. Namun, kami juga menghargai para pemandu bakat kami.

    Kami menonton pertandingan dan mengamati pemain secara langsung. Para pemandu bakat kami menghadiri berbagai pertandingan dan mengikuti perkembangan para pemain dari dekat. Kami memiliki banyak pemandu bakat yang mengerjakan tugas ini. Kepala pemandu bakat kami adalah Salvatore Monaco.

    Kami mengambil sekitar 80% keputusan berdasarkan insting kami dan apa yang kami lihat secara langsung. Semua perangkat lain tentu membantu kami, tetapi tidak bisa menggantikan mata kami dan kerja para pemandu bakat kami."

  • Tips Bursa Transfer

    Sebagai penutup, adakah saran soal transfer untuk kami? Jika Anda bisa merekrut satu pemain dari Serie A yang menurut Anda mampu meningkatkan kualitasnya hingga mencapai level tertinggi, siapa yang akan Anda pilih? Lalu, siapa di antara pemain Anda — Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias, atau Newerton — yang menurut Anda paling menarik bagi salah satu klub besar Italia? Mungkin Inter?

    "Jika saya punya kesempatan merekrut seseorang dari Italia, pertama-tama saya akan memilih saudara laki-laki saya, Luka Modrić, lalu Barella atau Calhanoglu. Ada banyak pemain hebat di Italia.

    Untuk tim kami, kami punya banyak talenta luar biasa: Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon, dan banyak lagi. Saya pikir suatu hari mereka akan bermain di klub-klub besar: mungkin Inter, mungkin Juventus, mungkin Chelsea. Saya tidak tahu, tetapi mereka berada di jalur yang tepat."



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21 Okt 2026

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