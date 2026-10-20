Shakhtar Donetsk bersiap menjalani satu lagi malam besar di kompetisi Eropa. Kali ini, klub Ukraina itu akan datang ke San Siro di Milan untuk menghadapi Inter dan berusaha melanjutkan kiprah apik mereka. Berbeda dengan Inter yang mengawali Liga Champions dengan sangat buruk, Shakhtar saat ini berada tepat di luar zona lolos langsung ke babak 16 besar.





Dalam kesehariannya, klub ini tak bisa lepas dari dampak perang dengan Rusia yang sedang mencabik-cabik Ukraina. Perang itu memaksa mereka berada jauh dari Donetsk dan praktis selalu hidup di luar kandang.

Untuk bercerita tentang dunia Shakhtar, strategi saat ini dan masa depan, serta kesulitan dalam mengelola klub dan bergerak di bursa transfer, direktur olahraga Darijo Srna, sosok legendaris klub yang juga pernah menjadi pemain penting di Italia bersama Cagliari, memberikan wawancara eksklusif kepada Calciomercato dan Goal.